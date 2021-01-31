冠军卫冕者Sébastien Ogier，在2021年世界拉力大赛前哨战蒙特卡洛拉力赛上，写下创纪录第8胜佳绩。

12年前， Sébastien Ogier首次参加蒙特卡洛拉力大赛（Rallye Monte-Carlo）。 他赢了。小时候最大的梦想就是，长大后和父亲一起观看比赛是他梦寐以求的愿望。 如果你当时向这位25岁的法国籍车手建言，他即将在全世界最著名的拉力大赛成为全世界最成功的车手时，他应该会一笑置之吧！

周日，正是这位7座世界拉力大赛冠军车手所缔造的佳绩。 他的最新胜利使他超越了拉力传奇车手，也是同胞Sébastien Loeb之前共同分享的纪录。

Ogier自己在一场拉力大赛上获得第8次胜利，这样精湛的表现就像魔幻般引人入胜。 这位Toyota Gazoo Racing 车队的车手，找到了抓地力的方法，他坚毅又勇敢，全程奋力奔驰又冒险犯难，并从历年丰富的经验与实力中汲取坚实的力量。

如果摩纳哥汽车俱乐部正在寻找庆祝蒙特卡洛拉力赛110周年庆的方式，那Ogier和副驾驶员Julien Ingrassia优异的表现，就让这场赛事显得耀眼夺目多了，而特别加分赛段的额外5分，更是锦上添花的殊荣。

Ogier: 无庸置疑是蒙特卡洛大师级车手

周日集锦-蒙特卡洛

Ogier: 无庸置疑是蒙特卡洛大师级车手

对Ogier来说，胜利的方式比胜利本身更来的重要。 在赛事前夕，他谈到接续4天将会遭遇的复杂情况。 一切状况都会涵盖。 太多情况了。

白雪、结冰、雨水和阳光–一切的状况在穿越山路时都会遭遇到。周五晚上，狂风来袭时，即使中继的服务站都被吹翻了。 Ogier表示：遇到困难时，最好的办法就是有所作为与因应。

这并非Ogier自言自语。 恰恰相反。 Ogier表示，接下来的4天为他和他的WRC对手提供了一个实战机会，让他们能够力争上游，有所作为，成为最好的车手。

第1天结束时，Ogier受剎车问题影响，只能拿下第5名。而且，第2天的第2赛段就退出了领先集团。 但他可不会待在那里坐以待毙，因为在SS6因刺穿爆胎，浪费了他超过半分钟的时间。造成从第1位退居至第3，落后队友Elfyn Evans 23.4秒。

我想再参加一年是个不错的决定，我的眼泪几乎掉了下来。 Sébastien Ogier WRC 周五的最后测试和周六的开幕战–可谓是拉力两个关键核心赛段–Ogier 的表现迥然不同。 在SS7赛段，他超越了Evans 16秒，而下一个赛段中，他更以惊人的17.8秒取得领先。 从那时起，Ogier完美地掌控当时的状况，而 Evans则锲而不舍在后方追赶，从未消失过，但韦尔斯籍车手所能发挥的应对策略，前方车手总能够适时响应。 而且，至关重要的是，还能更迅速。 在最后赛段越过终点线，Ogier露出微笑的表情。 他做到了，并缔造了历史纪录。 Ogier笑着说：我认为再参加一年是个不错的决定，我的眼泪几乎掉了下来。 再靠近点，他们就在那里，这意味着一切。

+1

Evans差之毫厘

Elfyn Evans 的成绩比上个赛季第3名要好，但仍然觉得很沮丧，未能得胜。这位英国籍车手表示：我一点都不觉得舒服。我无法放清松，有时候我有点太拘谨了，但我了解时间的紧迫性在哪里……

Toyota车队的新领队Jari-Matti Latvala反而是周日最轻松自在的一位。 自1998年以来，这位可敬的芬兰籍车手在这项运动的蓝丝带比赛中首次坐镇日本车队的冠军赛-自他接任这个职务以来，他车队的4辆车都位居前6名，Kalle Rovanperä 居第4，另Takamoto Katsuta则拿下第6名。

这是我们所能期待的，Martijn做得非常好。 Thierry Neuville WRC

Hyundai困难的开端

Hyundai赛车车队紧追着Toyota赛车的后方。 去年蒙特卡洛的冠军车手Thierry Neuville ，这回将快速的i20 Coupe WRC赛车拿下第3名，但新来副驾驶Martijn Wydaeghe的表现确实可圈可点。 这对搭档花了一些时间互相切磋与磨合，不过，一旦找到节奏与速度，他们定能成为周末最迅速的一对人马。Neuville 结束时表示：这是我们所能期待的，Martijn做得非常好。

一组新的伙伴关系在这开始，而另一对伙伴关系则即将结束。 Dani Sordo 和Carlos del Barrio他们的合作拿下第5名。带有西班牙国旗的i20看上去无法挑战领先者。更糟糕的是，2019年世界冠军Ott Tänak连续第2年在蒙特卡洛无功而返。这位爱沙尼亚籍车手在周六连续遇上两次爆胎，只能提前退赛收场。

一线希望迈上云端

M-Sport车手Gus Greensmith努力争取Ford Fiesta厂队在 WRC的名次，这位英国籍车手知道车队所需要的一切，终场冲线拿下第8名。其姊妹队友Teemu Suninen则在第1赛段即出局收场。

M-Sport在蒙特卡洛的一线希望系来自Adrien Fourmaux在WRC2拿下第2名佳绩。另世界拉力大赛3座分站冠军的Andreas Mikkelsen终场拿下第7名，兑现了Toksport ŠKODA Fabia Rally2 evo在WRC立足的承诺。