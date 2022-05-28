2022 世界拉力大赛葡萄牙战报-Rovanperä技高一筹蝉联夺冠

Kalle Rovanperä 变得越来越令人难以置信。 就像，从字面上看，很难相信。 上回在克罗地亚出战时，他表示不考虑最后Wolf加分赛段的推进，然而最后却赢得最高五个积分。

周六晚上在葡萄牙，他证实周日不会有任何英雄的事迹。 第四轮开始时，芬兰人以 29 分的优势，领先积分榜，他谈论的皆是获得第二名。

发生了什么？ 你怎么看？ 这位 21 岁的年轻人在连续第二次拉力赛中被吹毛求疵，却反其道而行之，将一切都挂在那里，并取得了另一次完美的结果。 他连续第三次获胜，目前领先46分。

四十六分。 我们已经进入第四轮了。

Sieger in Portugal © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Kalle的特别地方

今年标题的最爱。上周在西欧海岸越来越多的问题是关于他何时能获得冠军头衔。

他在 10 月 1 日年满 22 岁，之后还剩下三轮 WRC。 到时候他会是世界冠军吗？ 很有可能。 很难看到有人可以超越他。

与 Rovanperä 谈论他喜欢将人们引向错误方向的嗜好，他咧嘴一笑。

他表示：我告诉过你。 如果我看到机会，我就会去争取。 我在克罗地亚看到了机会，而且我在赛段上感觉很好，我就会去争取了。 在这里也一样，我再次看到了取得成绩的机会，我实时把握住它。

“没错，我现在感觉很好。 一切都蛮顺的，但冠军赛时间很长，不会每次都是这样。 就像我说的，当你看到获胜的机会时，你必须好好把握它。”

这就是现在的不同之处，Kalle 看到了其他人甚至不敢看的机会。 在温暖砾石拉力赛的开幕日首先遭遇的是严峻的考验，冠军领头羊被迫在周五的 WRC 率先上场。在那里获胜很少见（除非您是盛况中的Sébastien）。 不过Rovanperä 让它看起来很平常。

周六午餐结束，芬兰车手 #69 Toyota以 16.5 秒的优势超越 Elfyn Evans 的GR Yaris Rally1。

成绩标示在墙上。 Rovanperä 战胜去年的葡萄牙冠军，并在最后一天取得主导地位。

这是可怕的一点。 当被问及他最后一天的表现时，获胜者说：我在极限之内，但没有超越极限。 没有什么疯狂的，也没有什么特别的时刻。

感觉可能是平凡的，但观看起来却令人惊叹。

对Evans来说，在排行榜上获得第二名的分数令人感到欣慰。 Toyota的一二三名系受惠于Hyundai的 Dani Sordo ，他在最后赛段以出色的表现击败了 Takmoto Katsuta。

Sébastien Loeb in Portugal © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Séb对战Séb

回顾过往，在今年的蒙地卡罗拉力赛上争夺第一和第二的激情后， Sébastiens Loeb 与 Ogier皆寄予厚望 ，他们在葡萄牙参加了他们第二轮的部分项目。

最后，现实并没有完全符合赛事前的预期。

来。 从他的Ford Puma Rally1 上卸下来的一个轮胎，这也意味着他无法再往前走了。 周六的一系列爆胎以及自己的一个不寻常的错误，使得卫冕世界冠军的Ogier失去了本赛季首场胜利的契机。

Loeb表示：真可惜。 我不认为这次拉力有很多墙，但不知怎的，我偏偏找到唯一一面墙撞上去。 一切都很顺利，我对这辆车感觉很好，很舒服。 下次？ 我不知道，但 Safari 应该会很有趣。

第三站肯尼亚的经典赛，对世界各地的粉丝来说颇有期待。