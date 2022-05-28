Championship leader and 21-year-old rallying rockstar Kalle Rovanperä ruled himself out of winning Rally de Portugal. Then did just that.
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2022 世界拉力大赛葡萄牙战报-Rovanperä技高一筹蝉联夺冠

冠军领先者和 21 岁的拉力顶尖之星 Kalle Rovanperä 将自己排除在葡萄牙拉力赛冠军之外，结果却异常优秀。
作者 David Evans
3 min read发布于
Kalle Rovanperä 变得越来越令人难以置信。 就像，从字面上看，很难相信。 上回在克罗地亚出战时，他表示不考虑最后Wolf加分赛段的推进，然而最后却赢得最高五个积分。
周六晚上在葡萄牙，他证实周日不会有任何英雄的事迹。 第四轮开始时，芬兰人以 29 分的优势，领先积分榜，他谈论的皆是获得第二名。
发生了什么？ 你怎么看？ 这位 21 岁的年轻人在连续第二次拉力赛中被吹毛求疵，却反其道而行之，将一切都挂在那里，并取得了另一次完美的结果。 他连续第三次获胜，目前领先46分。
四十六分。 我们已经进入第四轮了。
Jonne Halttunen und Kalle Rovanperä feiern ihren ersten Platz bei der WRC Rallye 2022 in Portugal.
Sieger in Portugal
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Kalle的特别地方
今年标题的最爱。上周在西欧海岸越来越多的问题是关于他何时能获得冠军头衔。
他在 10 月 1 日年满 22 岁，之后还剩下三轮 WRC。 到时候他会是世界冠军吗？ 很有可能。 很难看到有人可以超越他。
与 Rovanperä 谈论他喜欢将人们引向错误方向的嗜好，他咧嘴一笑。
他表示：我告诉过你。 如果我看到机会，我就会去争取。 我在克罗地亚看到了机会，而且我在赛段上感觉很好，我就会去争取了。 在这里也一样，我再次看到了取得成绩的机会，我实时把握住它。
“没错，我现在感觉很好。 一切都蛮顺的，但冠军赛时间很长，不会每次都是这样。 就像我说的，当你看到获胜的机会时，你必须好好把握它。”
这就是现在的不同之处，Kalle 看到了其他人甚至不敢看的机会。 在温暖砾石拉力赛的开幕日首先遭遇的是严峻的考验，冠军领头羊被迫在周五的 WRC 率先上场。在那里获胜很少见（除非您是盛况中的Sébastien）。 不过Rovanperä 让它看起来很平常。
周六午餐结束，芬兰车手 #69 Toyota以 16.5 秒的优势超越 Elfyn Evans 的GR Yaris Rally1。
成绩标示在墙上。 Rovanperä 战胜去年的葡萄牙冠军，并在最后一天取得主导地位。
这是可怕的一点。 当被问及他最后一天的表现时，获胜者说：我在极限之内，但没有超越极限。 没有什么疯狂的，也没有什么特别的时刻。
感觉可能是平凡的，但观看起来却令人惊叹。
对Evans来说，在排行榜上获得第二名的分数令人感到欣慰。 Toyota的一二三名系受惠于Hyundai的 Dani Sordo ，他在最后赛段以出色的表现击败了 Takmoto Katsuta。
Sébastien Loeb bei der Rallye Weltmeisterschaft 2022 in Porto, Portugal.
Sébastien Loeb in Portugal
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Séb对战Séb
回顾过往，在今年的蒙地卡罗拉力赛上争夺第一和第二的激情后， Sébastiens Loeb 与 Ogier皆寄予厚望 ，他们在葡萄牙参加了他们第二轮的部分项目。
最后，现实并没有完全符合赛事前的预期。
来。 从他的Ford Puma Rally1 上卸下来的一个轮胎，这也意味着他无法再往前走了。 周六的一系列爆胎以及自己的一个不寻常的错误，使得卫冕世界冠军的Ogier失去了本赛季首场胜利的契机。
Loeb表示：真可惜。 我不认为这次拉力有很多墙，但不知怎的，我偏偏找到唯一一面墙撞上去。 一切都很顺利，我对这辆车感觉很好，很舒服。 下次？ 我不知道，但 Safari 应该会很有趣。
第三站肯尼亚的经典赛，对世界各地的粉丝来说颇有期待。
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