Hyundai车队的Dani Sordo，继6个月后重返世界拉力大赛的竞争行列，他在意大利撒丁岛战役全程取得领先地位，第2年赢得本站的冠军殊荣，终场战胜Thierry Neuville 与 Sébastien Ogier两位劲敌。

Dani Sordo 显然地非常喜欢意大利撒丁岛的道路。这位Hyundai车队的车手也拖延了Thierry Neuville与 Sébastien Ogier 两位期待蝉联冠军的希望，以争取国际汽联世界拉力大赛冠军宝座的决心。

这位西班牙籍车手，今年是他第2次参加WRC比赛，在最后的4段砾石速度测试，在领先0.5秒的状况下，他承受了来自Neuville和Ogier的巨大的压力。然而，他秉持坚持不懈地精神，终场将Hyundai i20赛车以领先5.1秒的成绩，赢得2020年世界拉力大赛第6站的冠军殊荣。

这回是这位37岁的Sordo，赢得其职涯在WRC的第3场胜利，Sordo在星期五的早上取得领先之后再也没有回头。这也是他在2019年取得巨大成功之后，在地中海岛屿上第2次连续的胜利佳绩。

他表示：这个地方真的很特别，我们整个车队的表现都非常出色。我今天的节奏与速度并不特别令人满意。我们在周日早上取得了很大的领先优势，但我无法像Thierry和Ogie保持同样的状态，所以到最后赛段一切都太接近了。

Thierry Neuville snatched second place from Sébastien Ogier by a second © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

在后方，Sordo的队友Neuville和Ogier双方可谓缠斗激烈。全程，Ogier在整个周日都稳守第2名位置，直到比利时籍的强劲对手展开猛烈攻势，让Neuville在紧张严峻的最后赛段，仅以1秒之差超越了Ogier。6座世界冠军车手Ogier承认：我已经处于极限，并竭尽了全力，他在撒丁岛北部的3天行程中，本站拉力赛16项岩石测试中赢得6项。整个周末的战况都非常激烈。我们在最后赛段付出了一切，我已弹尽援绝了。

Hyundai车队取得1-2名佳绩，并将韩国车队提升为制造商锦标赛排名冠军的位置，目前以7分差领先Toyota Gazoo 车队。颁奖台上3位分差仅在6.1秒内，这是WRC史上最小的差距。

Elfyn Evans finished fourth in Italy and still leads the WRC standings © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

土耳其拉力赛的冠军和车手冠军排名领先者Elfyn Evans ，现在比Toyota队友Ogier领先14分，还剩两场赛事。这位韦尔斯车手驰骋他的Yaris赛车拿下第4名，仅落后Sordo一分钟多一点。

Teemu Suninen最初是领先者，但由于他的Ford Fiesta发生机械故障造成落后情况，这位芬兰籍车手拿下第5名，落后Evans 31.6秒。

对世界冠军Ott Tänak来说，这也是一个令人失望的周末，因为他的Hyundai i20赛车在开放时间的早上悬吊就出现了问题。但之后他力挽狂澜推进至第6名，并在拉力赛快要结束的Wolf 加分赛段，赢得最大的奖励积分，但在冠军争夺战中，目前落后Evans 28分。hed fifth, 31.6s behind Evans.

世界拉力大赛倒数第2站，将于11月19-22日首次转战比利时。精彩战况，请持续锁定、关注。