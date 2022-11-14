2022 世界拉力大赛日本战报-Hyundai车队Thierry Neuville雨中夺冠

在首轮比赛前空降到位， Hyundai车队的引擎专家突然负责这家韩国制造商整个 WRC 赛事的运营。 他自己承认，第一轮是一场灾难。Thierry Neuville的 i20 N Rally1 是三辆赛车中唯一一辆到达终点——但比利时车手落后了 7 分钟。

如果你在公国的港口问Hyundai 赛车运动副领队Julien Moncet，10 个月后是否能在丰田市击败丰田，他应该会当着你的面前笑出来。

所有这些都让Neuville在日本拉力赛的胜利更加甜蜜。

Thierry Neuville na postolju u Japanu © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

在丰田市一个湿漉漉的星期天，Neuville 实现了他的目标。

Neuville是如何做到的？

这证明了 Moncet 的Hyundai 车队辛勤工作和奉献的精神，他们可以从一无是处到赢得破纪录的第五场胜利。 赛季中期的赛车工作带来了性能和可靠性，让Neuville能够挑战冠军，并以某种方式击败他们。

在名古屋东部进行了两天沥青赛道的比赛，最后一天的比赛进行了一场精彩的对决，周日早上，Neuville 以 4 秒的优势领先丰田车队最后的希望Elfyn Evans （世界冠军 Sébastien Ogier 和 Kalle Rovanperä 都以爆胎收场）。

Neuville 当然想要夺得胜利，而Evans也很需要这个冠军，因为他正在追逐本赛季的第一场胜利。

Evans je bio u vodstvu većinu trke © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

随着大雨的接近，两人选择了截然不同的轮胎。丰田车队选择干湿两用，而Hyundai则选择雨胎。

最终，这项决定是在天气预报之前完成的。

Evans 在揭幕战后将差距缩小到十分之六秒，在周日的第二次测试中却被淘汰出局。

Evans表示：“发生了很多事情，该赛段有点困难。我们把它标记为‘滑’，但我已经剎车了（当他的副驾驶叫‘滑’时）。 我们想赢，我们尽了最大的努力，不幸的是最后没有成功。”

那次事故让Neuville 领先一分钟，但 Evans了解，一旦天气变好，迎接他们的仍旧是一场战斗。

Neuville slavi nakon uzbudljivog dana © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他冷静地表示：“如果没有下雨，我们可能就没有机会。”

Neuville拒绝对Evans在当天第一赛段的成功感到不安，并指出他自信地预测，这将是当天比赛中正确的轮胎选择。

听到 Evans失速撞车后，这位领先者很快就意识到了威尔士车手的挑战。

他表示：“这对Evans来说是一种耻辱。我很享受这场战斗。 但现在我必须保持专注。 还有很长的路要走，而且要下雨了。”

Takamoto Katsuta oduševio na domaćem terenu © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

随着赛季进入最后尾声，他的轮胎选择是正确的。

最后冲线，他带领 Hyundai夺得一二名。——任务完成。

获胜者微笑着说：“丰田在任何拉力赛中总是很难被击败。今天我们用两辆车在他们的家乡做到这件事……这是我们可以真正引以为傲的事情。”

Neuville 得到了即将离任队友 Ott Tänak 的支持，丰田获得一个第三名得到了一些安慰，本土英雄Takamoto Katsuta 将他的 GR Yaris Rally1 和自己带上了领奖台。

日本的庆祝活动

对于 12 年来首次参加日本 WRC 比赛的数千名日本车迷来说， Katsuta的成绩足以好好庆祝。

“我非常高兴，我不知道用什么言辞来形容这个，”丰田的年轻明星承认道， “要在这么多车迷的情况下，在主场取得这样的成绩——我必须感谢车队中的每一个人。 我知道这对我的队友来说是一场艰难的比赛。 但对我来说，这是一个非常特别的结果。”

车队负责人 Jari-Matti Latvala 表示 Katsuta 帮助缓解了痛苦。

芬兰人表示：“当然，这有点难。我们本想在主场取胜，但在 Taka 的结果之后，我不能太失望。 我们为此感到非常高兴，也为所有日本车迷感到自豪。”

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