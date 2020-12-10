对Sébastien Ogier来说真是太开心了，在紧张刺激的蒙扎（Monza）战役的决赛之后，他8年内第七次夺得世界拉力大赛总冠军，但对Elfyn Evans来说正好相反，时不我予，在意大利赛事因撞车意外痛失领先的优势。

Sébastien Ogier 与他的副驾驶Julien Ingrassia于周日下午的蒙札拉力赛中，历经紧张刺激严峻的考验，2020赛季的最后一场战役中，后来居上赢得胜利，在他们的8个赛季中，共赢得7座国际汽联世界拉力锦标赛(WRC)总冠军的殊荣。

Ogier在这处经典赛车场进行最后一轮的比赛，面对Toyota 队友Elfyn Evans14分的领先差距，Evans在这场比赛正寻求赢得他的第1座WRC世界冠军头衔。 但Ogier在周六早上即取得领先地位，不过Evans仍以坚定的节奏与速度应仗，Evans对期待赢得他在世界拉力大赛首座世界冠军的期望信心满满。

不过Evans的梦想，随即便结束了，当时他困在险峻又覆满积雪的山路上，之后疾速冲撞了危险的边坡。

Alles sah danach aus, als würde Elfyn Evans am Ende ganz oben stehen... © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

随着Evans的心碎，Ogier周日在蒙札雨水浸湿的速度殿堂上，终场以13.9秒的成绩超越Ott Tänak，总分领先7分，并获得他的第7座世界拉力大赛冠军宝座的荣耀。法国籍车手，现在已经在过去17年中，赢得16座WRC分站冠军的殊荣。

历经一个周末，蒙扎赛道大雨下不停和意大利阿尔卑斯山上厚厚覆盖的积雪，Ogier在最后几公里还忍受了最后一次的恐慌，当时他Yaris上的刮水器短暂失效，挡风玻璃外泥泞的景象都无法辨识。

Ogier表示：“哦，那太恐怖了！我知道还有几个狭窄的闸门要经过，当时什么都看不到真是充满了挑战。他现在已经为三家不同的制造商一起赢得WRC的世界冠军。 这是一个艰难的周末。我们今天也要为Elfyn感到难过。他开启一个非常强劲的赛季，也非常稳定，我们彼此争战非常有趣。现在我很高兴，我感到非常的荣幸。”

Ogier und Toyota Gazoo Racing feiern ihren Erfolg im Jahr 2020! © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

即将退役的冠军卫冕者Tänak以Hyundai i20获得第2名，仅比队友 Dani Sordo领先1.4秒。 两人同时登上颁奖台，并让Hyundai车队比Toyota Gazoo Racing车队多赢了5分，进而稳坐蝉联制造商冠军的头衔。

Tänak和Sordo在周日的3个赛段全程缠斗激烈，最终爱沙尼亚籍车手在最后的测试中抢得契机，获得亚军佳绩。

稍早拉力赛的领先车手Esapekka Lappi以Ford Fiesta拿下第4名，与本季的最佳成绩保持一致。 这位芬兰籍车手落后Tänak 30.7秒，但比第3位Toyota Yaris的KalleRovanperä超前了21.6秒。 WRC的 3 座冠军车手Andreas Mikkelsen则驾驶Skoda Fabia以第6名完赛。

最失望当然要属Evans了，自撞车意外后，他在周日早晨重新开始比赛，最终获得第26名。

Dani Sordo beendete die Saison als starker Dritter. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool