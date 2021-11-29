Toyota车队准备退役的车手明星Sébastien Ogier在拉力大赛最后一轮蒙札比赛中，以无与伦比的亮眼表现，赢得令人难以置信第八座 FIA 世界拉力大赛总冠军的殊荣。

Sébastien Ogier 从来就不是以毫米单位胜出的人，他职业生涯的大部分时间都比对手领先一英里以上。但在蒙扎拉力赛上，当他闪掉一个混凝土减速弯道时，分数就完全不同了。他距离灾难仅有一毫米。眨眼间，当法国籍车手拨乱反正之前，他的第八座世界拉力锦标赛冠军已经箭在弦上。

Ogier勇奪FIA 世界拉力大賽第八座世界冠軍殊榮

时间正是时候

进入最后一轮赛事，比他的Toyota队友 Elfyn Evans多了17 分的领先优势，对韦尔斯车手来说，想要超越这位拥有七座世界冠军的车手似乎总是遥不可及。

星期天的第一个赛段，车轮撞上混凝土的那一刻，是Ogier整个周末唯一的失误。不可否认，这是一个超真实的时刻。转向再增加一两度，情况可能就大不同。撇开那个蒙扎弯道，卫冕冠军的态势已完全掌握中。

从表面上来看，他正在与Evans缠斗，但实际情况完全不同。

Ο Ogier είχε μία μόνο αγχωτική στιγμή στη Monza © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 我原本打算去年年底退役，但那个时间不对。 现在正是时候。 Sébastien Ogier

Ogier 笑着表示：我一直在做我自己的事情。整个周末都在告诉你，看来我们正在对抗，但老实说，我完全专注于我正在做的事情。对我来说，冠军头衔就是本周的全部。现在绝对是一个特殊的时刻。

“我本来打算去年年底退役，但那个时间不对。当时考虑到疫情流行和所有的一切，在经历一个奇怪的赛季之后，那时退役不合时机。但现在正是时候。”

八座世界冠军的伟大表现

Ogier的第八座世界拉力锦标赛冠军头衔，并不如想象那么容易。 没错，他在希腊雅典卫城拉力赛中领先 44 分，但那场以拉米亚为基地的竞赛，对法国籍车手来说也是艰难的时刻之一。

Ogier表示：希腊赛事之后我感觉很累，真的很累。我缺乏一些动力。 在我的职业生涯中，从来没有这样的感受。真的很艰难。我只希望肾上腺素上升和压力能带来一些聚焦与专注。它确实起了作用。

Ο Julien Ingrassia καθοδήγησε τον Ogier σε όλους τους τίτλους του © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Ogier很快将重点关注在冠军，而非彻底的胜利，他看起来很疲惫，因为他解释了，冠军领跑者要先发，被迫将碎石路清扫干净，并为他后续的竞争对手提供更快的通过路线。

总而言之，他看起来已经做好了结束的准备。 就像以往一样积极，但能量已开始不足。

全力以赴的能力是伟大与美好的标志。 是的，Ogier 可能没有他的新进队友Kalle Rovanperä （35 对 37）得分最快或领先那么多赛段，但蒙扎表现得可谓可圈可点，非常出色。

意大利战役是冠军车手保持战力，并一直将实力延续至最后的关键。他非常专业。优异的Ogier。 当他下个赛季离开全职比赛时，他在意大利赛事的精采表现，我们将会非常想念他。

向大家告別

上周，这位著名的世界拉力冠军车手，感性地向世界拉力赛车挥手告别——这是过去 25 年来顶级赛事的大事。 随着Ogier结束了他对系列赛全职的承诺后，周日晚上在蒙扎的回响没有停止。

但最感人的告别是Ogier和他的副驾驶Julien Ingrassia之间。 过去的 15 年，他们一直在一起协力合作。Ogier参加的 168 场 WRC 比赛中的每一场比赛，Ingrassia都与他同在。

Evans再次拿下亚军

后视镜对 Elfyn Evans 没什么用。他根本就不是一个向后看的人。 当被问及去年在蒙扎赛事的失望（当时他在非常坚定的意志下，争取个人职涯首座世界冠军头衔，但情况急转直下，他撞毁了他的 Yaris WRC 赛车），在上周之前他的脑海中浮现了多少，他摇了摇头。

O Elfyn Evans κυνήγησε τον Ogier μέχρι τέλους © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他表示：当时是自己犯的错误，但我现在根本不会去想这些事。

当前的竞赛也是如此。如果他在稍早的非洲拉力赛弯道上向左多走一两毫米，他就不会撞到非洲最大的巨石，更不会最后以退赛收场。 如果他在克罗地亚的最后一个弯道能将赛车倒回，他本来可以赢得那场拉力赛，并以 14 分的优势离开萨格勒布。 然后又在希腊出现了变速箱故障的问题。

冠军赛在希腊战役后结束。我没有想过。不过在这里获胜当然很好，但是，如果我输给一位赢得八次世界冠军的人，那我不得不承认。他确实是一位伟大的车手。当然我很失望，但明年又是新的一年。

再过一年，Evans就有机会迈出最后一步，登上全赛季最后颁奖台的殊荣。

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