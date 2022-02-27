2022 世界拉力大赛 —— 新起点预示一个时代的结束

上个月的蒙特卡洛拉力赛，见证了混合动力技术的到来。而世界拉力赛车（ World Rally Cars）也正式更名为 Rally1。当

下的世界拉力大赛新人济济。如今两位Séb 离开了，是时候换血新一代了。WRC 本周向北前往于默奥举行瑞典拉力赛，比赛中，没有名叫 Sébastien 的法国世界冠军。

自 2006 年最后一站以来，这是WRC 比赛第一次在同时没有Loeb和Ogier的情况下开赛。

Sébastien Ogier bei der Rally Sweden 2020. © @World/Red Bull Content Pool

Loeb的队友、M-Sport Ford 世界拉力车队明星 Craig Breen 表示：“这感觉有点奇怪。回想一下两位 Séb 的辉煌……仿佛还是不久前的事了。他们俩都是冠军领奖台的常客……没错，现在这样确实是有点奇怪。”

让我们保持正面乐观的心态：他们二位都会回来 - 而且Loeb以前并不是没有离开过。 但对于Toyota来说，本周注定有所不同。

车队负责人 Jari-Matti Latvala 表示：他们两位—Loeb和Ogier——是我们这项运动中最为出色的车手。你知道当他们在车队时，你就会有积分进帐，他们可以带来胜利和冠军。”

“你对像 Séb （Ogier）这样的人就会有信任感。 当我作为他的队友在Volkswagen运动车队时，我看到了这一点——你可以在车队内部看到他们看他的眼神，大家都非常信任他。”

“没错，Ogier就是能赢。”

“这是真的。，他可以。 但我们知道他今年只会和我们一起参加几场拉力赛。我们对 Esapekka （Lappi）也充满信心和信任。 但当像两位 Séb 这样的伟大车手都离开时，这真的有点可惜，不过他们也为其他人敞开了大门。”

Lappi回來了

有什么比一开始就没有进入车队更糟糕的呢——即使进入了，然后又未受重视。这就是前芬兰拉力赛冠军，芬兰车手Esapekka Lappi在上个赛季的遭遇。

现在一切都已成为过去。他去年签了约，从本周开始他就可重返拉力赛了。

这位 31 岁的车手表示：“就像你可以想象的那样，我很高兴能够回来。”

Lappi 上一次为Toyota效力是在 2018 年，之后他转战 Citroën，然后是 M-Sport，其后都是替补席位。

他表示：“今年有点不一样。今年我为车队效力，与 （Sébastien） Ogier 共享赛车。 这不是一个完整的项目计划，所以我来这里是为了赢取积分。我很高兴再次回到驾驶席位。”

Esapekka Lappi bei der Rally Sweden 2020 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他表示：“如果下雪了，前方的赛车会清理道路。不过前面的那些人，他们都曾在蒙特卡洛开过这款车。相信，他们对赛车的了解应该比我多。”

预计在比赛前会有大雪来临，即使他缺乏最近的经验和比赛练习，Lappi还是觉得值得一试。

瑞典：同样的地点，不同的结果

上个赛季由于限制，瑞典拉力赛被迫退出赛程。 但老实说，在于默奥举行的赛事之前，这项运动的过往记忆是一场在倾盆大雨中奔驰的动力赛段，更像是威尔士潮湿的秋季，而非 WRC 冬季经典赛。 那是向南 700 公里的托斯比。而本周，瑞典却是冰天雪地的世界。

M-Sport 车手 Breen 将紧追 Rovanperä 之后，这位爱尔兰人之前表现出色，并准备追逐他的第一个 WRC 胜利。 四年前，他排名第二，距离颁奖台最高位不到 20 秒。

Thierry Neuville bei der Rallye Monte Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

2018 年，Hyundai车队的Thierry Neuville 在颁奖台上的表现比任何人都好。这位比利时籍车手，这次重演瑞典成功的机会看起来相当渺茫，因为Hyundai汽车在本赛季前哨战蒙特卡洛艰难的开局后，目前仍在修养生息恢复中。

Hyundai车队副领队Julien Moncet并没有谈到本周的成绩：对他来说，赛车终点冲线和颁奖台将是他想要的结果。

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