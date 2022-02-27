Rally Sweden preview
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拉力赛

2022 世界拉力大赛 —— 新起点预示一个时代的结束

两位法国赛车运动巨星，将不会出席瑞典拉力大赛，但随着 WRC 来到于默奥（Umeå）的冬季仙境，他们的缺席也为下一代车手敞开了大门。
作者 David Evans
4 min read发布于
上个月的蒙特卡洛拉力赛，见证了混合动力技术的到来。而世界拉力赛车（ World Rally Cars）也正式更名为 Rally1。当
下的世界拉力大赛新人济济。如今两位Séb 离开了，是时候换血新一代了。WRC 本周向北前往于默奥举行瑞典拉力赛，比赛中，没有名叫 Sébastien 的法国世界冠军。
自 2006 年最后一站以来，这是WRC 比赛第一次在同时没有Loeb和Ogier的情况下开赛。
Sébastien Ogier bei der FIA World Rally Championship 2020 in Torsby, Schweden.
Sébastien Ogier bei der Rally Sweden 2020.
© @World/Red Bull Content Pool
Loeb的队友、M-Sport Ford 世界拉力车队明星 Craig Breen 表示：“这感觉有点奇怪。回想一下两位 Séb 的辉煌……仿佛还是不久前的事了。他们俩都是冠军领奖台的常客……没错，现在这样确实是有点奇怪。”
让我们保持正面乐观的心态：他们二位都会回来 - 而且Loeb以前并不是没有离开过。 但对于Toyota来说，本周注定有所不同。
车队负责人 Jari-Matti Latvala 表示：他们两位—Loeb和Ogier——是我们这项运动中最为出色的车手。你知道当他们在车队时，你就会有积分进帐，他们可以带来胜利和冠军。”
“你对像 Séb （Ogier）这样的人就会有信任感。 当我作为他的队友在Volkswagen运动车队时，我看到了这一点——你可以在车队内部看到他们看他的眼神，大家都非常信任他。”
“没错，Ogier就是能赢。”
“这是真的。，他可以。 但我们知道他今年只会和我们一起参加几场拉力赛。我们对 Esapekka （Lappi）也充满信心和信任。 但当像两位 Séb 这样的伟大车手都离开时，这真的有点可惜，不过他们也为其他人敞开了大门。”

Lappi回來了

有什么比一开始就没有进入车队更糟糕的呢——即使进入了，然后又未受重视。这就是前芬兰拉力赛冠军，芬兰车手Esapekka Lappi在上个赛季的遭遇。
现在一切都已成为过去。他去年签了约，从本周开始他就可重返拉力赛了。
这位 31 岁的车手表示：“就像你可以想象的那样，我很高兴能够回来。”
Lappi 上一次为Toyota效力是在 2018 年，之后他转战 Citroën，然后是 M-Sport，其后都是替补席位。
他表示：“今年有点不一样。今年我为车队效力，与 （Sébastien） Ogier 共享赛车。 这不是一个完整的项目计划，所以我来这里是为了赢取积分。我很高兴再次回到驾驶席位。”
Esapekka Lappi und Janne Ferm vom Team M-Sport Ford WRT bei der World Rally Championship Sweden 2020
Esapekka Lappi bei der Rally Sweden 2020
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
他表示：“如果下雪了，前方的赛车会清理道路。不过前面的那些人，他们都曾在蒙特卡洛开过这款车。相信，他们对赛车的了解应该比我多。”
预计在比赛前会有大雪来临，即使他缺乏最近的经验和比赛练习，Lappi还是觉得值得一试。

瑞典：同样的地点，不同的结果

上个赛季由于限制，瑞典拉力赛被迫退出赛程。 但老实说，在于默奥举行的赛事之前，这项运动的过往记忆是一场在倾盆大雨中奔驰的动力赛段，更像是威尔士潮湿的秋季，而非 WRC 冬季经典赛。 那是向南 700 公里的托斯比。而本周，瑞典却是冰天雪地的世界。
M-Sport 车手 Breen 将紧追 Rovanperä 之后，这位爱尔兰人之前表现出色，并准备追逐他的第一个 WRC 胜利。 四年前，他排名第二，距离颁奖台最高位不到 20 秒。
Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe vom Team HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM bei der World Rally Championship Monte Carlo 2022.
Thierry Neuville bei der Rallye Monte Carlo
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2018 年，Hyundai车队的Thierry Neuville 在颁奖台上的表现比任何人都好。这位比利时籍车手，这次重演瑞典成功的机会看起来相当渺茫，因为Hyundai汽车在本赛季前哨战蒙特卡洛艰难的开局后，目前仍在修养生息恢复中。
Hyundai车队副领队Julien Moncet并没有谈到本周的成绩：对他来说，赛车终点冲线和颁奖台将是他想要的结果。
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