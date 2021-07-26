卫冕世界拉力大赛( WRC )的冠军车手Sébastien Ogier 从非洲回到家乡，在重生的肯尼亚拉力赛中，击败强劲对手，并在锦标赛排行榜上取得更大的优势。

两者之中，谁是最惊讶的还很难说。对长颈鹿来说，这是星期五早上肯尼亚奈瓦沙郊外一个普通的草原。没什么特别的。他跟着同伴穿越非洲草原。突然，一辆世界拉力赛车以时速156 公里的速度呼啸飞驰而过。

这项运动的顶级赛事在这些地方已经19年了。 此时长颈鹿的想法是可以原谅的，他想知道落在他所在地球角落的是什么东西啊!欢迎回到非洲，世界拉力大赛。

飞车后方掀起滚滚沙尘即是 Thierry Neuville，然后即是重生肯尼亚拉力赛的领先者。

Welcome back Safari Rally Kenya! © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

比利时籍车手以接近时速160公里的速度向前方的长颈鹿接近，他不会忘记这一幕。其中两只已经过了马路。他说：我希望另一只能留在原地。他做到了。好酷啊！

Neuville也是。 他笑着说： “他就停在那里。这里是非洲。这真是非常不一样。”

两天后，笑容消失了。 避开野生动物后，Neuville和他的现代i20 Coupe WRC在肯尼亚草原奋力奔驰。取得将近１分钟的领先位置，并准备在周日赢得历史性胜利时，他的赛车右后方却撞毁了。

心碎的Neuville 解释表示：“我们来到了一个非常缓慢的左右弯角，在出口处我突然觉得车子坏了。减震器坏了。这真的非常失望，不仅对我来说，对整个车队来说都是如此。”

冠军的动力

赛事开始，世界拉力大赛领先者 Sébastien Ogier 谨慎行事。这个地方想要获胜必须在赛前缜密策划，一成不变的方法是行不通的。奈瓦沙湖周围的道路已经准备就绪，准备给那些无法好好掌控的车手一次严峻的考验。

他们一开始在Toyota上悬挂了法国国旗。 周五早上，因悬吊故障，造成Ogier浪费了两分钟。

2021 FIA世界拉力大賽-與肯亞優勝者同乘體驗

周六晚上一场鼓舞人心的大雨让Ogier 回到暂时颁奖台的位置，之后Neuville 的麻烦问题，进而让他在 2021 年的6场大赛上赢得第4场胜利。

这是一个美丽的国家，现在我们在这里有一个很好的记录；我们参赛了1次并获得1次胜利。 Sébastien Ogier

那场战役他的强劲对手？是队友Takamoto Katsuta。 战役也许不是错误的名词。目前 Ogier 领先 58 分， Katsuta肯定为这一点力抗到底。 显然地，日本车手驾驶日本车在肯尼亚拉力赛中获胜，势必在家乡会是一个津津乐道的故事，但这位 28 岁的车手，不打算冒一切风险，包括首次登上颁奖台的机会。

随着即将从拉力赛退役，Ogier 很高兴能在这项运动最珍贵的财产之一上留名，即肯尼亚越野拉力赛的冠军奖杯。这个有意义多了。

他表示：“这是一场伟大的胜利，尤其是遭遇周五的麻烦事之后。我必须对 Taka [Katsuta] 说干得好，追上他并不容易，而且是他的第1个颁奖台。还有这里支持我们的粉丝们真是太棒了。我们有这么多人在赛段上为我们加油。这是一个美丽的国家，现在我们在这里有一个很好的记录；我们参赛了1次并获得1次胜利。”

Takamoto Katsuta was on the gas in Kenya to secure his best-ever WRC result © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Katsuta的喜悦紧随其后，排在第2位

他表示：“这是一个艰难的周末，也是一个漫长的周末。在这次拉力赛中发生了好多事情，周五对我们来说也发生了很多事情。不过，我们都设法克服了，之后车队修好了赛车——他们做得非常好。当然，我很高兴，但我的努力还不够。今天不够好，但很快我就想要追上Séb的位置。”

狩猎旅行的故事

赛事开始之前，有些人担心现今的肯尼亚拉力赛无法持续近一周6,000 公里公路赛的传统，并且还要闪避动物、迎面而来的车辆，以及在非洲日夜可能出现的任何其他东西。

这怎么能相比呢？全世界在过去20年里不断发展、进步。我们看到的是一个宏观的妥协：今天的非洲拉力赛。任何因误解不够艰难而苦苦工作的人来说，都应该与 Elfyn Evans、 Dani Sordo 及 Kalle Rovanperä聊聊——他们都被崎岖不平、岩石和滚滚而来的沙漠尘土弄得灰头土脸了。

Adrien Fourmaux impressed again despite the odd moment like this © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Ott Tänak 拿下第3名，对在非洲道路上饱受艰困的现代车队来说是一种无上的肯定与安慰。

Colin McRae在2002年获胜的佳绩，这支英国队的年轻冲锋者Adrien Fourmaux 和Gus Greensmith对自己和Ford Fiesta WRC做出了出色的评价，并拿下本赛季最佳成绩第4和第5名。

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