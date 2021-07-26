Fech fech galore hid myriad car-breaking boulders and bumps
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
拉力赛

2021世界拉力大赛肯尼亚战报- Sébastien Ogier气势如虹、勇冠沙场

卫冕世界拉力大赛( WRC )的冠军车手Sébastien Ogier 从非洲回到家乡，在重生的肯尼亚拉力赛中，击败强劲对手，并在锦标赛排行榜上取得更大的优势。
作者 David Evans
发布于
Part of this story

FIA World Rally Championship

国际汽联世界拉力锦标赛

Kenya

Thierry Neuville

BelgiumBelgium

Sébastien Ogier

FranceFrance

Elfyn Evans

United KingdomUnited Kingdom

Daniel Sordo

SpainSpain

Kalle Rovanperä

FinlandFinland
两者之中，谁是最惊讶的还很难说。对长颈鹿来说，这是星期五早上肯尼亚奈瓦沙郊外一个普通的草原。没什么特别的。他跟着同伴穿越非洲草原。突然，一辆世界拉力赛车以时速156 公里的速度呼啸飞驰而过。
这项运动的顶级赛事在这些地方已经19年了。 此时长颈鹿的想法是可以原谅的，他想知道落在他所在地球角落的是什么东西啊!欢迎回到非洲，世界拉力大赛。
飞车后方掀起滚滚沙尘即是 Thierry Neuville，然后即是重生肯尼亚拉力赛的领先者。
Thierry Neuville of team Hyundai Shell Mobis seen performing during the World Rally Championship Kenya in Naivasha, Kenya on June 26, 2021.
Welcome back Safari Rally Kenya!
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
比利时籍车手以接近时速160公里的速度向前方的长颈鹿接近，他不会忘记这一幕。其中两只已经过了马路。他说：我希望另一只能留在原地。他做到了。好酷啊！
Neuville也是。 他笑着说： “他就停在那里。这里是非洲。这真是非常不一样。”
两天后，笑容消失了。 避开野生动物后，Neuville和他的现代i20 Coupe WRC在肯尼亚草原奋力奔驰。取得将近１分钟的领先位置，并准备在周日赢得历史性胜利时，他的赛车右后方却撞毁了。
心碎的Neuville 解释表示：“我们来到了一个非常缓慢的左右弯角，在出口处我突然觉得车子坏了。减震器坏了。这真的非常失望，不仅对我来说，对整个车队来说都是如此。”

冠军的动力

赛事开始，世界拉力大赛领先者 Sébastien Ogier 谨慎行事。这个地方想要获胜必须在赛前缜密策划，一成不变的方法是行不通的。奈瓦沙湖周围的道路已经准备就绪，准备给那些无法好好掌控的车手一次严峻的考验。
他们一开始在Toyota上悬挂了法国国旗。 周五早上，因悬吊故障，造成Ogier浪费了两分钟。
WRC · 3 分钟
2021 FIA世界拉力大賽-與肯亞優勝者同乘體驗
周六晚上一场鼓舞人心的大雨让Ogier 回到暂时颁奖台的位置，之后Neuville 的麻烦问题，进而让他在 2021 年的6场大赛上赢得第4场胜利。
这是一个美丽的国家，现在我们在这里有一个很好的记录；我们参赛了1次并获得1次胜利。
Sébastien Ogier
那场战役他的强劲对手？是队友Takamoto Katsuta。 战役也许不是错误的名词。目前 Ogier 领先 58 分， Katsuta肯定为这一点力抗到底。 显然地，日本车手驾驶日本车在肯尼亚拉力赛中获胜，势必在家乡会是一个津津乐道的故事，但这位 28 岁的车手，不打算冒一切风险，包括首次登上颁奖台的机会。
随着即将从拉力赛退役，Ogier 很高兴能在这项运动最珍贵的财产之一上留名，即肯尼亚越野拉力赛的冠军奖杯。这个有意义多了。
他表示：“这是一场伟大的胜利，尤其是遭遇周五的麻烦事之后。我必须对 Taka [Katsuta] 说干得好，追上他并不容易，而且是他的第1个颁奖台。还有这里支持我们的粉丝们真是太棒了。我们有这么多人在赛段上为我们加油。这是一个美丽的国家，现在我们在这里有一个很好的记录；我们参赛了1次并获得1次胜利。”
Takamoto Katsuta of team Toyota Gazoo Racing seen performing during the World Rally Championship Kenya in Naivasha, Kenya on June 26, 2021.
Takamoto Katsuta was on the gas in Kenya to secure his best-ever WRC result
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Katsuta的喜悦紧随其后，排在第2位
他表示：“这是一个艰难的周末，也是一个漫长的周末。在这次拉力赛中发生了好多事情，周五对我们来说也发生了很多事情。不过，我们都设法克服了，之后车队修好了赛车——他们做得非常好。当然，我很高兴，但我的努力还不够。今天不够好，但很快我就想要追上Séb的位置。”

狩猎旅行的故事

赛事开始之前，有些人担心现今的肯尼亚拉力赛无法持续近一周6,000 公里公路赛的传统，并且还要闪避动物、迎面而来的车辆，以及在非洲日夜可能出现的任何其他东西。
这怎么能相比呢？全世界在过去20年里不断发展、进步。我们看到的是一个宏观的妥协：今天的非洲拉力赛。任何因误解不够艰难而苦苦工作的人来说，都应该与 Elfyn Evans、 Dani Sordo 及 Kalle Rovanperä聊聊——他们都被崎岖不平、岩石和滚滚而来的沙漠尘土弄得灰头土脸了。
Adrien Fourmaux of team M-Sport performing during the World Rally Championship Kenya in Naivasha, Kenya on June 26, 2021.
Adrien Fourmaux impressed again despite the odd moment like this
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Ott Tänak 拿下第3名，对在非洲道路上饱受艰困的现代车队来说是一种无上的肯定与安慰。
Colin McRae在2002年获胜的佳绩，这支英国队的年轻冲锋者Adrien Fourmaux 和Gus Greensmith对自己和Ford Fiesta WRC做出了出色的评价，并拿下本赛季最佳成绩第4和第5名。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！
Part of this story

FIA World Rally Championship

国际汽联世界拉力锦标赛

Kenya

Thierry Neuville

BelgiumBelgium

Sébastien Ogier

FranceFrance

Elfyn Evans

United KingdomUnited Kingdom

Daniel Sordo

SpainSpain

Kalle Rovanperä

FinlandFinland
拉力赛