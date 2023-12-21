日本夺得两名新的街头滑板世界冠军

12 月 17 日星期日，世界滑板巡回赛在东京有明竞技场举行的 2023 年街头滑板世界锦标赛落下帷幕，主办国在男子组和女子组中都产生了新的世界冠军。

Kairi Netsuke – Back Nosebluntslide © Kenji Haruta/World Skate Valentina Patric – Noseslide © Kenji Haruta/World Skate

这项为期一周的赛事由国际滑板管理机构世界滑板协会主办，来自 50 个国家的 200 多名选手参加了比赛，争夺世界冠军头衔和世界滑板官方排名积分，这些积分将作为今年夏天在巴黎举行的总决赛的参赛资格。

Chloe Covell – Crooked Grind © Jason Halayko/World Skate Marti Atanasov – Backside 270 Lipslide © Kenji Haruta/World Skate

东道主日本获得了前六名中的五名，包括男子组的全胜。在上周的比赛中，日本在滑板运动中的地位备受关注，这一点在女子比赛中体现得最为明显。八名进入决赛的女选手中有五名是日本人，而她们中没有一个是靠运气进入决赛的。事实上，这个比例可能更高--伊藤美优只以不到 4 分之差未能入围。

可以肯定地说，2023 年世锦赛两个组别的竞技滑板水平都达到了历史最高水平。

在女子冠军赛中，不断进步的日本新秀织田由美香（Yumeka Oda）凭借比赛中得分最高的技巧--Kickflip Frontside Feeblegrind--夺得第一名。当之无愧的胜利和新的世界冠军。

Gustavo Ribeiro- Tre Flip © Kenji Haruta/ World Skate Weronika Choromanska- Feeblegrind © Kenji Haruta/ World Skate

男子组的直接冠军和新的世界冠军是技艺高超的白井索拉，他在第二轮最佳技巧比赛中就已所向披靡，最后以一个 Alley-Oop Frontside 180 Ollie to Fakie 5-0 Grind, Frontside 180 Out 终结了整场比赛，而这正是人类可能做到的极限。

东京见证了真正的滑板奇迹，这是迄今为止世界上同类比赛中滑板水平最高的一次。

世界滑板巡回赛仍在继续：下一站，迪拜！

2023 年东京 WST 街板世界锦标赛：女子成绩

Yumeka Oda © Kenji Haruta/World Skate

织田由美香 雷萨-利尔 西谷百惠

2023 年东京 WST 街板世界锦标赛：男子成绩

Sora Shirai © Kenji Haruta/World SKate

白井宗良 网助凯里 堀留勇人

01 什么是世界滑板锦标赛？

世界滑板巡回赛（World Skateboarding Tour）包括街道赛和公园赛的职业巡回赛和世界锦标赛。一年一度的世界锦标赛汇集了这两个项目中最优秀的运动员，最终决出世界冠军。职业巡回赛和世锦赛都提供收集世界滑板官方排名（OWSR）积分的机会，以获得参加奥运会的资格。

The street course at the 2022 World Skateboarding Championships © Niall Neeson

02 如何重新观看 WST 东京街道世界锦标赛直播

如果您错过了 12 月 17 日的比赛，或者想重温精彩瞬间，您可以 在 RBTV上重温 2023 年街道世界锦标赛。

Street finals This is the World Skateboarding Tour 2023 Street World Championship, live from Tokyo, Japan.

03 我们对比赛场地了解多少？

东京壮观的有明竞技场首次举办了顶级滑板赛事。世界滑板公园认证计划确保公园的建设由世界滑板设施部监督，以保证达到举办国际赛事的最高建设标准，确保滑手们能享受到全球统一的 "比赛场地 "标准。

WST World Championship street course layout © World Skate

WST 东京世界锦标赛概况 对巴黎资格赛的重要性 作为世界锦标赛，其排名积分高于职业巡回赛，因此对巴黎资格赛至关重要。 世锦赛上的平等 男子组和女子组获得同等地位和奖金。

WST Finals – contest format © World Skate

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