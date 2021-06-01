自古以来，人类对于挑战不可能的事物跃跃欲试，例如在汪洋大海中使劲全力克服大浪，站上冲浪板享受那与海水相拥的感觉；或是试着让自己腾空降落，翱翔在空中使身体与心灵得到释放，这些看似难度高又不易实现的户外活动，称作极限运动（Extreme Sports），一般来说，会需要一定的技术，想尝试需要极高的勇气，以及不怕困难的冒险精神，除了冲浪与高空弹跳之外，你对于极限运动的认识有多少呢？今天就带各位来认识正风靡全球的几项特殊运动吧！

蜕变的传统技艺：扯铃（Diabolo）

奥地利红牛Red Bull扯铃对战 © [unknown]

中国一直有扯铃民俗。欧洲扯铃的起源可以追溯到十八世纪，据传是因为人们认为它在运转时会发出恶魔般地声响，这个词在法文写成“Jeu du diable”翻译为“The game of devil”而Diable又有恶魔的涵义存在，后人为了保留devil的发音，所以将扯铃翻作Diabolo。

2016 Red Bull PAO 冠军“扯铃至尊”赵志翰的三铃高空瞬间 © Up Against the Wall

经过百年来的发展，扯铃如今已不单是传统技艺的流传，更有许多创新的玩法，例如Red Bull PAO 一对一花式扯铃大赛，将扯铃带入竞技新境界，融入音乐节拍及个人风格的热血激斗，高手过招，让人大开眼界。

欣赏 Red Bull PAO 扯铃至尊的精彩片段

Red Bull PAO 2016 决赛: 赵昱淞 vs. 赵志翰

2018 Red Bull PAO - 方庭良 v.s Alexis Levillon

和身体过招：极限武术（Tricking）

极限武术起源于美国空手道比赛内自选套路（Creative Form） © Nuri Yılmazer

Tricking从字面上可解释成极限武术，起源于美国空手道比赛内自选套路（Creative Form），参赛者加入花式、音乐等元素，创造出如今我们所看到的Tricking。

Tricking基本分为武术（Martial Art）、踢脚（Kicking）、转体（Twisting）、空翻（Flip）四大元素，将这样连续性的动作串联起来，便称为连技（combo），也是Tricking这项极限运动项目的灵魂。Tricking也能与众多体育项目相融合，例如跆拳道、空手道、体操或武术，运用高难度转体、侧翻所展现出的身体力量，需要柔软性和爆发力，能够马上吸引到众人的目光，也难怪电影中看到这样的花式过招，都让人啧啧称奇！

欣赏Red Bull 运动员申敏哲在高空中的连技爆发力吧！

运动员申敏哲在高空中的连技爆发力

自我的障碍赛：跑酷

Un'acrobazia di Luigi Lorenzi a Santorini © Team Jestion Massimiliano Takacs in azione © Riccardo Chemello Gian Marco Oddo in Cappadocia © Riccardo Chemello Luigi Lorenzi © Riccardo Chemello Max Takacs e la meraviglia della Cappadocia © Riccardo Chemello

前面我们谈到了Tricking，接下来要说说跟它很相似的运动项目，跑酷。跑酷一词来自法语Parkour的音译，源于80年代，起初为法国的军队和消防队训练所用，目的是超越障碍训练场，利用身体动作最有效率地从 A 点移动到 B 点。

Bruce Lee? No, David Fanelli © Team Jestion Gian Marco Oddo a Santorini © Team Jestion Massimiliano Takacs e le meraviglie della Malaysia © Team Jestion Gian Marco Oddo in azione © Riccardo Chemello E, dopo la fatica, un bel tramonto su Santorini © Team Jestion

跑酷本身没有既定规则，但非常依赖体能技巧，平衡感、攀爬、行走力与跳跃等多种身体要素，要将跑酷说成是自我的障碍赛一点也不为过，而要说是回到童年单纯的玩耍，更是许多参与者的心声。

欣赏更多关于Red Bull Parkour运动员Jason Paul的精彩片段

Jason Paul跑酷集锦

“走钢索的人”：走绳（Slacklining）

往绳下看 © Krystle Wright

看完前面几项特殊运动后，你的心里已经躁动不已吗？别急！还有最后一项走绳运动要分享给你。相较于跑酷和极限武术所需的大空间感，走绳需要的范围就比较小一些，但却更需要强大的专注力，因为一不注意可能就会跌到地面上了！

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走绳运动是从攀岩运动衍生出来的一环，起源于美国攀岩运动公园，起初只是攀岩爱好者在途中利用扁带与钩环固定于两点之间，架设一条能训练平衡感的水平扁带绳并在上面行走，想借此打发时间，后来却形成一股闲暇活动，掀起热潮。

简单的一条扁绳，为你带来无限乐趣 © Simond

许多走绳爱好者热衷在不同地点尝试这项运动，因此有越来越多的露营活动，会将走绳当作互动游戏之一，不只能考验彼此间的默契，还能藉此锻炼心志、克服内心的不安全感，在行走过程中的不稳定性，使它更具有挑战性。

来自日本的Red Bull走绳好手Haruki Kinoshita（木下 晴稀）认为，每天训练将创造无限可能，对走绳运动有兴趣的你，千万别错过Red Bull陆续推出更多的内容，看更多顶尖好手如何战胜恐惧、超越自我吧！

以上这几项风靡全球的特殊运动，还没参与过的你，不妨试着找到有兴趣的一项投入吧！

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