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利弊权衡！世界冠军的流浪生活

© Boris Beyer/Red Bull Content Pool
这个故事是Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup
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想象一下，训练严格的运动员为追求梦想，必须长期流浪在异地，长时间与家人分隔两地，这就是Yana Belomoina追求成功的人生。
作者 Anna Buick发布于
对许多人来说，旅途生活听起来像是一个梦想，对于 Yana Belomoina 来说，大部份的时间都远离家乡，但并非是为了旅行，而是为了训练且提升自我。
Belomoina 让我们洞悉其中的益处和牺牲，分享了她非常规的成功之路，让她致力于成为最好的运动员。
Yana Belomoina performs at UCI XCO World Cup in Val di Sole, Italy on August 4th, 2019.
To race to the highest level requires sacrifices
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
Yana Belomoina是乌克兰最成功的登山车选手，她曾是世界杯年度积分后、世锦赛铜牌得主、欧洲冠军及多次乌克兰全国冠军。除此之外，她是位善良的人，而且非常努力于自行车训练。
Belomoina同时是一名斗士、坚强的人，愿意为了提升自己的竞赛水平，远离家人与朋友到外地生活。Belomoina的丈夫、机械师陪着她，从一个国家到另一个国家不断旅行、比赛，只是偶尔回到家乡乌克兰。

好处：旅行、训练

Belomoina表示：“我喜欢旅行，且梦想看到整个世界。”但是Belomoina最大梦想，仍是在高水平比赛保持最高水平。
Yana Belomoina performs at the UCI Mountain Bike World Cup in Vallnord, Andorra on July 7, 2019.
Belomoina saves precious time by not returning home between UCI races
© Boris Beyer/Red Bull Content Pool
对于运动员而言，旅行、训练和回复之间的平衡，始终是微妙的。花费时间旅行、训练，但是没有适当的休息，容易造成疲惫。 此外，赛场赶场移动，特别是搭乘飞机过境的复杂性和时区干扰，更会让你的身心疲劳。
我喜欢旅行，且梦想看到整个世界。
Yana Belomoina
Яна Беломоіна
MTB
对Belomoina来说，乌克兰并不在多数World Cup赛场附近，回家…渐渐成为一个口号，她解释说：“在赛季间返回乌克兰并不容易，因为这是一段很长的路，同时会在往返浪费很多时间。”
若在赛季回到乌克兰，Belmoina必须花费时间和精力，于是她只好“流浪在外”，如此才能有较多的休息时间，并拥有更佳的训练机会。
Belmoina解释说：“因为家乡没有山脉也没有林道，所以几乎无法训练，所以赛季间会选择住在斯洛文尼亚。那里有很多训练的好地方，许多林道及一起训练的朋友，同时城周里也有不少健身房，让他可以维持好的训练能量。”
靠近比赛场地和训练场地，中欧是登山车选手度过赛季的理想之地，但是冬季呢？ 今年Belomoina选择在西班牙进行冬季训练，该处天气温暖，而且训练的选择众多。
“在西班牙，有很多训练的方式，公路车、越野登山车、也能在平路或爬坡训练，而且西班牙的冬季天气，较其他欧洲国家好。”Belomoina同时补充表示，她喜欢在温暖的地方，在下雨或下雪时很难训练，于是在2月份，Belomoina和团队会到南半球的南非进行季前准备，而南非正是Belomoina口中登山车天堂。

负面因素：缺少朋友、家人以及……忘记护照

诚如前面所提，Belomoina赛季在外的好处显而易见，但是连续移动数个月，每年也只有几次回到乌克兰，必须使得Belomoina牺牲许多。
我真的很想念我的祖母，这是回家最大的动力来源。
Yana Belomoina
Яна Беломоіна
MTB
在Red Bull TV看着Belomoina的赛后采访，都会听到她谈论祖母的事情。祖母是Belomoina一生中的核心人物，也是她成功动力。在Belomoina于学生时期，她会打电话跟祖母谈论比赛结果，但通常“报喜不报忧。”
Yana Belomoina performs at UCI XCO World Cup in Albstadt, Germany on May 20th, 2018.
When success comes all the sacrifices are worth it
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
因此，长时间“流浪在外”无法回到乌克兰，无法见到祖母是Belomoina在旅途中最重大牺牲。“我真的很想念我的祖母，这是我回家的主要动力，”Belomoina充指出。
长期旅行在外，也让Belomoina也想念家人和朋友，在2018年时，Belomoina的腿严重骨折，家人及朋友来到家探访，在那段时间，获得许多支持及温暖关怀，也突显长期在外无法与家人朋友们相处的牺牲。
Belomoina指出，“严重骨折是一段非常艰难的时期，从家人、丈夫和医生获得极大帮助，让我重新站起来。”
Yana Belomoina signs a photo during Red Bull Volodar Gory 2018 in Kiev, Ukraine on September 22, 2018.
Yana Belomoina loves travel, but visits home in the Ukraine when she can
© Mykyta Zavilinskyi/Red Bull Content Pool
丈夫Maksym是Belomoina的重要支柱，两人拥有着谦卑的性格，婚姻生活非常幸福，但有时候也会有突发事件考验两人，像是把护照留在饭店，两人为了回饭店取护照，同时要考虑赶到机场以及还车的时间，因此两人被时间逼到墙角，Belomoina回忆指出，现在听起来很好笑，但当下那个时候，真的很不有趣啊…
毕竟，不断旅行的过程中，丢东西或是忘掉东西，也是旅行的一部份，即使是经验丰富的旅行者，也会犯这个错误。

Yana Belomoina的旅行足迹

在各地参与赛事，让Belomoina能到世界许多地方拜访，无论高山、大海或是不同风俗民情，都是不同的体验，Belomoina回忆表示，日本是她非常难忘的国家，去年首次造访日本，这边的风俗民情跟欧陆国家非常不同，就像是…到了另一个世界!
在她的旅行足迹经验，Belomoina分享她在美食、骑车、风景等各方面首选，你也可以利用她的经历，来计划下一次冒险。
Belomoina的最爱
  • 食物 – 意大利和日本。
  • 人 – 喜欢全部所有的人。
  • 林道 – 斯洛文尼亚及南非。
  • 公路车骑乘 – 斯洛文尼亚及西班牙。
  • 风景 – 荷兰。
  • 历史及文化 - 日本及土耳其。

找寻平衡

当然，目前的生活方式好处大过于牺牲，但是Belomoina是否曾经质疑自已选择这样游牧生活方式？
Belomoina直言，所有的安排都是最好的安排，所有发生的事情，都是我们生命中最棒的学习养份，我现在很享受生活，只要有个背包及自行车，就能很自在开心过着日子。
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