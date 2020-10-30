利弊权衡！世界冠军的流浪生活
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想象一下，训练严格的运动员为追求梦想，必须长期流浪在异地，长时间与家人分隔两地，这就是Yana Belomoina追求成功的人生。
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对许多人来说，旅途生活听起来像是一个梦想，对于 Yana Belomoina 来说，大部份的时间都远离家乡，但并非是为了旅行，而是为了训练且提升自我。
Belomoina 让我们洞悉其中的益处和牺牲，分享了她非常规的成功之路，让她致力于成为最好的运动员。
Yana Belomoina是乌克兰最成功的登山车选手，她曾是世界杯年度积分后、世锦赛铜牌得主、欧洲冠军及多次乌克兰全国冠军。除此之外，她是位善良的人，而且非常努力于自行车训练。
Belomoina同时是一名斗士、坚强的人，愿意为了提升自己的竞赛水平，远离家人与朋友到外地生活。Belomoina的丈夫、机械师陪着她，从一个国家到另一个国家不断旅行、比赛，只是偶尔回到家乡乌克兰。
好处：旅行、训练
Belomoina表示：“我喜欢旅行，且梦想看到整个世界。”但是Belomoina最大梦想，仍是在高水平比赛保持最高水平。
对于运动员而言，旅行、训练和回复之间的平衡，始终是微妙的。花费时间旅行、训练，但是没有适当的休息，容易造成疲惫。 此外，赛场赶场移动，特别是搭乘飞机过境的复杂性和时区干扰，更会让你的身心疲劳。
我喜欢旅行，且梦想看到整个世界。
对Belomoina来说，乌克兰并不在多数World Cup赛场附近，回家…渐渐成为一个口号，她解释说：“在赛季间返回乌克兰并不容易，因为这是一段很长的路，同时会在往返浪费很多时间。”
若在赛季回到乌克兰，Belmoina必须花费时间和精力，于是她只好“流浪在外”，如此才能有较多的休息时间，并拥有更佳的训练机会。
Belmoina解释说：“因为家乡没有山脉也没有林道，所以几乎无法训练，所以赛季间会选择住在斯洛文尼亚。那里有很多训练的好地方，许多林道及一起训练的朋友，同时城周里也有不少健身房，让他可以维持好的训练能量。”
靠近比赛场地和训练场地，中欧是登山车选手度过赛季的理想之地，但是冬季呢？ 今年Belomoina选择在西班牙进行冬季训练，该处天气温暖，而且训练的选择众多。
“在西班牙，有很多训练的方式，公路车、越野登山车、也能在平路或爬坡训练，而且西班牙的冬季天气，较其他欧洲国家好。”Belomoina同时补充表示，她喜欢在温暖的地方，在下雨或下雪时很难训练，于是在2月份，Belomoina和团队会到南半球的南非进行季前准备，而南非正是Belomoina口中登山车天堂。
负面因素：缺少朋友、家人以及……忘记护照
诚如前面所提，Belomoina赛季在外的好处显而易见，但是连续移动数个月，每年也只有几次回到乌克兰，必须使得Belomoina牺牲许多。
我真的很想念我的祖母，这是回家最大的动力来源。
在Red Bull TV看着Belomoina的赛后采访，都会听到她谈论祖母的事情。祖母是Belomoina一生中的核心人物，也是她成功动力。在Belomoina于学生时期，她会打电话跟祖母谈论比赛结果，但通常“报喜不报忧。”
因此，长时间“流浪在外”无法回到乌克兰，无法见到祖母是Belomoina在旅途中最重大牺牲。“我真的很想念我的祖母，这是我回家的主要动力，”Belomoina充指出。
长期旅行在外，也让Belomoina也想念家人和朋友，在2018年时，Belomoina的腿严重骨折，家人及朋友来到家探访，在那段时间，获得许多支持及温暖关怀，也突显长期在外无法与家人朋友们相处的牺牲。
Belomoina指出，“严重骨折是一段非常艰难的时期，从家人、丈夫和医生获得极大帮助，让我重新站起来。”
丈夫Maksym是Belomoina的重要支柱，两人拥有着谦卑的性格，婚姻生活非常幸福，但有时候也会有突发事件考验两人，像是把护照留在饭店，两人为了回饭店取护照，同时要考虑赶到机场以及还车的时间，因此两人被时间逼到墙角，Belomoina回忆指出，现在听起来很好笑，但当下那个时候，真的很不有趣啊…
毕竟，不断旅行的过程中，丢东西或是忘掉东西，也是旅行的一部份，即使是经验丰富的旅行者，也会犯这个错误。
Yana Belomoina的旅行足迹
在各地参与赛事，让Belomoina能到世界许多地方拜访，无论高山、大海或是不同风俗民情，都是不同的体验，Belomoina回忆表示，日本是她非常难忘的国家，去年首次造访日本，这边的风俗民情跟欧陆国家非常不同，就像是…到了另一个世界!
在她的旅行足迹经验，Belomoina分享她在美食、骑车、风景等各方面首选，你也可以利用她的经历，来计划下一次冒险。
Belomoina的最爱
- 食物 – 意大利和日本。
- 人 – 喜欢全部所有的人。
- 林道 – 斯洛文尼亚及南非。
- 公路车骑乘 – 斯洛文尼亚及西班牙。
- 风景 – 荷兰。
- 历史及文化 - 日本及土耳其。
找寻平衡
当然，目前的生活方式好处大过于牺牲，但是Belomoina是否曾经质疑自已选择这样游牧生活方式？
Belomoina直言，所有的安排都是最好的安排，所有发生的事情，都是我们生命中最棒的学习养份，我现在很享受生活，只要有个背包及自行车，就能很自在开心过着日子。
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