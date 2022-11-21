以下是您需要了解关于阿布扎比站的一切……
1 –维斯塔潘夺得他的第一座世界冠军地点。2010 年，塞巴斯蒂安·维特尔也是在这里为车队赢得他的第一座冠军头衔。
1 – 唯一一位没有自前排发车的车手，终场冲线赢得比赛。那是 2012 年的莱库宁。
1 –阿布扎比大奖赛是行程日历上唯一的“黄昏”比赛。
1.2 – 直线的长度（以公里为单位）。
1.82 –估计每圈使用的燃油量（公斤）。
2 – 2020 年，阿布扎比是维斯塔潘仅有的两场胜利之一——但我们都知道 2021 赛季的表现如何！
4 –这是本赛季以所在城市而非国家命名的四场比赛之一。 其他三个是：迈阿密、圣保罗和墨西哥城。
6 –亚斯码头赛道有六种不同的配置。
7 – 在过去的七场比赛中，均由杆位获得者胜出。
14 –车手在后直道全速行驶的时间长度（以秒为单位）。
16 –亚斯码头赛道的弯道数。
1:26.103 – Max 在 2021 年创造的单圈记录。
5.281 –一圈长度（公里）。
40 – 以数十亿为单位的金额——将亚斯岛建设成一个包括赛道在内旅游景点的花费。本赛道估计花费10亿美元。
58 – 赛事圈数。
69 –车手全速行驶的圈数百分比。
3,740 –估计车手在比赛中换档的数量。