一整年的拍摄结晶、惊人的招招全力以赴，众多Red Bull旗下选手集结出他们疯狂至极的影片大成，说是年度滑板硬汉代表作也不为过！

玩板时，做招前或大摔后，滑板友人上前关心问的一句话经常会是：「You good?」，语意即为「你行吗？」或者「你还好吗？」，这句看似漫不经心的一句话，也是滑板人表达彼此支持的一种助力。

不久之前，许多滑板媒体聚焦推出的《You Good?》滑板影片将主轴放在Zion Wright、Jamie Foy与Alex Midler身上，仨人都是从年少时期就结识至今的好友。Alex在他约莫九岁时与Zion于明尼苏达的King of The Groms大赛认识，尔后也与Jamie在Tampa AM大赛结为好友。这部二十分钟的《Your Good?》滑板短片不仅是身为选手的他们所端呈出的年度代表作，也象征了这三人坚如钢铁的不变友谊。

《You Good?》花费了整整一年的时间拍摄，片中出现的选手有Ryan Sheckler、CJ Collins、Torey Pudwill、Chris Russell、Alex Sorgente、Brighton Zeuner、Gustavo Ribeiro、Felipe Gustavo、Ryan Decenzo以及Joey Brezinski。团队行经全球各地的高难度街头板点，当中包括不少从未有人挑战过的地形，其中最令台湾滑板迷眼睛为之一亮的，就是影片里出现许多台湾城市的街头板点。从开场便惊为天人地由各个选手轮番上阵之外，Ryan Sheckler于台北复北地下道从桥下一跃下板的画面，让所有人都惊呼连连，而Alex Midler为片尾献上完美句点的连续狂征各地手扶杆的片段更是令人赞叹他胆大不挠的心志。

日本滑板摄影师春田健二（Kenji Haruta）也参与本片平面影像的拍摄，问及台湾拍摄过程期间最令他印象深刻也最具挑战性的一幕，Kenji响应说：「是Ryan Sheckler在复北地下道的taildrop。我们第一次去不到五分钟，救护车和警察就现身，把我们统统赶走。之后Ryan一直表达他对那板点念念不忘，也终于提出要求让他回那板点挑战。最后只有我、摄影师和Ryan三人去那地方，火速拍完就闪人。」依Kenji参与许多职业滑板选手来台取点拍片的经验，这个滑板团队之中，以Jamie Foy在台湾一处手扶杆板点所做的nose grind最让他惊艳。他形容：「他们来台前就提出需求要为他们找一个『大板点』，而那支手扶杆是我在台湾找到最大的板点。当时我不觉得他们真的能在那杆子上做招，因为真的太大组了。」

Alex Midler – Back Lip © Jorge Matreno Spot maintenance © Jorge Matreno Ryan Sheckler – Back Smith © Kenji Haruta Jamie Foy – Backside 50-50 © Ricky Aponte Alex Midler – Feeble © Jorge Matreno Ryan Sheckler © Kenji Haruta Jamie Foy – Back Lip © Jorge Matreno Zion Wright – Rail Jam Back Smith © Kenji Haruta

Red Bull也借由这次影片的释出与Zion Wright、Jamie Foy及Alex Midler三位既是队友亦是死党的选手们作专访，以下便是他们的访谈内容。

你的片段里有哪一招让你们下最多功夫？

Zion Wright： 我必须说是在Hollywood High板点的那招wallride！

Alex Midler： 我最拚命的一招是在West Covina手扶杆做的360 kickflip lipslide。我去挑战了两次；第一次去大概花一小时的时间，第二次去足足花了我两个小时，才终于让我完成这一招。

Jamie Foy: 我觉得最难的是在台北板点做的frontside wallride，主要是因为我从没做过那招，我必须透过不断尝试来完成。

在这些拍摄旅程之中，你们见到最狂的一招是什么？

Zion Wright： 我见过最狂的一招就是Midler在葡萄牙连磨二段手扶杆。

Alex Midler： 拍这影片有太多疯狂的大招了，但看Zion在Hollywood High做wallride真的超狂。他会死命地冲上墙一路滑到底也不放弃！他玩到断板、大摔劈腿，和别人借板来试了几次，最后终于成功，他真的很棒！

Jamie Foy： 我的话会觉得是Midler在葡萄牙的二段式手扶杆的接磨50-50。他为了那板点奋战到极点，绝对是最杀的一招。

通常面对这样的拍摄任务，你们会多快就耗尽一块板身？

Zion Wright： 老实说，取于我玩什么样的板点，以及是飞落差或磨手扶杆。玩的板点路面材质也是很大的影响因素，但我通常平均是两到三天就得换板身。

Alex Midler： 真的是看情况。有时候我组了一块新板，当天就能玩坏。有时候可以玩上三天，板子还是能继续用。我想板子的寿命长短取决板点的路面好坏吧。如果路面很粗糙，光是拍一个板点的时间，板身很快就会耗损殆尽。

Jamie Foy： 拍片期间，我通常三至五天就得换板身，除非断板或磨损得很严重。

Zion Wright – Lipslide © Kenji Haruta Jamie Foy – Varial Heel © Kenji Haruta Alex Midler – Backside 50-50 © Jorge Matreno Zion Wright – Alley-Oop Frontside Ollie to Fakie Nosegrind © Kenji Haruta Playback © Jorge Matreno Alex Midler – Kickflip © Jorge Matreno Jamie Foy – Frontside Nosegrind © Kenji Haruta Ryan Sheckler – Tail Drop © Kenji Haruta

你们认为谁的片段最赞？

Zion Wright： Jamie的片段简直就是非人类，而Midler根本就起肖了！

Alex Midler： 我很难说谁的最好。每个人都为这支影片付出很多心力，所有呈现的招式也都推进到下一个境界，我想看了影片就会知道了！

Jamie Foy：我 认为Midler的片段绝对是最狂的；他做的招都太疯狂了，我也看他在那些招式上付出很多心血。

和过去其他品牌的拍片计划相较之下，你们觉得拍摄《You Good?》的感觉如何？

Zion Wright： 老实说我觉得都一样。过程中都拍得很开心，也有好伙伴互相支持。夫复何求啊！

Alex Midler： 我想说的是，拍《You Good?》与其他计划不同之处在于，旅程里大多数的情况之下，通常只有我们三个人在玩板，因为一般来说我们会有一台面包车，载了七到八个选手一起去拍东西。

Jamie Foy： 主要的差异就是这个旅程的团队人不多，通常是整个旗下选手一起出团拍片，但这支影片只聚焦在我们三人身上，所有旅程真的是蛮放松的。

Ryan Sheckler – Kickflip Footplant © Kenji Haruta Zion Wright © Kenji Haruta Jamie Foy – Frontside 50-50 © Kenji Haruta Zion Wright – Smith Grind © Ricky Aponte Alex Midler © Jorge Matreno Alex Midler – Crooks © Jorge Matreno Zion Wright – Nollie Heel © Kenji Haruta Alex Midler – 50-50 Gap 50-50 © Jorge Matreno

现在影片拍完了，接下来2020年打算做些什么？

Zion Wright： 直到明年夏天，我们都会参加一系列的奥林匹克选拔赛，还有一些其他小型的计划，以及与我们的朋友Davonte Jolly一起制作Illegal Civilisation的影片计划 《Godspeed》。

Alex Midler： 我明年的计划和今年差不多：参加一堆比赛，期间的空档我会参与我在Illegal Civilisation的《Godspeed》影片的个人片段拍摄。

Jamie Foy： 做我一直以来都在做的事！做完一个计划就接着下一个前进。目前我正在参与Deathwish的影片拍摄，这支影片大概会在明年中旬发布。