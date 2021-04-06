Max Verstappen追逐纪录：参加F1赛事最年轻的车手、最年轻的优胜者，并且也是写下最 速圈最年轻的车手。

本文中，我们特别介绍了一些体育界的神童运动员，他们在勉强合法的状况下打破了世界纪录...

Marc Márquez, jüngster MotoGP Weltmeister © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

姓名：Marc Márquez

年龄：22岁266天

头衔：世界摩托车大赛最年轻的世界冠军

在Márquez写下历史记录之前，他们必须重拟规则：新秀原被禁止从这项运动最高阶的厂队开始。 他们不得不经由参加卫星车队的努力，以达到晋级精英的级别。

Marc Marquez © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

但Honda总认为，这个案例对西班牙籍车手来说，根本是浪费时间。 Márquez为感谢他们的信任与知遇之恩，在首季即拿下世界冠军的头衔。 他的功绩可谓是展现在各项记录中：最年轻的锦标赛冠军，蝉联最多的胜利，最多最快速圈记录等等。在敬重Valentino Rossi、Giacomo Agostini和他的合作伙伴情况下，MM93已经是史上最出色的车手之一，并让他们为之黯然失色。

Alexander Wurz gewann als 22-Jähriger die 24 Stunden von Le Mans © Motorsport Images

姓名：Alexander Wurz

年龄：22岁91天

头衔：利曼24小时大赛最年轻的优胜者

Wurz于1986年获得BMX世界冠军，当时年仅12岁。十年后，他成为赢得传奇耐力赛最年轻的参赛者。 他之前从未去过著名的萨尔特赛车场，这位奥地利籍车手对这辆保时捷敞篷车也不熟悉。 不过他驾驶得又快又流利。 他在第一个维修区取得领先，并在接下来的比赛中持续居领先地位，即使黑色7号，一路被两辆厂队保时捷紧迫盯人追到终点线。

Grünschnabel in Gelb: Egan Bernal gewann 2019 die Tour de France © KURT DESPLENTER/AFP/picturedesk.com

Grünschnabel in Gelb: Egan Bernal gewann 2019 die Tour de France © KURT DESPLENTER/AFP/picturedesk.com

姓名：Egan Bernal

年龄：22岁196天

头衔：现代环法自行车赛最年轻的冠军

技术上而言，有一位年轻的优胜者：19岁的Henri Cornet，但那是在1904年，当时氛围较暧昧。而 Bernal在2019年赢得胜利，他的昵称是Escarabajo（甲虫），因为他攀爬时看来轻松自如–让车迷惊为天人。倒数第二天他在Col de l'Iseran再创佳绩，并赢得黄衫的殊荣。

事实上，他根本没想到会成为一位赛车手。 他的初恋是骑山地自行车，在少年世界锦标赛排名第二。 在职业生涯获胜的前三年，他仅在2016年参加第一次公路赛事。

Pelé ist jüngster Weltmeister und einer der besten Fußballer aller Zeiten © Getty Images

姓名：Pelé

年龄：17岁249天

头衔：世界杯最年轻优胜者

1958年，巴西队的压力超大，如果你年纪还小，这种压力更是难以承受。 Edson Arantes do Nascimento（又名Pelé黑珍珠比利）肩负着同胞的期望。 最后当然没让他们失望。

他在八强赛中单手击倒了韦尔斯（他仍是世界杯得分最年轻的球员），在4强赛中3度突围法国队的攻势，并在最后决赛中以5：2的积分打败瑞典队，让他成为史上最年轻的世界杯冠军选手。

Martina Hingis (hier in Melbourne 1997) feierte 43 WTA-Titel im Einzel. © Getty Images

姓名：Martina Hingis

年龄：16岁177天

头衔：大满贯公开赛最年轻的冠军选手

这位瑞士籍选手在1997年赢得澳网公开赛冠军宝座，在决赛中击败法国籍的Mary Pierce。 那一年，她成为史上年龄最小的世界冠军。 不过她的职业生涯因背部问题未能继续延续。意味她在18岁后，就再也没有在主要赛事中获胜。许多人认为，最年轻的男子大满贯冠军不是Boris Becker，而是17岁零110天的Michael Chang，他在1989年赢得法网冠军，比Becker赢得温网冠军时，年轻整整118天。