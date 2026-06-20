Red Bull Batalla Colombia 2026: los MCs clasificados a la Final Nacional

¡Fin de la espera! Red Bull Batalla Colombia 2026 ya tiene a sus primeros clasificados y el camino hacia la Final Nacional empieza a tomar forma.

Esta edición llega con un filtro más directo. Colombia no tendrá regionales en la temporada 2026/27, así que el margen se achica desde el comienzo: el salto va de la fase de inscripción a la Final Nacional. Diez MCs consiguieron su cupo tras enviar su video por la app; J1, Marithea y Puppy llegan por resultados de la temporada anterior, y otros tres lugares se definirán por plazas hasta mediados de agosto.

El camino competitivo empezó ahí, en ese primer minuto enviado en video. Luego vino la revisión uno a uno: tres jurados expertos evaluaron el material recibido y eligieron a los MCs que avanzan a la Final Nacional.

En un formato así, una barra suelta no alcanza. Cuenta la coherencia del minuto, la musicalidad, el manejo del beat, el ingenio, la forma de entrar y salir de la temática, la presencia y esa capacidad de sostener una idea sin que se caiga a mitad de camino.

Por eso, este primer corte no se lee solo como una lista de nombres. Para quienes vienen siguiendo plazas, regionales y finales, también funciona como un mapa de estilos, recorridos y momentos distintos de la escena colombiana.

Airon y Juan DT encienden la Red Bull Batalla Regional Medellín 2025 © Kyoz Graphic / Red Bull Content Pool

Clasificados a la Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia 2026

Axl Evans V’s

Coffy

Coloso

Horus

Jazz MC

Lit Ignis

Pandora

JM Serna

Urko

Visionario

La lista mezcla nombres con peso reciente, recorrido de circuito, nuevas voces y MCs que ya han tenido roce competitivo en distintos escenarios. J1 aparece como uno de los clasificados que más expectativa genera después de lo hecho en 2025 : entró como último clasificado desde la plaza universitaria Asimétrico, se convirtió en una de las grandes apariciones de la noche y llevó la definición del título hasta una réplica contra Valles-T, quien terminó proclamándose tetracampeón.

A ese arranque se suman Marithea y Puppy, dos MCs con recorrido, estilo propio y peso competitivo . Ambos llegan con cupo asegurado después de ser semifinalistas en la edición anterior y vuelven a una Final Nacional donde la experiencia también puede marcar diferencia.

También aparecen nombres con presencia fuerte en el circuito. Coloso, Pandora y Lit Ignis llegan con experiencia y recorrido, pues ya han hecho parte de momentos importantes de la escena. Horus y Jazz MC entran con camino en plazas y fases previas de Red Bull Batalla Colombia; JM Serna , que ya estuvo en la Final Nacional de 2024 y en la regional de 2025, vuelve con una vitrina directa para confirmar hasta dónde puede llegar.

Coffy se suma desde el pulso de las plazas, como un nombre conocido en ese terreno, donde la calle, el público y la respuesta marcan el ritmo de cada batalla. Y Axl Evans V’s llega desde el Chocó como una de las caras frescas para el gran escenario nacional, con una oportunidad perfecta para sacudir el cuadro desde el primer cruce.

Urko y Visionario: dos regresos para seguir de cerca

Urko y Visionario ya saben lo que es pisar una Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia y dejar momentos que la escena recuerda.

Visionario estuvo en la Final Nacional de 2024 y protagonizó uno de esos cruces que se quedan dando vueltas después del evento: su enfrentamiento frente a Coloso se volvió viral y reforzó una idea que quienes siguen el circuito ya tenían clara: su ingenio, memoria y fluidez lo hacen un MC incómodo para cualquiera.

Urko , por su parte, también tiene historia en la competencia. En 2022 tuvo un cruce con Valles-T que dejó otro momento viral dentro de la escena. Su agilidad mental, sus punchlines y sus métricas lo han convertido en un nombre con voz propia, capaz de responder bajo presión y sostenerse frente a rivales de peso.

¿Dónde y cuándo será la Final Nacional?

Fecha: 17 de octubre de 2026.

Ciudad: Bogotá.

Ese día, 16 MCs competirán por el título nacional y por la oportunidad de representar a Colombia en la próxima F inal Internacional, que tendrá como destino Perú.

La lista ya empezó a tomar forma. Hay experiencia, nombres nuevos, recorrido de plaza, talento joven e historias que amplían el mapa competitivo. Faltan tres cupos por definirse , pero la tensión ya se siente, pues “muchos hablan, pocos riman, solo los mejores improvisan”.