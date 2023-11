Sobre sus rivales en la Final Internacional, el bogotano mencionó, “conozco a varios de ellos y he compartido tiempo con muchos. Me impresiona su estilo, ya que cada uno tiene su forma muy definida de expresarse. No encuentro similitudes entre ellos, lo que hace que esta Red Bull Internacional sea una de las más diversas en estilos”.

Para Carpediem lo importante antes de enfrentar un reto tan importante como lo es la Final Internacional de Red Bull Batalla, lo crucial es “tener una mentalidad saludable” y es por esta razón que, a pocos días del evento, prefiere realizar actividades que disfruta y le gustan. “Me concentro en dirigir mi mente hacia lo que podría beneficiarme de la mejor manera posible. Yo tengo la capacidad de hacer cualquier cosa, pero si mi mente no me colabora, olvídese de todo".

Tanto Marithea como Valles-T han manifestado en algunas rimas que han realizado recientemente, como en Red Bull 5 vidas, que esperan que Carpediem sea el próximo campeón internacional. Aunque el bogotano ha hablado mucho con ellos dos, reveló que uno de los freestyler que más lo ha motivado en estos últimos días ha sido Chuty, quien es el actual campeón de España. “Me brindó su apoyo y me hizo darme cuenta de que este evento es como mi hogar; me alentó a disfrutarlo, sentirme cómodo y sacar el máximo provecho de la situación".

“Que apoyen y que disfruten, eso es un evento de freestyle y lo que tiene que triunfar ahí es el freestyle. Y pues el que no me apoye es porque no quiere a la mamá".

