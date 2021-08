Llegaron las clasificatorias de Red Bull Batalla 2021 a Colombia

¡EL FREESTYLE NO PARA! Este año llevamos la competencia de improvisación más grande de Hispanoamérica, Red Bull Batalla a diferentes ciudades de Colombia. ¡NO PARAMOS! Encontramos los mejores talentos que luchan por un cupo para participar en la final nacional, en la capital del país, en la que 16 MCs batallarán por ganar su espacio en la final internacional de Red Bull Batalla.

