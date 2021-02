, Aristóteles dijo: ‘Somos lo que repetimos una y otra vez. La excelencia no es un acto, sino un hábito’. Y es verdad. Cuando estás aprendiendo, te cuesta atarte los cordones de los zapatos o montar en bici, pero lo repites una y otra vez, hasta que eres capaz de hacerlo de forma automática, sin pensar”, dice

Sabes lo que tienes que hacer porque lo has hecho mil veces en la piscina

“Tienes que estar cada día en la piscina, saltando una y otra vez, para que cuando estés en el acantilado tengas la seguridad de que tienes el salto controlado. Incluso si estás cansado y las condiciones son difíciles, incluso si hay olas, cualquier cosa… Sabes lo que tienes que hacer porque lo has hecho mil veces en la piscina ”, dice el colombiano que se retiró hace poco.

“Mi rutina empieza la noche antes de la competición. Visualizo todos los saltos que voy a hacer y me imagino el ambiente, con los jueces, el público y todo lo que supone la competición. Una vez que tengo mi mente a punto, me pongo a trabajar en la respiración y la relajación. En mi mente hago el salto perfecto”, dice Colturi.

“Siempre he considerado que los hábitos y las rutinas son un poco restrictivos. Siempre he intentado ser libre y cambiar un poco las cosas. Dicho esto, siempre respiro por última vez cuando levanto los brazos en el borde de la plataforma”, dice el inglés que ahora defiende los colores de Francia.

