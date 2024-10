David Alonso: De la Minimoto al Campeonato Mundial de Moto3

Al final, cuando ves que tienes posibilidades, cuesta hablar de ello, pero hay que hablar de la celebración. En Italia, cuando empezamos a hablar de cómo sería, me preguntaron qué quería. A veces cuesta porque todavía no sabes qué va a pasar, pero toca. Esa minimoto la tengo en mi habitación, es la moto con la que aprendí a montar y me introdujo en el motociclismo. Desde los 5 hasta los 11 años estuve en esa moto. Dijimos: "La tenemos que sacar en la celebración". Volverme a subir a esa minimoto a los 18 años, después de ser campeón del mundo en Japón, fue como tener una máquina del tiempo. Fue muy especial para mí.

No es tanto así, sino que te tomas el tiempo para ver y dices: "Hay una oportunidad clara de ser campeón del mundo". Entonces, hay que ir pensando en todo ello. Por dentro dices: "Puedo ser campeón del mundo", pero hasta que no lo consigues siempre mantienes un poco de dudas. Desde el principio del año, recuerdo que la primera vez que me subí a la moto en febrero, en los test de pretemporada, llamé corriendo al mecánico, Dani Villa, y le dije: "Dani, me subí a la moto y he tenido la misma sensación que cuando me subí a la moto de la European Talent Cup en 2020 y cuando gané la Red Bull Rookies Cup en 2021". Le dije: "Ahora sí siento que la moto y yo somos uno, tengo una muy buena sensación y este puede ser un buen año".

