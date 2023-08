El increíble ascenso de David: de último en parrilla a primero en el podio.

"Siempre tuve presente la victoria y con la determinación que tuve, aunque era difícil, no tuve muchas complicaciones” David Alonso

Por primera vez en la historia, la bandera amarillo, azul y rojo de Colombia, junto con las notas de su himno, se sintieron en un gran premio de MotoGP. El encargado de hacer historia para el país suramericano en la décima parada del Campeonato Mundial de Moto3, en Silverstone, Gran Bretaña, fue David Alonso.

Nacido en España, pero con sangre colombiana (la mamá de David es colombiana, ha visitado desde muy pequeño estas tierras) y decidió representar a Colombia desde muy temprana edad.

Hablamos con David luego de su primer triunfo y nos compartió sus expectativas y metas de cara a lo que viene para él.

David Alonso © Aspar Team

¿Cómo fue la preparación para esta carrera, más cuando partías último?

Me he preparado bien este verano, pero por una caída no pude hacer ninguna vuelta en la clasificación y salía último, entonces se planteaba un domingo difícil. Con el equipo y con mi familia estuvimos viendo soluciones y bueno, me desperté ya con las ideas muy claras de que podía hacer una buena carrera y de ahí vino la oportunidad de llevarme la victoria y pude aprovecharla-

¿Sabías que esta fue la tercera remontada histórica en MotoGP más grande? (el dato lo entregó el estadista español Mister Chip en Twitter).

Para mí hacer una carrera buena era estar en el grupo de adelante, luchar para estar ahí, pero nada más de eso. No sabía ese dato (la tercera remontada histórica en MotoGP) y mucho mejor, porque al final son números que gustan y que te hacen feliz. Era difícil, pero al final debía tener mucha determinación a la hora de adelantar y a la hora de tomar decisiones, porque saliendo tan atrás no podía perder el tiempo, en cada curva tenía que adelantar e ir para adelante.

¿Cómo describirías lo que sentiste cuando te diste cuenta de que eras primero?

Cuando crucé la línea de meta, ahí ya que toda la adrenalina te baja, sentí un momento de euforia porque lo había conseguido. Estaba muy contento conmigo mismo porque yo por la mañana dije “tú puedes conseguirlo”, pero luego sí que es verdad que es difícil plasmarlo en la pista y como al final lo conseguí, tenía mucha felicidad (y también algo de rabia). Fue un evento inolvidable para el equipo y para nosotros también.

La temporada venía con desafíos, altibajos … ¿Cómo llega ese triunfo por cómo se estaban dando las cosas?

La temporada, lo único es que en la primera carrera tuve un choque con otro piloto y empezaba la temporada sin puntos, pero luego he tenido una evolución constante y cada carrera he ido sacando una mejor versión; cada vez me veo más preparado, de todas maneras, no pensaba ganar tan pronto; sí tenía en mente esta temporada luchar por alguna victoria para estar preparado para el año que viene. La temporada está siendo buena por la evolución que estoy teniendo.

¿Te van a mirar distinto en el paddock ahora?

Bueno (risas) ahora después de haber ganado es lógico que ya la gente espera más de ti y sí, te miran un poco distinto, pero yo sigo igual, sigo siendo el mismo y seguiré trabajando de la misma forma.

David Alonso © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

¿Qué significa para ti haber ganado en Silverstone y qué marca para tu vida este momento?

Va a ser una fecha muy importante, porque es ganar mi primera carrera del campeonato del mundo. Además, hay 3 categorías, entonces puedes ganar varias en MotoGP y todas son importantes, pero al final la primera es la primera y la de la categoría pequeña, la de Moto3 es mi primera victoria en un mundial y es buena, la recordaré toda mi vida. Este triunfo te da a entender que puedes hacerlo, pero luego también tienes que saber que cada fin de semana es diferente, con circunstancias distintas, entonces, por una parte, me deja claro que puedo hacerlo, pero por otra no significa que tenga que ganar en todas las carreras.

Decías que entraste con determinación, pero ¿durante la carrera sentiste que había algún obstáculo o algo difícil que te hacía pensar que no ibas a ganar?

Sinceramente, estaba muy focalizado en la carrera y, aunque era difícil, en ningún momento pensé que se me podía escapar la oportunidad de ganar. Siempre tuve presente la victoria y estaba muy bien posicionado en todas las vueltas para optar por ella, entonces esta carrera, con la determinación que tuve, se dio de forma natural, es decir, sí que era difícil, pero no tuve muchas complicaciones.

¿Sabías que este triunfo fue motivo de orgullo para Colombia? ¿Qué se siente saber eso?

Sí, porque ha sido la primera victoria en un mundial para Colombia y bueno muy orgulloso por mi parte y ahora de verdad que no me imaginaba que tuviera tanta repercusión en el país y me gusta.

¿Qué más, aparte de tener mamá colombiana, te impulsó a querer representar al país?

Parte de mi vida está en Colombia, igual que una parte está en España, porque nací allí. Me siento parte de los dos, pero, pues, sí que siento orgullo de poder representar la bandera tricolor.

¿Cómo esperas terminar el año y qué metas te has trazado?

Todavía queda mucho, estamos a mitad de temporada y el objetivo es que cada vez esté más preparado para el año que viene. Entonces debo ser regular en todas las carreras y poder mantenerme constantemente en las posiciones delanteras. Hay muchos circuitos nuevos, así que también habrá que aprender de ellos. Debo seguir trabajando para estar con regularidad en los puestos delanteros.

David Alonso and Team © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

¿Cuál es el paso que sigue para estar en Moto2?

Uno de los sueños que siempre he tenido es, no tanto, llegar a MotoGP, sino ser campeón del mundo de las 3 categorías (Moto3, Moto2 y MotoGP), entonces me gustaría subir a Moto2, pero siendo campeón del mundo de Moto3. Para eso primero tengo que hacerlo (ganar) en Moto3. De todas maneras, no teníamos pensado subir el año que viene a Moto2 por el momento.

Y si te dijeran ya mismo, “David, tu carrera va muy bien, vente para Moto2”, ¿Lo harías?

No, me quedaría para ganar el campeonato del mundo en Moto3 y de ahí sí que subiría a Moto2, yo no subiría a Moto2 siendo por ejemplo tercero del campeonato.

No cabe duda de que David ha demostrado un talento excepcional y un incansable espíritu competitivo. Con tan solo 17 años, ya ha dejado en claro que su meta es llegar a lo más alto en el mundo del motociclismo.

Su logro en esta competencia ha sido muy significativo para el deporte colombiano. Nos llena de orgullo ver cómo un joven talentoso como David ha dejado plasmado su nombre en la historia de nuestro deporte.

Pero esto es solo el comienzo. Sus metas son extremadamente ambiciosas y sabemos que hará todo lo posible para alcanzarlas. Esperamos seguir siendo testigos privilegiados de cómo se convertirá en una leyenda del motociclismo colombiano.

En resumen, estamos orgullosos de David y de su logro en esta competencia. Estamos seguros de que este es solo el comienzo de una carrera histórica y que seguirá.

¡Felicitaciones, David!