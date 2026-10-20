Marithea habla tras volver a ganar Red Bull Batalla Colombia

Quotation Con la Marithea de 2021 yo no me comparo porque ella ya no existe Marithea

A Marithea se le humedecieron los ojos y, por un momento, se le entrecortó la voz. Estaba frente a Horus , disputando la final de Red Bull Batalla Colombia 2026/27 en el Royal Center de Bogotá, cuando comenzó a improvisar sobre algo que iba mucho más allá de su rival.

“Mi almohada es testigo de mi esfuerzo, el freestyle yo lo vivo y yo lo siento. Por eso tengo tanto sentimiento, soy la combinación de disciplina y talento”, rapeó.

La voz le tembló, pero siguió. Esta vez no hablaba de los errores de su contrincante ni de quién tenía mejores métricas. Sus versos iban hacia otro lado.

“Brother, no quiero rendirme, mi almohada muchas veces me vio triste. Pero yo sé que llorar no sirve, la frustración que tenía la usé como combustible ”, declaró.

Y terminó su primera intervención reivindicando su lugar en la competencia: “ Para representarlos estoy lista. Ya no más espectadora, quiero ser protagonista ”, sentenció.

Poco después, los jueces la eligieron como campeona. Cinco años después de su primer campeonato, la caleña volvía a levantar la corona de Red Bull Batalla Colombia . Había ganado una final que, según reconocería más tarde, llegó a pensar que podía perder.

Lo curioso es que, cuando hablamos con ella después de su victoria, aseguró que no necesitaba otro título para demostrar de lo que era capaz.

Marithea se impone en la Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia © Mathew Valbuena / Red Bull Content Pool

La Marithea de 2021 ya no existe

Días antes de la Nacional, Marithea hablaba de la competencia con tranquilidad. No tenía un rival en mente ni parecía interesada en imaginar posibles enfrentamientos. Tampoco quería compararse con la joven que había levantado su primera corona cinco años atrás.

“ Con la Marithea de 2021 yo no me comparo porque ella ya no existe ”, nos decía entonces.

Después de coronarse en Bogotá, volvimos a preguntarle qué había cambiado en su vida y en su carrera. La respuesta llegó sin rodeos.

“Madurar. Cuando gané creo que tenía 22 o 23 años; ya tengo 28. La vida es diferente, la visión de la vida es distinta. Ya no estaba tan hambrienta, no necesitaba este título para consagrarme . Esto es solamente una cosita más, porque creo que nadie duda de lo que soy capaz de hacer. Y se dio, gracias a Dios”, explicó la bicampeona.

Y su trayectoria respalda esas palabras. En 2019 se convirtió en la primera mujer en ganar una Regional de Red Bull Batalla en Colombia y terminó tercera en la Final Nacional. En 2020 alcanzó las semifinales y, un año después, conquistó su primera corona, que la llevó a representar al país en la Internacional de Chile, donde llegó hasta cuartos de final.

En 2023 también ganó la primera edición de Red Bull Batalla 5 Vidas , en una competencia que reunió a figuras como Aczino, Skone, Gazir y Valles-T .

Pero la segunda corona nacional seguía sin llegar. Fue tercera en 2023 y 2024, y semifinalista en 2025. En las siete Finales Nacionales que ha disputado desde 2019, Marithea siempre ha estado, como mínimo, entre las cuatro mejores.

Cuando le preguntamos si alguna vez había pensado que no volvería a ganar, recordó esa constancia.

“No sé. Igual siempre quedaba en el podio. Era distinto a decir ‘me eliminaron en primera, ya no volveré’”, respondió.

Aunque reconoció que quedarse cerca del título también podía ser frustrante.

“A veces, cuando toca el tercer lugar, es triste, porque uno siempre espera ganar. Hoy se dio el primero, así que no hay motivos para llorar ”, añadió.

La victoria también le aseguró su presencia en la Final Nacional de 2027. “Pase lo que pase en la Internacional, estoy clasificada a la siguiente Final Nacional de Colombia. Es mi destino ”, celebró.

“Pensé que Horus iba a ganar”

La última batalla de la noche fue, según Marithea , la que más la exigió. Horus , un bogotano de 22 años que disputaba su primera Final Nacional, había eliminado a Fat N, Lit Ignis y Pandora gracias a una propuesta en la que sus dobles tempos, sus métricas y sus cambios de ritmo fueron protagonistas.

El enfrentamiento comenzó parejo. Horus no se dejó intimidar por la experiencia de su rival y comenzó a sacar provecho de su velocidad. En una de sus intervenciones jugó con la idea de rapear como un robot, acompañando sus rimas con movimientos que recordaban a Valles-T . Marithea recogió aquella referencia y respondió reivindicando su propia identidad.

“ Tú eres el segundo Valles-T, yo la primera Marithea ”, le lanzó.

En la segunda ronda, incluso, el debutante parecía tomar la iniciativa. Cada aceleración suya encontraba respuesta entre las gradas del Royal Center, pero Marithea no necesitó seguirle el ritmo para hacerle frente.

“Él va muy rápido, pero se choca con el muro. Yo voy lento, pero seguro ”, rapeó, convirtiendo la diferencia de estilos en uno de sus ataques.

En la tercera y última ronda, una bandera de Colombia llegó al escenario . La caleña aprovechó aquel momento para soltar algunos de sus ataques más contundentes. Incluso aprovechó el hecho de que Horus competía en su ciudad.

“ Estamos en Bogotá, esta es tu gente y hasta ellos quieren que yo los represente ”, le dijo al bogotano, mientras el público celebraba sus punchlines.

Horus siguió respondiendo, pero Marithea terminó imponiéndose ante un público que comenzó a gritar “ ¡Batallón! ”.

Los jueces le entregaron su segunda corona nacional. Sin embargo, cuando hablamos con ella después de la final, reconoció que, por momentos, había pensado que el título se le podía escapar.

Red Bull enciende Bogotá con un espectáculo en directo electrizante © Mathew Valbuena / Red Bull Content Pool

—¿Cuál fue la batalla que más te costó?

“ Horus . Yo pensé que él iba a ganar”, reconoció.

—¿Desde el primer momento?

“Es que el chino estaba prendido en candela”, añadió.

Recién coronada bicampeona y todavía sobre la tarima, Marithea dedicó algunas de sus primeras palabras a reconocer el talento de Horus, JM Serna y J1 , a quienes señaló como parte del futuro del freestyle colombiano. Los tres protagonizaron enfrentamientos exigentes y, aunque tuvieron recorridos distintos, dejaron razones para seguirles la pista. Marithea , además, resaltó la fuerza que está adquiriendo Bogotá como plaza.

En nuestra conversación posterior, insistió en lo difícil que había sido competir contra esta generación.

“No, qué candeleo. Yo creo que ya no da para venir más. Esos pelados están muy locos, definitivamente ”.

Lo decía después de comprobar ese nivel de primera mano. En su camino hacia la final había eliminado a J1 y JM Serna , además de superar a Puppy en unas semifinales que necesitaron réplica.

Su segunda corona reafirmó su vigencia, pero la Nacional también dejó claro que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Una vez más, un debutante llegó hasta la final y disputó el título de tú a tú con una de las grandes figuras del freestyle colombiano.

Pandora y una Nacional que dejó más que una campeona

Hubo otra competidora que Marithea quiso destacar. Pandora alcanzó las semifinales después de eliminar a Jazz MC y a Airon Punchline . Por un momento, pareció posible que ambas terminaran disputando la corona.

Cuando le preguntamos cómo habría sido aquella final, Marithea respondió de inmediato:

“ Hubiera sido reépico ”.

Las dos se conocen desde hace años. Se enfrentaron por el tercer puesto en la Nacional de 2024, pero su relación viene de antes. Marithea recuerda haber compartido habitación con Pandora durante su primera participación nacional y haber seguido de cerca su crecimiento.

“Lo que pasa es que la gente todavía no ha entendido que Pandora está muy rota”, aseguró.

Marithea valora especialmente que su compañera haya desarrollado una identidad propia dentro del freestyle.

“Tiene muchas cosas que yo quisiera tener: como artista, su performance, su estilo, sus cosas. Es una pieza que hace falta en el freestyle. Ya hay mujeres, pero no hay ninguna que se parezca a Pandora ”.

Y también recuerda cuánto ha cambiado desde que la conoció.

“ La vi y la mujer en la que se convirtió ahora es otra cosa ”.

—¿Rota?

“Rotísima”, respondió.

La actuación de Pandora fue una de las historias de esta Nacional. Dos mujeres estuvieron entre las cuatro semifinalistas, mientras Horus , JM Serna y J1 demostraron que hay una nueva generación capaz de competir de tú a tú con los nombres más experimentados del freestyle colombiano.

Y si Marithea encontró palabras de sobra para reconocer a sus rivales, al preguntarle por su propio campeonato fue mucho más breve.

—Ahora eres bicampeona. ¿Cómo recibes este nuevo título?

“Es extraño, ¿no? Pero chimba tener dos trofeos”, contestó entre risas.

Lima, el próximo desafío

La próxima parada será la Final Internacional de Red Bull Batalla , que se celebrará el 20 de marzo de 2027 en la Plaza de Toros de Acho, en Lima. Marithea volverá a representar a Colombia, esta vez junto a Valles-T , clasificado por su tercer puesto internacional en 2026.

Todavía está a la expectativa de conocer la lista completa de competidores, pero ya sabe que quiere afrontar esta oportunidad de una manera distinta a la de 2021.

“Lista para representar a todo el mundo y hacer lo que tenga que hacer por esta bandera , ahora con más madurez y más enfoque”, nos dijo después de la final.

Marithea también espera vivir una experiencia distinta a la de su primera participación internacional.

“Esta vez me voy a sentir mejor. La primera vez estaba sola”, contó durante la transmisión oficial.

En Lima compartirá la representación colombiana con Valles-T , a quien considera el mejor freestyler que ha tenido el país y un apoyo importante para afrontar la competencia.

Cuando le preguntamos por la responsabilidad de buscar una corona internacional para Colombia, encontró espacio para bromear.

“ Claro, pero ahí la presión es compartida, porque está Valles-T, está mitad-mitad ”, respondió entre risas.

Marithea tendrá varios meses para prepararse y conocer a quienes enfrentará en Lima. Aunque hay algo que prefiere no planear demasiado.

Días antes de la Nacional nos había explicado por qué nunca llega pensando en un enfrentamiento particular.

“Yo pienso que el freestyle es así. Al minuto se improvisa absolutamente todo , incluso hasta lo que uno va a sentir”.

En el Royal Center se le quebró la voz mientras rapeaba sobre el esfuerzo, las derrotas y la frustración que había convertido en combustible. No dejó de improvisar. Terminó ganando la batalla y levantando su segunda corona nacional.

Ahora la espera Lima, donde volverá a medirse con los mejores del mundo. La Marithea de 2021, dice ella, ya no existe. La de 2026 asegura que no necesitaba otro título para consagrarse. Pero nunca dijo que hubiera dejado de querer ganarlo .