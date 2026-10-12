Red Bull Batalla Colombia 2026/27 una Final Nacional con la corona en juego

El sábado 17 de octubre, la Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia volverá al Royal Center de Bogotá con una certeza: la corona cambiará de manos. Valles-T , ganador en 2024 y 2025, no defenderá el título porque su tercer lugar en la Final Internacional de 2026 le aseguró directamente un cupo para Perú 2027.

Será también el regreso de la competencia al Royal Center por primera vez desde 2018, cuando el propio Valles-T consiguió allí su segundo título nacional. Desde entonces, sumó otras dos coronas hasta convertirse en tetracampeón y en el MC más ganador de la Nacional colombiana.

Sin él en el cuadro, los 16 clasificados parten de lugares muy distintos. Entre ellos están Airon Punchline, J1, Marithea y Visionario : cuatro MCs que ya conocen este escenario, aunque la experiencia les haya dejado aprendizajes diferentes.

Airon triunfa en la Red Bull Batalla Torneo de Plazas Buenos Aires 2024 © Federico Sevilla / Red Bull Content Pool

Volver desde otro lugar

Airon fue el último en entrar, pero también es el competidor con más participaciones en una Final Nacional de Colombia . Desde 2016 ha clasificado de manera consecutiva y la de 2026 será su undécima. En ese recorrido, cuenta, ha llegado por prácticamente todas las vías posibles: audiciones virtuales, clasificatorias presenciales, regionales y, ahora, Asimétrico .

Esta última clasificación tuvo una particularidad. Asimétrico nació alrededor del freestyle universitario, aunque esta temporada también abrió algunos cupos para competidores externos. Airon llegó por una de esas vías y terminó rodeado de una generación mucho más joven. El cruce le resultó especialmente cercano porque, fuera de las batallas, actualmente hace parte de un proceso con el SENA como instructor en el área complementaria. Así, medirse en Asimétrico con estudiantes y competidores de nuevas generaciones tuvo para él una lectura especial.

Los años también cambiaron su relación con el resultado. Airon recuerda que antes cargaba cada clasificación con la obligación de ser campeón; ahora intenta vivir la competencia con menos peso.

“Ya he perdido muchas veces, he ganado muchas veces también. Entonces creo que la mentalidad ahora es disfrutar y hacer que el público disfrute conmigo. Eso va a hacer que un poco de mi freestyle y de mi arte se quede en sus memorias y en sus corazones. Creo que esa es mi misión ahora y la que me va a llevar a cumplir la meta principal, que es quedar campeón de Red Bull en algún momento. Esperemos que este año sea”.

Quotation Ahora hay que mirar un poco más hacia el futuro, pero si tuviera que destacar algún tipo de diferencia, diría que la madurez. Yo ya no voy siendo una adolescente, sino una señora Marithea

Para J1 , el punto de partida es otro. Hace un año fue él quien consiguió el último tiquete desde Asimétrico y llegó a la Nacional con menos reflectores encima. Terminó llevando a Valles-T hasta una réplica en la batalla por el título y se convirtió en subcampeón nacional.

Ese recorrido cambió por completo su lugar en 2026. Ya no llega como el nombre que puede sorprender, sino como el último MC que estuvo frente a Valles-T con la corona en juego.

“Es una responsabilidad grande pasar de ser sorpresa a ser favorito. Si quiero ser campeón, debo comportarme como tal. El año pasado usé esa mentalidad y este año la voy a seguir usando. Mi objetivo este año no es ganar la Nacional, sino demostrarle a todos que soy mejor que ellos”.

Después de quedarse a una réplica del título, J1 no intenta quitarse esa presión. La convierte en parte de su discurso: lo que ocurrió hace un año ya no le sirve como sorpresa; ahora quiere respaldarlo.

7 minutos Visionario vs Coloso - Octavos | Final Nacional Colombia 2024

Visionario aprendió algo distinto precisamente cuando no pudo volver. Su primera Final Nacional fue en 2024 y, al año siguiente, cuenta que se quedó a un voto de conseguir nuevamente la clasificación. La derrota le pegó fuerte, pero terminó cambiando la forma en la que afronta la competencia.

“Cuando perdí la regional de 2025, me deprimí todo el fin de semana. Fue horrible. Pero luego entendí que era parte del proceso, que era parte del camino, y dije: ‘Cuando vuelva a tener una Nacional, si Dios me la coloca en el camino, tengo que afrontarla con más tranquilidad, con más calma’”.

No fue una conclusión inmediata. Visionario recuerda haberse apartado de las redes y del teléfono mientras trataba de procesar lo ocurrido. Con el tiempo, empezó a encontrar otro lugar para esa frustración.

“Las lágrimas también te permiten ser quien eres; las caídas creo que también te permiten ser quien eres en muchos aspectos de la vida”. Ahora entiende esa experiencia como parte de la diferencia entre quien debutó en 2024 y quien regresa dos años después.

“Creo que la diferencia entre ese Visionario y el de ahora es que ahora manejo mejor mis emociones. Compito sabiendo que la gente es feliz arriba del escenario, pero también compito sabiendo que yo tengo mucho por dar y que, a veces, los nervios y el querer hacerlo perfecto no te dejan hacerlo simplemente bien”.

Marithea llega con otro tipo de recorrido. Fue campeona en 2021, tercera en 2023 y 2024 y semifinalista en 2025. Cinco años después de convertirse en la primera mujer en ganar la Final Nacional de Colombia, su referencia ya no parece estar en aquella noche ni en intentar reproducirla.

De hecho, cuando habla de estos días previos, lo hace desde la tranquilidad.

“Esta Nacional la estoy viviendo como todos los años: tranquila y serena, teniendo en cuenta que esto es una competencia muy importante y, bueno, todos los años es prácticamente lo mismo”.

Tampoco parece interesada en competir contra la versión de sí misma que levantó la corona.

“Con la Marithea de 2021 yo no me comparo porque ella ya no existe. Ahora hay que mirar un poco más hacia el futuro, pero si tuviera que destacar algún tipo de diferencia, diría que la madurez. Yo ya no voy siendo una adolescente, sino una señora”.

6 minutos Marithea vs Pandora - Tercer puesto | Final Nacional Colombia 2024

Lo que no se puede preparar

Con los 16 nombres definidos también comienza el juego de imaginar enfrentamientos. Y el cuadro ofrece bastante para hacerlo.

Fat N llega con uno de los recorridos más particulares. En 2023 fue subcampeón nacional y ese mismo año alcanzó la final internacional frente a Chuty . En 2025 ganó Red Bull Batalla: Nueva Historia y se convirtió en el primer colombiano en conquistar un título internacional de la competencia. En febrero de 2026 ganó el Torneo de Plazas en Bogotá y, siete meses después, volvió a disputar la final del torneo en Lima, donde terminó subcampeón ante Hammer . Aun con ese recorrido, tuvo que conseguir su lugar en esta Nacional al ganar Colombia Tiene Buena Rima , en Cartago.

Coloso también sabe qué significa quedar cerca: fue finalista nacional en 2024. Pandora alcanzó las semifinales de esa misma edición y disputó el tercer lugar frente a Marithea .

En el otro extremo están quienes llegarán por primera vez. Jazz MC, Horus, Axl Evans, Coffy y Hunter debutarán en una Final Nacional. Jazz MC llega desde Bucaramanga y Axl Evans , desde Quibdó, Chocó. Hunter , además, será el primer representante de Pasto en esta instancia.

Son justamente esos perfiles, menos habituales en este escenario, los que más llaman la atención de J1 .

Para él, tener experiencia no convierte necesariamente a alguien en el rival más difícil. Su atención está puesta en quienes todavía no han tenido tantas oportunidades de mostrarse en escenarios de esta magnitud.

“Siento que las personas con experiencia no son tan complicadas al batallar porque ya tienen muchos ángulos con los cuales jugarles en contra. Me parecen peligrosos los perfiles de zonas alejadas o zonas que no han tenido oportunidades de esta magnitud, ya que representan algo más grande que el simple hecho de ganar”.

Pero los nombres, los recorridos y los antecedentes solo sirven hasta cierto punto. Visionario cree que una parte de la diferencia estará en algo mucho más inmediato: cómo responda cada MC cuando tenga el escenario enfrente.

“Yo creo que la diferencia va a estar en cómo se afronta, en cómo ese día las personas se plantan en el escenario, ¿sabes?”.

Airon lo sabe después de diez participaciones anteriores.

“El freestyle es eso: freestyle. Es algo que puede salir bien o puede salir mal. Si estás en tu día, lo haces y, si no es tu día, pues bueno, será en otra ocasión”.

J1 tampoco parece dispuesto a administrar demasiado cuando llegue ese momento.

“Cada batalla es una final y no hay tiempo para bajar la guardia en ningún momento. La gente que va a ver un evento va con ganas de que a uno le vaya bien, entonces mi deber es convencerlos y hacer que la boleta valga la pena”.

6 minutos Puppy vs. J1

Por eso Marithea ni siquiera dedica demasiado tiempo a imaginar quién podría aparecer enfrente.

“La verdad, yo todos los años no voy como diciendo: ‘Me gustaría pelear con tal fulano, yo quiero esto’. No voy pensándolo así porque pienso que el freestyle es así: al minuto, se improvisa absolutamente todo, incluso lo que uno va a sentir”.

Fecha, horarios, entradas y dónde ver la Final Nacional

La Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia 2026 será el sábado 17 de octubre en el Royal Center de Bogotá . Las puertas abrirán a las 4:00 p. m. y las batallas comenzarán a las 6:00 p. m.

Las entradas continúan a la venta en TaquillaLive , sujetas a disponibilidad.

Quienes no puedan asistir podrán seguir la Final Nacional a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla y en vivo por Canal Trece, Win Play y Ditu , la plataforma digital de Caracol Televisión.

Los 16 MCs de Red Bull Batalla Colombia 2026

J1

Marithea

Puppy

Axl Evans

Coffy

Coloso

Horus

Jazz MC

Lit Ignis

Pandora

JM Serna

Urko

Visionario

Fat N

Hunter

Airon Punchline