La idea de Red Bull Basement que ayuda a personas con discapacidad visual
Empecemos por el principio: Red Bull Basement. ¿Qué llevó a Arjun y a ti a presentaros a la edición de 2024?
Queríamos encontrar formas de impulsar Argus, y Red Bull Basement parecía una oportunidad increíble para lograrlo. Nos atrajo tanto la exposición que ofrecía como la posibilidad de aprender de grandes narradores y vendedores involucrados en el programa. Además, sabíamos que Red Bull Basement contaba con socios corporativos de primer nivel, como Microsoft y AMD, lo que nos permitió adquirir conocimientos valiosos, tanto técnicos como en habilidades de comunicación.
Fueron nombrados ganadores nacionales y pasaron a la Final Mundial. ¿Cómo fue esa experiencia en Tokio?
Aprendimos cosas increíbles. Los talleres fueron muy útiles. Hubo uno en el que tuvimos que elaborar un lienzo empresarial, y terminamos utilizándolo también en competencias posteriores. Además, hemos podido continuar aplicando las habilidades que adquirimos allí. Definitivamente me he convertido en un mejor orador, un mejor expositor y un mejor pensador en términos de mercados y personas. Fue muy enriquecedor hablar con las personas que más saben sobre estos temas.
Poco después, participaste en la Microsoft Imagine Cup. ¿Cómo surgió esa oportunidad?
Red Bull Basement fue un gran impulsor para nosotros en ese sentido, en parte porque conocimos a muchas personas de Microsoft for Startups, quienes nos motivaron bastante. Fue una transición natural: "Nos conocimos en Tokio, y deberían postularse a la Imagine Cup".
Además del premio general, ¿qué te ha dejado tu participación en la Microsoft Imagine Cup?
La experiencia fue fenomenal. Recibimos asesoramiento tanto técnico como en storytelling, y trabajamos en el desarrollo del hardware a lo largo de la competición. Nuestros socios y mentores nos ayudaron muchísimo con eso. Tuvimos varias conversaciones con el equipo de AMD y, por ejemplo, nos conectaron con algunos de sus especialistas en cámaras, quienes nos sugirieron métodos para implementar algunas de las funciones que queríamos añadir a Argus.
¿En qué más han estado trabajando últimamente con Argus?
Simplemente hemos estado iterando sobre el hardware, asegurándonos de que sea cada vez más confiable, ampliando su conjunto de funciones con háptica y muchas otras características que van más allá de la entrada/salida de voz, ayudando a garantizar que sea una experiencia más inmersiva y consistente. Una característica importante que hemos incorporado recientemente son los sensores: uno apunta directamente hacia adelante para detectar cosas como paredes, y el otro apunta 45 grados hacia abajo para identificar salientes y caídas. De esta manera, Argus monitorea constantemente el entorno en busca de obstáculos.
Parte de tu premio por ganar la Imagine Cup de Microsoft fue de 100.000 USD. ¿Qué planeas hacer con ellos?
Esto abre muchas posibilidades. Nuestro mayor reto hasta ahora era que Argus se había financiado con fondos propios, lo que nos había permitido crear solo cinco dispositivos en total, limitando nuestra capacidad para realizar pruebas beta. Creo que, a partir de ahora, podremos producir Argus a mayor escala. Nuestro objetivo más inmediato es contar con 500 usuarios beta, lo que nos permitirá recopilar mucha información y encontrar formas de incorporar nuevas funciones que faciliten su uso en el día a día. Luego, cuando tengamos un producto final que consideremos una buena versión para introducir en el mercado, exploraremos diferentes canales de distribución.
Se han tomado el tiempo y la energía para participar en concursos a pesar de las exigencias de ser estudiantes universitarios. Para otras personas que tengan ideas innovadoras pero que estén indecisas a la hora de buscar oportunidades por estar muy ocupadas, ¿cuál sería tu consejo?
Les diría que nunca lo sabrán si no lo intentan, que es un refrán conocido, pero cuando miramos hacia atrás en todo este proceso, nos damos cuenta de que todo comenzó con una sola solicitud para Red Bull Basement, y de repente, todas estas otras cosas empezaron a suceder. No imaginábamos que eso nos llevaría a ganar los 100.000 USD, aprender tantas cosas y conocer a tantas personas en el camino. Nunca sabes qué puede hacer que esa bola de nieve comience a rodar, y casi siempre se pueden encontrar maneras de sacar tiempo, especialmente si la idea es algo que realmente te apasiona.
Todo lo que necesité fue postularme a Red Bull Basement y, de repente, comenzaron a suceder todas estas cosas.
Hablando de tiempo, el dispositivo Argus incorpora funciones de IA, pero ¿consideras que también utilizas la IA en el ámbito empresarial?
Sí, definitivamente nos ayuda con nuestros flujos de trabajo. Antes pasábamos horas haciendo tareas repetitivas, y ahora podemos delegarlas. Es realmente útil, como tener un asistente.
¿Hay algo más que quieras resaltar?
Estas experiencias y la gestión de mi tiempo han sido una gran lección de introspección para mí, ya que me han permitido descubrir lo que realmente me importa. Creo que uno de los mayores aprendizajes ha sido entender que debes construir con la empatía como eje central. Además, el recorrido como fundador me ha reafirmado la convicción de que la accesibilidad debe ser tratada como un derecho humano y no como una simple característica. Es algo que queríamos transmitir, y creo que ese mensaje ha logrado resonar.