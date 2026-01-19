La idea de Red Bull Basement que ayuda a personas con discapacidad visual

Inspirados por sus abuelos, Daniel Kim y Arjun Oberoi desarrollaron Argus, un dispositivo de asistencia capaz de identificar objetos, reconocer rostros y facilitar la navegación. El proyecto comenzó cuando aún eran estudiantes de primer año en la Universidad de Stanford (EE.UU.). Dos años después, como juniors, participaron en

y se coronaron campeones nacionales entre 15.000 aspirantes estadounidenses. Posteriormente, representaron a su país en la

celebrada en Tokio, Japón.