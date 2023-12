En todos los aspectos, estoy muy feliz y, al fin y al cabo, la verdad es que no tengo ninguna presión encima. Por el contrario, tengo alegría, y eso es lo que me motiva la mayoría de las veces, porque entre más feliz estoy, mejor rapeo. Puede que haga un papel muy bueno. Estoy seguro de lo que puedo hacer y sé lo que tengo para ganar. Afirma.

En todos los aspectos, estoy muy feliz y, al fin y al cabo, la verdad es que no tengo ninguna presión encima. Por el contrario, tengo alegría, y eso es lo que me motiva la mayoría de las veces, porque entre más feliz estoy, mejor rapeo. Puede que haga un papel muy bueno. Estoy seguro de lo que puedo hacer y sé lo que tengo para ganar. Afirma.

En todos los aspectos, estoy muy feliz y, al fin y al cabo, la verdad es que no tengo ninguna presión encima. Por el contrario, tengo alegría, y eso es lo que me motiva la mayoría de las veces, porque entre más feliz estoy, mejor rapeo. Puede que haga un papel muy bueno. Estoy seguro de lo que puedo hacer y sé lo que tengo para ganar. Afirma.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Fat N no está nervioso por participar en la Final Internacional de Red Bull Batalla; por el contrario, esto lo motiva aún más para demostrar a todo el mundo que posee todas las capacidades necesarias para ser campeón. "Me veo muy bien y si estoy enfrentando a los mejores del mundo, es porque yo también soy uno de los mejores del mundo".

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Fat N no está nervioso por participar en la Final Internacional de Red Bull Batalla; por el contrario, esto lo motiva aún más para demostrar a todo el mundo que posee todas las capacidades necesarias para ser campeón. "Me veo muy bien y si estoy enfrentando a los mejores del mundo, es porque yo también soy uno de los mejores del mundo".

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Fat N no está nervioso por participar en la Final Internacional de Red Bull Batalla; por el contrario, esto lo motiva aún más para demostrar a todo el mundo que posee todas las capacidades necesarias para ser campeón. "Me veo muy bien y si estoy enfrentando a los mejores del mundo, es porque yo también soy uno de los mejores del mundo".

Además, mencionó que en los días previos a la Final Internacional prefiere no preocuparse por lo que sucederá, sino más bien divertirse, mantener la calma y no presionarse. "Cuando estoy solo, hablo con mi mamá o estoy con amigos".

Además, mencionó que en los días previos a la Final Internacional prefiere no preocuparse por lo que sucederá, sino más bien divertirse, mantener la calma y no presionarse. "Cuando estoy solo, hablo con mi mamá o estoy con amigos".

Además, mencionó que en los días previos a la Final Internacional prefiere no preocuparse por lo que sucederá, sino más bien divertirse, mantener la calma y no presionarse. "Cuando estoy solo, hablo con mi mamá o estoy con amigos".