Los nervios eran palpables en los miles de asistentes que abarrotaron el Movistar Arena y no podían creer lo que estaban a punto de presenciar: el joven rapero Fat N, que inicialmente llegó como reserva a la Final Internacional de Red Bull Batalla, se enfrentaría por el título mundial contra Chuty, considerado una leyenda viva del freestyle. Los presentes decidieron calentar la batalla con sus gritos y el aliento insaciable no cesó.

Esta fue la prueba principal para el caleño, que no tuvo margen de error. 'Están viendo que se cree muy gato, no te creas tan bueno si ya te trabaste contra un novato'. Los cinco jueces respaldaron a Fat N y, con una mirada de incredulidad por lo logrado, el mismo joven que unos días atrás estaba jugando baloncesto en la cancha del barrio con sus amigos, se encontraba listo para disputar la final de Red Bull Batalla.

