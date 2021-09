Final Nacional 2021: La vieja y la nueva escuela se verán las caras

De aquella noche en la capital de España Carpediem recuerda: “En el escenario no sentí nada. Pensé que a nadie le había importado y que la gente no había conectado. Por dentro dije: ‘¿tanto para nada?’. Después lo escuché y dije, ‘ese fue un minutazo’. En la rueda de prensa me empezaron a hablar de eso y caí en la cuenta de lo que había hecho. Antes no, estuve siempre cabizbajo, pero en realidad fue una muy buena presentación”.