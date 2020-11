Elevn, el bicampeón que volvió a ser un niño en el escenario

En el escenario del Movistar Arena se vio a un elevn contundente, aunque la contundencia no siempre haga referencia a la agresividad de la rima. La contundencia de este MC bogotano se evidencia en la prolijidad que exponen sus métricas, en la técnica que le imprime a sus punchlines y en la calidad de las referencias que emplea, todas llenas de alto contenido. Porque implícita y explícitamente, Pepe Desgracias habla de expresión de género, familia, sociedad y autorreconocimiento.

En el escenario del Movistar Arena se vio a un elevn contundente, aunque la contundencia no siempre haga referencia a la agresividad de la rima. La contundencia de este MC bogotano se evidencia en la prolijidad que exponen sus métricas, en la técnica que le imprime a sus punchlines y en la calidad de las referencias que emplea, todas llenas de alto contenido. Porque implícita y explícitamente, Pepe Desgracias habla de expresión de género, familia, sociedad y autorreconocimiento.

En el escenario del Movistar Arena se vio a un elevn contundente, aunque la contundencia no siempre haga referencia a la agresividad de la rima. La contundencia de este MC bogotano se evidencia en la prolijidad que exponen sus métricas, en la técnica que le imprime a sus punchlines y en la calidad de las referencias que emplea, todas llenas de alto contenido. Porque implícita y explícitamente, Pepe Desgracias habla de expresión de género, familia, sociedad y autorreconocimiento.

En algún pasillo del Movistar Arena le preguntamos sobre cómo había entrenado los últimos días antes de la final, porque nos imaginábamos que había sacrificado muchas horas de sueño ensayando métricas y trepándose a las bases. Nada de eso. elevn fue como una suerte de estudiante aplicado que no tuvo la necesidad de distraer al sueño para repasar sus apuntes horas antes del examen final. Desde aquel 2017 cuando derrotó en la final a Big Killa, o incluso antes, Giuseppe había venido estudiando juiciosamente. Hoy, además de ser un alto MC y el campeón colombiano de Red Bull Batalla de los Gallos, Pepe toca las puertas de la producción, la composición y la organización de batallas de freestyle, pero eso es harina de otro costal y de eso hablaremos luego.

En algún pasillo del Movistar Arena le preguntamos sobre cómo había entrenado los últimos días antes de la final, porque nos imaginábamos que había sacrificado muchas horas de sueño ensayando métricas y trepándose a las bases. Nada de eso. elevn fue como una suerte de estudiante aplicado que no tuvo la necesidad de distraer al sueño para repasar sus apuntes horas antes del examen final. Desde aquel 2017 cuando derrotó en la final a Big Killa, o incluso antes, Giuseppe había venido estudiando juiciosamente. Hoy, además de ser un alto MC y el campeón colombiano de Red Bull Batalla de los Gallos, Pepe toca las puertas de la producción, la composición y la organización de batallas de freestyle, pero eso es harina de otro costal y de eso hablaremos luego.

En algún pasillo del Movistar Arena le preguntamos sobre cómo había entrenado los últimos días antes de la final, porque nos imaginábamos que había sacrificado muchas horas de sueño ensayando métricas y trepándose a las bases. Nada de eso. elevn fue como una suerte de estudiante aplicado que no tuvo la necesidad de distraer al sueño para repasar sus apuntes horas antes del examen final. Desde aquel 2017 cuando derrotó en la final a Big Killa, o incluso antes, Giuseppe había venido estudiando juiciosamente. Hoy, además de ser un alto MC y el campeón colombiano de Red Bull Batalla de los Gallos, Pepe toca las puertas de la producción, la composición y la organización de batallas de freestyle, pero eso es harina de otro costal y de eso hablaremos luego.

Octavos de final

Final Nacional Red Bull Batalla Colombia 2020: Elevn vs Picasso

Porque no tengo espacio para querer a estos lelos.

Porque no tengo espacio para querer a estos lelos.

Porque no tengo espacio para querer a estos lelos.

Cuartos de final

Así elevn avanzó a cuartos de final y el jugueteo de la noche, su noche, continúo. En esa instancia de la competencia se enfrentó a Husky, quien venía de dejar en el camino a un combativo Nacho Artyz. Aunque no destacó, el rapero de Manizales mostró un nivel bastante aceptable y logró dominar sus emociones, algo que le había fallado en la final del año anterior.

Así elevn avanzó a cuartos de final y el jugueteo de la noche, su noche, continúo. En esa instancia de la competencia se enfrentó a Husky, quien venía de dejar en el camino a un combativo Nacho Artyz. Aunque no destacó, el rapero de Manizales mostró un nivel bastante aceptable y logró dominar sus emociones, algo que le había fallado en la final del año anterior.

Así elevn avanzó a cuartos de final y el jugueteo de la noche, su noche, continúo. En esa instancia de la competencia se enfrentó a Husky, quien venía de dejar en el camino a un combativo Nacho Artyz. Aunque no destacó, el rapero de Manizales mostró un nivel bastante aceptable y logró dominar sus emociones, algo que le había fallado en la final del año anterior.

Final Nacional Red Bull Batalla Colombia 2020: Husky vs Elevn

Tú no cumples la bandera, pues no tienes los honores”.

Tú no cumples la bandera, pues no tienes los honores”.

Tú no cumples la bandera, pues no tienes los honores”.

Semifinal

Final Nacional Red Bull Batalla Colombia 2020: Elevn vs Marithea