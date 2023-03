Glosario para volverte experto en downhill

"Look at the time"

"Look at the time" es una expresión común que se usa en las carreras de Downhill. Se refiere al tiempo que un piloto ha tardado en completar la pista. La mayoría de las carreras de Downhill son contrarreloj, lo que significa que cada piloto compite en solitario, tratando de completar el recorrido en el menor tiempo posible.

Una meseta es un tramo de terreno plano en medio de un doble, suele permitir que en un salto de larga distancia si un rider no alcanza a llegar al recibidor, no hayan consecuencias.

