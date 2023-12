72 horas con Johann Zarco: El resucitado ganador de carreras de MotoGP™.

Esta edición de nuestra serie "72 Horas con" nunca tuvo la intención de tratar sobre ganar una carrera de MotoGP™, sino más bien sobre lo que impulsa a un piloto a seguir compitiendo en el nivel más alto a pesar de nunca haber logrado nunca una victoria en la categoría reina del motociclismo tras seis años intentándolo. Pero todo eso cambió el 21 de octubre en Phillip Island, cerca de la costa de Melbourne en Australia, cuando Johann Zarco consiguió su primera victoria en MotoGP™ de una de las mejores maneras posible: en una última vuelta en la que varios pilotos cruzaron la línea de meta a más de 300 km/h.

Aseguró el primer lugar por 0,201 segundos, con apenas la longitud de su propia Ducati Desmosedici separándolo del piloto que iba en segundo lugar. Una victoria con la que todo piloto sueña. El momento crucial. Cambio de vida. Éxtasis puro. El sueño cumplido.

Sin embargo, así no es exactamente como describió el francés, el primer ganador de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, dos veces campeón del mundo consecutivo de Moto2™ y, hasta ese momento, con 19 podios en MotoGP™, describió lo que se siente al llevarse el mayor premio en las carreras de dos ruedas en un fin de semana cualquiera.

The long-awaited victory in Australia came after an all-time battle © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Victory seven years into his MotoGP™ career made victory even sweeter © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

"Cuando eres más joven, piensas que lograr una victoria en el Campeonato Mundial, no sólo en MotoGP™, o incluso convertirte en campeón mundial cambiará tu vida, porque serás rico y todo será más fácil. Pero la forma en que fue mi carrera, no obtuve eso. Seguro tengo una vida mejor, más rica económicamente, pero no lo suficiente como para que ya no necesite trabajar y simplemente vivir en una isla."

Estamos en Valencia, siguiendo a Zarco en la última carrera de la temporada 2023 . Es un fin de semana especialmente significativo para él, ya que es su última carrera con el equipo Prima Pramac Racing Ducati. Ha cumplido su tiempo con la marca italiana y el próximo año se une al equipo independiente LCR Honda. Para aquellos que no están familiarizados, está pasando de una de las mejores motos en la parrilla a una de las más difíciles de manejar.

Sus posibilidades de lograr esa esquiva primera victoria en la categoría principal parecían muy escasas si no hubiera hecho el trabajo sobre la Ducati este año, lo que lo habría dejado con el desafortunado título como el piloto con más podios en la historia de MotoGP™ sin una sola victoria. Un título que ningún piloto de motociclismo desea.

La lucha por el título de MotoGP™ se ha decidido en Valencia, y en el duelo se enfrentan el compañero de equipo de Zarco , Jorge Martín , y el piloto oficial de Ducati, Pecco Bagnaia. Así que, aunque se trata de una ocasión especial para el francés, podríamos decir que tiene un fin de semana más tranquilo de lo que habría esperado dadas las circunstancias. Recién llegado de tres meses de carreras en el intenso calor de varios circuitos en Asia, los 15°C del este de España hacen que el nativo de Cannes esté envuelto en su hospitalidad como si estuviera a punto de emprender una expedición antártica.

Reflexionando sobre los cambios inmateriales desde aquel día en Australia, él dice: "Cuando decimos "Johann Zarco, ganador de MotoGP™", me siento muy orgulloso. Soy parte de este grupo de ganadores y estoy muy feliz por ello. Realmente tocó mi ego, podríamos decir. Pero no es la misma sensación que cuando realmente lo hice y crucé la línea. No se trataba del ego en ese momento, no estaba orgulloso, estaba feliz y aliviado. Ahora puedo respirar más tranquilo y estar feliz por ello. Explicándolo de un modo más "estadístico", es un sentimiento de orgullo".

Esta sensación de controlarlo todo es una descarga de adrenalina difícil de encontrar en cualquier otra cosa. Por eso sigues haciéndolo Johann Zarco

Lo curioso de estos logros y victorias, y podrías decir que es parte de la naturaleza humana, es que ganar no es "suficiente". Nunca lo ha sido. Es la forma en que alguien gana. Al menos, ése es un factor muy importante en la validez del logro para la mayoría de las personas desde afuera. ¿Ganaron en condiciones de lluvia? Ah, eso es "más fácil". ¿Algunos grandes contendientes no terminaron la carrera? ¡Bueno, deberías intentar ganar con ellos en la pista hasta llegar a la bandera a cuadros! ¿Simplemente se distanciaron del resto? ¡Aburrido! Los fanáticos del deporte son cambiantes.

Pero no hay debate alguno con la primera victoria de Zarco. Uno de los circuitos más emocionantes en el calendario, todos los principales contendientes aún en juego y una frenética última vuelta.

Zarco's win came a few races before the end of his Ducati contract © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

"En el aspecto personal, tendría el mismo sabor: este placer de haber ganado", dice. "Pero por la consecuencia de cómo la gente puede hablar de ello después... prefiero ganar así. Como todo el mundo dice, ¡es una carrera de verdad!

"Si estás en la competencia, una victoria es una victoria. No importa, tienes que hacerlo. Pero para las personas que solo observan, les 'cierra la boca' un poco más después de esto. Es mejor así".

Con los calendarios de deportes de motor aumentando año tras año, especialmente en MotoGP™, donde ahora corren dos veces en un fin de semana, una el sábado con la Sprint, que es la mitad de la distancia del Gran Premio del domingo. Hay un constante mantra de "seguir avanzando" que a menudo da la sensación de que los pilotos apenas tienen tiempo de apreciar realmente la importancia de esa primera victoria; rápidamente se concentran en la siguiente... ¡si es que alguna vez llega!

Por eso esa sensación de satisfacción que percibimos en Zarco resulta bastante refrescante. Y al observar más profundamente su historia, es fácil ver el origen de ello.

Cuando originalmente organizamos este reportaje, el objetivo era descubrir cómo un piloto puede competir en la máxima categoría de las carreras durante tanto tiempo y seguir motivado durante casi siete años completos desde la última vez que cruzó la línea de meta en primer lugar. Porque las carreras consisten en ganar, ¿no?

Zarco's first podium was on home soil at Le Mans and he repeated in 2023 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Zarco lideró su primera carrera en MotoGP™ en 2017 durante aproximadamente un tercio del Gran Premio antes de caerse. Su primer podio llegó bajo una presión inmensa en Le Mans, en su quinta participación en la serie. ¿Quién hubiera pensado que tendría que esperar otros 115 fines de semana de Grandes Premios para finalmente reclamar el primer lugar?

Le pedimos a Zarco que nos explicara qué le hizo seguir adelante antes de saborear la victoria una vez más.

"Esto creció en mi mente y en mi cuerpo a lo largo de los años", dice. "Es increíble correr a esta velocidad. Entiendes tantas cosas y debes ser tan, pero tan bueno en todo para tener control sobre esta velocidad. Esta sensación de controlarlo todo es una descarga de adrenalina difícil de encontrar en cualquier otra cosa. Por eso sigues haciéndolo".

Years at the top has given Zarco a different perspective on success © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Quizás no haya obtenido el primer lugar en todo ese tiempo, pero ser capaz de alcanzar podios en MotoGP™ y sólo perder victorias por milésimas de segundo. Eso le convierte en uno de los mejores 0,1 por ciento del 1 por ciento de los pilotos de motos más rápidos del mundo y, con el paso del tiempo, eso significa algo para él.

"Si te quedas únicamente en este mundo y no ves lo que está sucediendo afuera, puedes volverte loco y olvidar lo rápido que eres", continúa. "Luego, cuando estás entrenando (en un circuito lejos de los fines de semana de MotoGP™) o te encuentras con pilotos de otras categorías, puedes ver lo rápido que eres.

"Te das cuenta, ¡vaya, he alcanzado un nivel que ni siquiera esperaba!". Entonces, para mí, esta acción me hizo darme cuenta de que mientras me esfuerce en MotoGP™, intentando alcanzar el objetivo, incluso si no lo logras, sigues siendo uno de los pilotos más rápidos. Eso es algo que me hace sentir bien".

La superación es la clave entonces. No de manera negativa, sino todo lo contrario. Los corredores no son de los que valoran medallas por participación, pero al mismo tiempo, muchos no le dan la majestuosidad que merece a una sola victoria en una carrera. Es mucho más difícil de lo que los fanáticos y competidores creen. Por lo tanto, sería perjudicial para la mayoría de los pilotos tener simplemente la búsqueda de la victoria como su estrella guía semana tras semana.

Zarco dejó de manera sensacional su puesto como piloto del equipo Red Bull KTM Factory Racing a mitad de temporada en 2019, cuando su moto aún estaba en plena etapa de desarrollo en comparación con el paquete ganador de carreras que es ahora.

Él revela por qué lo dejó: "Tenía demasiado miedo de perder mis habilidades como piloto rápido. La base es ser un piloto rápido. Necesitas mantener encendida la llama de la victoria, pero disfrutar de todo lo demás al en el camino para apreciar tu momento. Sólo puedes hacer esto si eres maduro. Algunos pilotos pueden ser maduros en este sentido a los 22 años, otros alrededor de los 30".

Pero madurar puede ser tan beneficioso como deshacerse de muchas carreras competitivas, especialmente para aquellos con ambiciones no solo de ganar, sino de convertirse en campeones.

"Entendí en ese momento que para ser campeón necesitas una mente especial, una mente egoísta. A veces, cuando te vuelves muy rápido, no necesitas ser tan astuto ni comprender lo que ocurre a tu alrededor. Es raro encontrar un campeón con una mente abierta. A menudo, en este caso, te vuelves más lento, porque estás recibiendo tanta información y pierdes el control. Hay demasiada y ya no conduces de manera natural. Entonces, cuando vences a otros pilotos, ellos no dudan de sus habilidades y sólo buscan otras explicaciones para sus resultados.

"Yo, tal vez, estoy demasiado del otro lado. Tengo muy buenas habilidades, pero a veces pienso que esas habilidades ya no son lo suficientemente buenas como para ganar o estar siempre en el podio. Por eso intento desarrollar este aspecto".

The mid-season split with KTM in 2019 marked a major career turning point © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Tenía demasiado miedo de perder mis habilidades como piloto rápido Johann Zarco

En el momento de su partida de la fábrica austriaca, muchos dijeron que era el comienzo del fin de su carrera. Después de todo, en ese entonces tenía 29 años. Tras su partida en Misano, apareció con su autocaravana en la siguiente carrera para buscar un lugar en el equipo para el año siguiente. Se veía como un héroe caído mientras abandonaba el circuito una tarde en su bicicleta, al atardecer, contemplando el paisaje de montañas desérticas que rodea el lugar. No hay dudas sobre lo que pasaba por su mente en ese momento.

Estoy muy contento de pasar página y empezar un nuevo capítulo. Hice mi etapa con Ducati Johann Zarco

Ese periodo fue fundamental para Johann Zarco. En la temporada 2020 se unió a la escudería Ducati de tercera categoría y puso fin a su sequía de podios de un año en la tercera ronda en la República Checa. El resto del año fue tan bueno que aseguró un puesto en Pramac (un paso justo por debajo de la escudería oficial) para la temporada siguiente, donde permaneció hasta esta última carrera en Valencia con 12 podios y una victoria en su historial. Una verdadera historia de resurrección en su carrera.

Habría sido el broche de oro para conseguir una segunda victoria antes de pasar a nuevos horizontes, pero lamentablemente fue "sólo" otro segundo lugar por 0,360 segundos. Bagnaia lo dio todo para hacerse con el título general del campeonato por segundo año consecutivo con una victoria en carrera. No tuvo que ganar porque el título estaba garantizado, Martin ya se había caído. Podría haber dejado pasar a Zarco para que se despidiera de una forma soñada, pero como ya sabes, él no lo habría querido así.

Zarco gets a first taste of his 2024 LCR Honda ride in Valencia © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

El veterano francés acepta que su tiempo sobre la moto más competitiva de la categoría ha terminado, posiblemente al igual que su capacidad para conseguir otra victoria en MotoGP™ con su nuevo equipo. Pero sea cual sea el caso, confirma que no hay arrepentimientos: "Estoy muy contento de pasar la página y comenzar un nuevo capítulo pronto. Cumplí mi tiempo con Ducati".

Él revela después de la carrera que se puso bajo mucha presión este fin de semana, no para conseguir una segunda victoria, sino porque quería terminar el 2023 con el quinto lugar en el campeonato. El segundo lugar hizo el trabajo y el nº 5 entra en los boxes del LCR Honda la próxima temporada como el quinto piloto más rápido del planeta.

Pero, ¿quién dice que este es el verdadero comienzo del fin? Recordamos su comentario de despedida en la entrevista del jueves, algo con lo que ha intentado seguir mientras mantenía viva la esperanza de la victoria todo este tiempo: "ellos no sabían que era imposible, así que lo hicieron".