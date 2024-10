Red Bull Balineras Race Colombia: Un Solo Ganador, Miles de Emociones

Un total de 29 balineras se dieron cita en la avenida Boyacá con calle 170 y, como se esperaba, las emociones no se hicieron esperar. Tras una emocionante jornada, finalmente el equipo ganador fue Apague y Vámonos, la escuadra conformada por Bomberos Bogotá, que fue escogida como la gran ganadora del día por el jurado conformado por

Su carro estuvo inspirado en un antiguo auto de bomberos de la capital colombiana, algo que llamó la atención del público y del jurado. Sin embargo, lo que más destacó fue el gran rendimiento que tuvo sobre la carretera. No solo fue el más rápido, también contó con la gran destreza de Jhonny Peña y de Jhon Vergara, quienes iban en la balinera.

