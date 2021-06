Gracias al parkour, Mario Ruiz se volvió YouTuber

Mario Ruiz es una celebridad en toda América Latina. Sus contenidos de viajes, parodias y un divertido día a día esconden a un apasionado por los deportes extremos, en especial por el Parkour. Y fue así como, sin saberlo, Mario terminaría convirtiéndose en YouTuber. Un accidente saltando abrió un mundo de posibilidades.

El colegio y los trucos por la ciudad

En tu Instagram hay un par de posts que hacen pensar que te gusta el parkour, ¿Lo practicas y cómo es tu historia con este deporte?

Conocí el parkour en el 2007 cuando estaba en el colegio. Tenía un par de amigos que lo empezaron a practicar, pero yo nunca había hecho ningún deporte, era fan de los videojuegos: no jugaba fútbol, basketball, nada, absolutamente nada de deportes, solo videojuegos.

Una vez, estos amigos con los que me la pasaba bastante tiempo (y justamente en frente de mi casa hay un parque), me dijeron: “Estamos haciendo un deporte que se llama parkour, es el arte del desplazamiento y mira lo que sabemos hacer”. Entonces me mostraron un movimiento en el que uno corría y el otro lo lanzaba hacia arriba y daba el mortal atrás y yo quedé súper impresionado, nunca había visto eso en vivo y en directo, me gustó bastante y dije por qué no intentarlo, pues ya que estoy con ellos, son mis amigos, nunca he practicado ningún deporte y empecé a practicar parkour.

Estaba loco de verdad, porque para no haber practicado nunca ningún deporte, en el parkour aprendí muy rápido los movimientos a pesar de que era muy pequeño en edad. Los mortales me parecían una locura, el sentir que te ubicas espacialmente y todo este tema me parecía muy cool.

Así empecé a practicar este deporte. Tenía un grupo con unos amigos, nos llamábamos los Urban Speeders y nuestras referencias eran atletas de Rusia, de Francia, y aprendimos viendo puros videos en YouTube. Los descargábamos, los poníamos en cámara lenta, veíamos los movimientos y salíamos al parque a practicarlos.

Adrenalina y aventura, los mejores motivadores

Si bien está el parkour, ¿Hay algún otro deporte que te guste?

Bueno, el parkour normalmente era como saltar, que los muros y este tipo de cosas, y me empecé a interesar mucho por la gimnasia. En algún momento decidí entrar a una liga de gimnasia, solo que el presupuesto no me daba para tanto, entonces solo podía ir los sábados, pagar clases y nada más. Ahí fue donde aprendí a desarrollar muchos más los movimientos, como más la estética para que no se vieran tan sucios sino con técnica y demás.

Y después, cualquier deporte, a mí las cosas que me hicieran sentir adrenalina me gustaban demasiado. En la época del colegio solo practiqué el parkour, vivía y respiraba parkour literal: Todos los días saltaba, me iba al colegio saltando. Yo tenía una maleta que me abrochaba al pecho y me iba a clases haciendo parkour, en el descanso hacía parkour, en horas libres hacía parkour, salía del colegio y hacía parkour, los fines de semana parkour, parkour…literalmente le dediqué la vida a ese deporte hasta que tuve un accidente.

Yo me caí, en el año 2011, en el año en que me gradué del colegio. Hice un mortal adelante desde un puente peatonal, era muy alto y cuando terminé de hacer el mortal seguía en el aire y… te podrás imaginar, me estrellé horrible contra el mundo. Me fracturé el radio, el cúbito, me volví nada. Y eso que me había caído anteriormente, yo era masoquista, de hecho, aún lo soy, a mí me encanta darme duro (risas).

Ese golpe me cambió la vida porque precisamente, como te digo, yo me iba a graduar del colegio y juraba que iba a viajar por el mundo haciendo cosas, mi sueño siempre fue hacer cosas con Red Bull porque los referentes que yo tenía eran Jason Paul y Pasha, que son los duros. El sueño era ir a uno de los campeonatos, Art of Motion, de parkour que son una locura… yo pensaba que iba a llegar a ese nivel de poder viajar con esta gente y saltar por el mundo…

Pero nada, cuando tuve esta caída el doctor me dijo que no iba a poder saltar durante 5 años, tenía tornillos, fue muy triste y como que se derrumbaron muchos sueños que tenía con el deporte y con base a esto fue que me volví YouTuber.

Estaba enyesado, en el computador, conocí una gente y así empecé. Yo empecé en YouTube editando, yo era muy bueno en esto, porque yo por el parkour editaba los videos del grupo, hacía las intros, las animaciones, entonces cuando entré a YouTube era muchísimo más fácil porque ya sabía la edición, me sabía desenvolver un poco con la cámara y siempre que me presentaba con alguien hacía o mortal atrás o me gustaba saltar a la gente. Era una entrada súper fácil a la gente, a las marcas les gustaba y era un plus gigante practicar este deporte. Obviamente le agarré un montón de miedo al parkour por esa caída, pero la adrenalina siempre quedó en mí y me gusta vivir cosas con adrenalina.

Ya después de que me volví YouTuber y entré en el mundo de las redes sociales, tuve la oportunidad de poder hacer otro tipo de deportes que nunca jamás me imaginé que iba a poder practicar: Me interesé mucho por los karts, iba al autódromo de Tocancipá, me hice amigo de una gente que se llamaba ‘la Monomarca’ que tenía sus karts profesionales, me los empezaron a prestar, me empezaron a enseñar, empecé a practicar con toda esta gente y era hábil. No me iba mal para ser alguien que nunca en la vida lo había practicado. Ya luego me empecé a meter con los carros, entonces entré a una Copa y me daban un carro normal para correr en el autódromo. Tuve una temporada larga de estar compitiendo en carreras y en karts y aún me gusta. Un muy amigo mío, que se llama Juan Esteban, corrió en Nascar y su apodo es Nascar, de hecho, su arroba en Instagram es @soynascar y una vez que corría en Los Ángeles me invitó. Todo el tema de los carros me gusta, incluso en algún momento intenté meterme por el mundo de la Fórmula 1, conseguí unas personas que me podían apoyar, me empezaron a invitar a eventos de carros, pero esto fue un sueño que me quedó un poquito lejos de alcanzar.

Luego apareció el paracaidismo, es otra cosa que me llama muchísimo la atención porque después del golpe que te comenté le agarré mucho miedo a las alturas, pero me gusta mucho trazarme metas y cuando inició este año yo dije: “a huevo tengo que hacer ya el curso de paracaidismo”. Entre enero y febrero estuve en México con unos amigos y allá hice el curso. Desde el primer lanzamiento a ti te lanzan sólo y eso me encantó, es una cosa que también llevo en la sangre. Esto es algo que no le he compartido mucho a la gente, solo les conté que hice el curso, que tengo como el “pase” y esto, pero no es algo que haya podido mostrar mucho en las redes sociales.

Sin miedo a nada, bueno a casi nada...

¿Qué deporte extremo NUNCA intentarías?

Hay un deporte que se llama basejump, donde se lanzan desde las montañas con trajes como con alas y van volando. Eso sí me daría muchísimo miedo. Bueno, y esa gente que escala en las rocas sin nada… una vez puse un video en las Oculus de un man escalando, se podía ver todo y dije no, nunca en la vida lo practicaría.

Hay muchos más deportes que son una locura, pero les tengo bastante respeto a estos.

¿A qué deportista extremo admiras?

A Pasha the boss quien ahora está súper posicionado. Tuve la oportunidad de grabar con él, de hecho, está en uno de mis últimos videos de reels. Soy fan de Pasha porque él llevó el parkour a otro ‘level’: él man es de Rusia, se fue a vivir a Los Ángeles, empezó a hacer dobles para películas y se empezó a codear con toda esta gente dura, o sea, es amigo de Raimundo y todo el mundo. El deporte era algo cool pero él le metió una esencia más loca y que un deportista, que solo una persona, le cambie el juego al deporte a nivel mundial me parece una cosa de locos.

Yo digo que soy fan número uno de Pasha. Cuando lo conocí parecía una ‘fan-girl’ porque yo crecí viendo sus videos. Cuando me mudé a Los Ángeles le di ‘follow’ y le empezaba a comentar a ver si de pronto me veía, él me vio y me empezó a seguir. Nos hablamos, un día quedamos en entrenar y eso fue…ufff, no te imaginas, fue un sueño hecho realidad para mí porque además me llevó a un lugar donde estaban… te voy a poner el ejemplo perfecto: imagínate que llegas a un lugar y conoces a Vegeta y él te dice “vamos allí que están Gokú y está Freezer” y así, literal, me llevó al lugar donde estaban los más duros con los que siempre había crecido, que había visto, eran mis ejemplos a seguir, y tuve la oportunidad de hablar con todos ellos, que me compartieran sus consejos de vida y todo lo que habían aprendido con el parkour.

¿Bici o clavados?

Clavados

¿F1 o Moto GP?

Fórmula Uno.

¿Caminar sobre una “cuerda floja” o lanzarse desde un peñasco con un flying suit?

Eh… si yo fuera uno de los que se lanzaran, pues me lanzaría.

Si participaras en Red Bull Flugtag, ¿cuál sería el tema que escogerías para tu nave voladora?

Wow, creo que siempre me he hecho la misma pregunta. Yo fui al evento que hicieron en Colombia, el único, yo estaba en el Colegio y me pareció una locura. Por los videos que he visto siento que no me importa tanto el diseño, sino que funcione y que se pueda ir lejos. Sería en forma de un avión y le metería mi estilo. Me enfocaría en que llegara lejos, un avión de papel creo que podría ser.

Red Bull fue parte de mi inspiración. Ya solo tener una lata de Red Bull en las manos y tomármela es para mí sentir como que se me sube la adrenalina. Me trae esos recuerdos de antes, que gracias a eso hago muchas cosas hoy en día y eso me motiva a seguir más adelante. Mario Ruiz