¡Récord mundial! MrSavage logra la eliminación más lejana en Fortnite.

¿Preparado para ver cómo se hace historia? La leyenda profesional de Fortnite Martin 'MrSavage' Foss Anderson tiene en su punto de mira el récord Guinness a la eliminación más distante de Fortnite, y puedes verlo todo en su cortometraje, Fjordnite.

Míralo aquí:

Fjordnite lleva a los espectadores a un viaje salvaje a través de los gélidos fiordos noruegos mientras MrSavage intenta el mayor logro de los videojuegos: una eliminación a más de 1 km de distancia. Si eso te parece un poco difícil de entender, echa un vistazo a la siguiente imagen:

Putting that shot into context © Red Bull

Con solo el equipo necesario para el récord: un monitor de 32 pulgadas, un mouse, un teclado y un telescopio de alta potencia con un zoom de no más de 100x, MrSavage se enfrentó a brutales temperaturas bajo cero, noches oscuras como el carbón e interminables intentos fallidos de conseguir lo aparentemente imposible: una eliminación de Fortnite desde 1.161,31 m.

¡Wow, esto va a ser difícil! No veo nada. Martin 'MrSavage' Foss Andersen

Este apasionante cortometraje revela los altibajos del intenso desafío de MrSavage. Desde los nueve frustrantes fracasos en 45 minutos en la marca de los 500 metros hasta la angustiosa toma final sobre el agua en la gélida oscuridad del Ártico, Fjordnite capta la montaña rusa emocional que supone intentar hacer historia en el mundo de los videojuegos.

The freezing temperatures in Lofoten were an added challenge © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool MrSavage warmed up for the main event with an elimination at *just* 500m © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool Things got a little more challenging at the full distance © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool Frustration begins to build as day turns to night © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool Official adjudication was on hand © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool At one point, MrSavage was taken out by another player with a pickaxe © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool But eventually the long, cold hours of hard work paid off © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Pero Fjordnite no trata solo de habilidades de juego: trata de superar los límites, mostrar resiliencia y demostrar que la grandeza es alcanzable sin importar las probabilidades. Tanto si eres un fanático de Fortnite como si te gustan las historias inspiradoras, no querrás perderte este intento de batir un récord.

Prepárate para ver cómo se desarrolla la gélida aventura de MrSavage en el vídeo de arriba o en su canal de YouTube . ¿Conseguirá el tiro imposible? Sintonízanos para descubrirlo.