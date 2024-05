Nayi llegó a una plaza de Jamundí a tatuar las paredes. Mientras domaba el aerosol, vio a un tumulto de gente y, en el centro de esa cofradía, a un par de hombres que se decían cosas con un boom bap de fondo. Se acercó. Ruido. Los batalleros cambiaron, los beats también, pero nunca estuvo en el centro una mujer. ¿Por qué no hay mujeres? ¿No las dejan batallar?, preguntó ella. "No. Es que no viene ninguna", le respondieron.

Cuando empecé, me gustaba el freestyle, pero no me gustaba que me ofendieran. Y eso es como cuando a alguien le gusta el boxeo, pero no le gusta que le peguen.

