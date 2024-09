Primož Roglič: El ciclista que convierte los reveses en desafíos

Es una afirmación egoísta al máximo. Pero también es una afirmación que describe esencialmente el deporte de alto nivel. En realidad, el deporte de élite no consiste en ganar. Se trata de hacerlo lo mejor posible. En realidad, no compites contra otros por lo que hacen los demás, por su forma física, por lo duro que se esfuerzan; no puedes influir en eso más de lo que puedes influir en el tiempo: está fuera de tu control. Lo que sí puedes controlar es si lo das todo. Y si aún tienes reservas, pero te estás conteniendo, entonces no has dado lo mejor de ti, te has decepcionado, has perdido contra ti mismo.