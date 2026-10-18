¡Marithea es bicampeona de Red Bull Batalla Colombia!

Red Bull rinde homenaje a Marithea en la final nacional de Colombia © Mathew Valbuena / Red Bull Content Pool

¡ Marithea volvió a ganar! Cinco años después de su primera corona, la caleña se consagró bicampeona de Red Bull Batalla Colombia 2026 tras vencer a Horus este sábado 17 de octubre en el Royal Center de Bogotá.

La final enfrentó dos estilos distintos. Horus puso a prueba a la campeona con sus dobles tempos y cambios de ritmo, mientras Marithea respondió con punchlines contundentes que terminaron por darle el triunfo en la decisión del jurado. La victoria también le aseguró su clasificación a la Final Internacional de Perú 2027.

“Para ser sincera, hoy no pensé que fuera a ganar. Cada día está más complicada la Red Bull Batalla de Colombia porque estos peladitos vienen con mucho nivel”, confesó despuésvde levantar el trofeo.

Marithea comenzó su recorrido frente a J1 , superó después a JM Serna y aseguró su lugar en la final tras imponerse ante Puppy .

Todavía sorprendida, agregó que seguía sin poder creer lo ocurrido. Estoy soñando”

El Royal Center volvió a vibrar

Ocho años después, la Final Nacional regresó al mismo escenario donde Valles-T conquistó su segunda corona en 2018. Esta vez, el tetracampeón no estuvo para defender el título, pues su tercer puesto en la última Final Internacional ya le había asegurado un cupo para Perú 2027.

Sin él en el cuadro, la corona cambió de manos. Y candidatos había de sobra: una campeona nacional, antiguos finalistas, nombres con experiencia en las plazas y cinco debutantes dispuestos a medirse con los grandes.

El regreso también tuvo su dosis de fiesta. Arci y Jey P llevaron las riendas del espectáculo y pusieron al público a saltar con las manos en alto. Desde las tornamesas, JBeat se encargó de marcar el ritmo con sus bases y mezclas. El ambiente ya se sentía desde el sorteo de los enfrentamientos, cuando Marithea recibió una de las ovaciones más fuertes de la noche.

Aczino se adueña del escenario de la Red Bull Batalla © Kevin Molano / Red Bull Content Pool

El jurado también tenía con qué hacer ruido. Entre aplausos, el Royal Center recibió a Aczino , leyenda mexicana del freestyle y primer tricampeón internacional de Red Bull Batalla; Elevn , bicampeón colombiano en 2017 y 2020; y Afromak , productor y beatmaker que ha dejado huella en el rap venezolano con trabajos junto a Canserbero, Lil Supa, Apache y Akapellah.

La llegada de Aczino tuvo un recibimiento particular. Desde el público aparecieron los gestos de la cabra, una manera de reconocer al mexicano como uno de los grandes referentes del freestyle. Y su participación no se limitó a evaluar las batallas. Durante la jornada, Aczino y Elevn dejaron por un momento sus puestos en el jurado para protagonizar una exhibición de freestyle frente al público bogotano.

Tres nombres que se han ganado su lugar en la cultura desde las batallas, las barras y los beats. Como jurados, el desafío estaba al otro lado del micrófono. Les correspondía escuchar cada ataque, cada respuesta y cada remate para decidir quién seguía en la pelea por la corona.

El camino a la corona

Esta Nacional también tuvo una ruta diferente: no hubo regionales. Diez MCs consiguieron su cupo a través de la aplicación oficial, tres aseguraron su regreso por los resultados de 2025 y los últimos tres se ganaron su lugar desde las plazas: Colombia Tiene Buena Rima , en Cartago; Galeras Freestyle , en Pasto; y Asimétrico , en Bogotá. Tres caminos distintos para completar un cuadro de 16 competidores, todos detrás de una misma corona.

Con el cuadro completo, los octavos de final marcaron el comienzo de las eliminaciones. Después llegaron los cuartos y las semifinales, hasta dejar únicamente a dos competidores con posibilidades de levantar el trofeo.

La campeona de 2021 tuvo que exigirse desde el primer enfrentamiento. Su batalla contra J1 , subcampeón de 2025, estuvo marcada por los ataques y las respuestas de ambos competidores. En cuartos, frente a JM Serna , mantuvo la intensidad y hasta convirtió su recorrido en un ataque. “Primero fue J1 , ahora JM Serna ” , lanzó en uno de sus intercambios.

En semifinales llegó otra prueba exigente. Puppy le plantó cara con punchlines agresivos y una batalla tan pareja que necesitó réplica. En uno de los cruces, él lanzó “El freestyle no me da vida, me da ganas de vivirla”. Marithea respondió con una barra que provocó la reacción del público: “El freestyle le da vida porque yo se la di a él” . La caleña terminó imponiéndose en la réplica y consiguió el primer cupo a la final.

Por su parte, Horus dejó en el camino a Fat N, Lit Ignis y Pandora . El bogotano de 22 años disputaba su primera Final Nacional, aunque lleva cerca de diez años vinculado al freestyle. Su primer triunfo, ante Fat N , fue una de las sorpresas de los octavos. Después venció a Lit Ignis y llegó a la final tras superar a Pandora con una exhibición de dobles tempos que hizo reaccionar al público.

Marithea y Pandora se destacaron y fueron protagonistas ocupando dos de los cuatro lugares en semifinales. Pandora había eliminado a Jazz MC y a Airon Punchline , este último en una de las batallas más celebradas de la jornada, que necesitó réplica. “Un lambo no se hace siendo un lambón”, disparó Pandora durante aquel enfrentamiento. Su recorrido terminó frente a Horus , mientras Marithea avanzaba hacia la definición del título.

Red Bull enciende Bogotá con un espectáculo en directo electrizante © Mathew Valbuena / Red Bull Content Pool

Una final candela

Con tres victorias a sus espaldas, los dos finalistas llegaron al último enfrentamiento de la noche. Ya no había más rondas por superar y el Royal Center esperaba conocer a quien levantaría la corona de Colombia.

Horus arrancó con la velocidad que lo había llevado hasta allí. Mezcló dobles tempos, métricas y punchlines, encontró espacios para atacar y consiguió que el público celebrara varios de sus cam bios de ritmo. Aunque cometió un error en su primera entrada, que Marithea le señaló de inmediato, logró recuperarse y mantener la intensidad. “Colombia necesita nuevas caras, adivina quién”, lanzó el bogotano, decidido a conquistar el título en su debut.

Marithea no intentó competirle en velocidad. Prefirió responder con golpes más directos y aprovechar las intervenciones de Horus para construir sus ataques. “Tu eres el segundo Valles-T , yo la primera Marithea ”, disparó.

En la segunda ronda, Horus continuó insistiendo con sus dobles tempos, pero Marithea encontró sus mejores respuestas. Incluso convirtió la diferencia de estilos en una rima. “Él va muy rápido, pero se choca con el muro. Yo soy concreta; voy lento pero seguro”, lanzó mientras el público celebraba sus remates.

El bogotano siguió atacando y mantuvo la batalla disputada hasta el final. Sin embargo, Marithea también supo jugar con el escenario y el respaldo de las gradas. “Estamos en Bogotá, esta es tu gente y hasta ellos quieren que yo los represente”, le dijo a Horus .

La gente comenzó a gritar “¡Batallón!”. Horus había llevado su debut nacional hasta el último enfrentamiento de la noche y Marithea tenía delante a un rival que no dejó de responderle.

Al final, los jueces eligieron a Marithea . La caleña levantó su segunda corona nacional después de superar cuatro enfrentamientos en los que tuvo que adaptarse a estilos muy distintos.

Marithea representa a Red Bull en Bogotá © Mathew Valbuena / Red Bull Content Pool

Rumbo a Lima

Cinco años después de convertirse en la primera mujer campeona de Red Bull Batalla Colombia , Marithea volvió a levantar el trofeo. Tenía 23 años cuando consiguió su primer título y hoy, a los 28, reconoce que su manera de entender las competencias es diferente.

«Yo ya no estaba tan hambrienta. Yo no necesitaba este título para consagrarme, nadie duda de lo que yo pueda hacer. Pero se dio, gracias a Dios», aseguró.

También habló de la nueva generación que encontró en Bogotá. Para ella, Horus, JM Serna y J1 representan parte del futuro de una escena que, según sus palabras, cada vez tiene más nivel. Y destacó especialmente la fortaleza que está adquiriendo Bogotá como plaza de freestyle.

Aunque llegó sin esperar la victoria, hubo algo que destacó por encima del trofeo. «La energía que me dio la gente es el verdadero premio», afirmó.

La próxima parada será Lima. El 20 de marzo de 2027 , la Plaza de Toros de Acho recibirá la Final Internacional de Red Bull Batalla , once años después de aquella edición de 2016, en la que Skone se coronó campeón frente al peruano Jota.

Marithea espera vivir una experiencia distinta a la de su primera participación internacional.

“Esta vez me voy a sentir mejor. La primera vez estaba sola. Ahora voy a tener de respaldo y consejero emocional al mejor freestyler que tiene nuestro país”, aseguró en referencia a Valles-T , quien también representará a Colombia en Lima. “Yo voy a intentar entrenar y hacer lo mejor posible”, añadió.

Colombia llegará con dos representantes: Valles-T , clasificado por su tercer puesto internacional en 2026, y Marithea , quien consiguió su boleto después de coronarse en Bogotá.

Ahora vendrán otra tarima, otros rivales y un desafío mayor: llevar la corona colombiana a lo más alto del freestyle internacional.

¡Ruidooo!