Red Bull Batalla Colombia 2026: últimas plazas para la Final Nacional

A la Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia 2026 le quedan exactamente dos sillas vacías. La número 14 se llenó este domingo 12 de julio en Cartago, donde Fat N venció a Dima en la final de Colombia Tiene Buena Rima y aseguró su lugar rumbo a Bogotá.

La cuenta ahora es más estrecha. Trece nombres ya estaban dentro: diez elegidos tras la fase de aplicación oficial y tres más blindados por el podio de la temporada anterior (J1, Marithea y Puppy) . En un año sin regionales, las plazas quedaron como la última ruta para completar el cuadro.

Cartago ya respondió, y no fue un trámite. Por la tarima de Colombia Tiene Buena Rima pasaron nombres con recorrido suficiente para romper cualquier predicción. El cupo no salió de una fecha sencilla. Salió de una plaza con oficio, presión y competidores que sabían exactamente lo que estaba en juego.

Ahora, la presión cambia de ciudad. Galeras Freestyle , en Pasto, se disputará el 16 de agosto , mientras que Asimétrico , en Bogotá, será el 2 de octubre . De esas dos plazas saldrán los últimos nombres que competirán el 17 de octubre en la Final Nacional.

Cartago, el filtro bajo la mirada de Valles-T

“Es muy picante, porque los nombres que se quedaron por fuera de la lista oficial se buscan el puesto en estos cupos”.

Lo dice Valles-T , tetracampeón de Red Bull Batalla y fundador de Colombia Tiene Buena Rima. La frase explica la crudeza de lo que pasó en Cartago. No era una ruta sencilla, sino un cruce donde podían aparecer MCs con experiencia, competidores que rozaron la primera lista y otros listos para convertir una tarde en historia.

“Estas plazas le dan a los muchachos la oportunidad de tener una previa, una final, una batalla candela antes de ir a la Red Bull”, agrega. Para él, esa ruta se juega en dos niveles: para quien ya tenía nombre y quedó por fuera, y para quien todavía no lo tiene, pero puede medirse contra esos nombres en una fecha decisiva.

Quien sale de ahí no llega solo con expectativa. Llega con una final encima, con una prueba resuelta y con otra temperatura. Valles-T lo resume así: “Si clasifica uno de estos que se tuvo que buscar el cupo desde la plaza, siento que llega recargado”.

Valles-T vs. Bnet © Gary Go / Red Bull Content Pool

En CTBR, el filtro no pasa únicamente por rimar bien. “El MC o la MC ganador debe tener seguridad, seguridad de lo que está rapeando, sin importar la presión del momento, sin importar si es en Cartago o en Bogotá”, explica.

“Para ser de talla mundial hay que estar listo para hacerla real en cualquier lugar del mundo. Debe ir seguro de lo que representa, seguro de lo que siente y de lo que dice”.

Ahí está el sello que Valles-T quiere defender. Ingenio, sí, pero también voz propia. Colombia Tiene Buena Rima no quiere ser solo la plaza que entregó el cupo 14; quiere ser un semillero que el país mire cuando los nombres todavía están en formación.

“Las generaciones que vienen tienen demasiado potencial”, dice Valles-T. “Si yo logré un sueño tan hermoso, ¿por qué no darle credibilidad a que este semillero va a conocer muchos campeones de la vida?”

La frase, en su voz, no habla solo de una medalla. Habla de pelados y peladas que pueden usar el freestyle para empujar a sus familias, a levantar proyectos, a sacar emprendimientos adelante y a construir un lugar propio desde la rima.

“El freestyle es una herramienta”, remata. “Eso es lo que quiero que la gente se dé cuenta. Quiero que ponga los ojos y el corazón en este semillero”.

Cartago hizo su parte. El reloj ahora corre para Bogotá y Pasto.

Bogotá, la academia de la persistencia

Asimétrico no entra como una plaza más de Bogotá. Entra con una marca propia: universidad, formatos, liga y una escuela forjada a punta de repetición. En esa ruta, alguien puede cruzarse contigo en clase y, horas después, estar compitiendo en el parque por un lugar que puede cambiarle el año.

La liga tiene cuatro fundadores: Enrique Rodríguez “Kike”, Mateo Santana “Santana”, Nicolás Yate “Yate” y Juan Camilo González “Gunz”. Ellos señalan que Asimétrico nació “como una competencia enfocada en universitarios, algo que antes no existía”. Esa mezcla entre aula y cemento le dio una identidad propia dentro de una ciudad donde siempre hay otra fecha, otro rival y otra oportunidad para caer o levantarse.

El antecedente más claro es J1 . Antes de llegar a la Final Nacional y llevar la definición del título contra Valles-T hasta una réplica, el bogotano también tuvo que tragar polvo.

Valles T y J1 en la Final de Red Bull Batalla Colombia 2025 © Mathew Valbuena / Red Bull Content Pool

“Antes de ganar la final de Asimétrico que le dio el cupo a la Nacional de Red Bull, perdió varias finales”, recuerdan sus fundadores. Lo vital vino después: “Nunca dejó de insistir, nunca abandonó las plazas y siempre regresó con más hambre de competir”.

Bogotá tiene esa crudeza. No siempre está en la frase más dura ni en la reacción más ruidosa. Está en el carácter para volver cuando ya se perdió, en competir otra vez cuando otro se llevó la noche, en no desaparecer porque el resultado tardó en llegar.

Asimétrico trabaja con formatos como el Remix y un sistema de liga que obliga a sostener nivel fecha tras fecha. Una buena tarde puede llamar la atención; el proceso es el que decide quién se queda.

“No basta con tener talento; hay que mantenerse compitiendo, aprender de cada batalla y seguir trabajando incluso cuando los resultados todavía no llegan”, dicen sus fundadores.

Su idea más fuerte cabe en una línea: las plazas no solo descubren talento, también lo forman.

Bogotá tendrá que probar si puede repetir el golpe. Ya mandó a J1 a la final de una Nacional. Ahora tiene la presión de encontrar otro nombre capaz de mover el cuadro.

Pasto, un hijo del Galeras

A casi 800 kilómetros de la capital, Galeras Freestyl e no aparece como una fecha más ni como un nombre de decoración. Viene de una escena que tuvo que juntarse, insistir y construir competencia lejos de los focos tradicionales del circuito.

Richard Lecter , cofundador del movimiento, cuenta que antes de trabajar bajo este sello, las batallas ya habían irrumpido en espacios culturales de la ciudad, como la Semana de la Juventud y Galeras Rock, el festival más grande de música alternativa en Pasto.

“Lo que empezó como batallas en estos espacios terminó convirtiéndose en Galeras Freestyle”, dice.

Desde 2023, Galeras tomó forma propia. En ese camino sumó a Freestyle Puro , una liga nacida en Popayán y radicada en Pasto, además de otros procesos que ayudaron a sostener fechas, público y competidores. Antes de esta conexión con Red Bull Batalla, la plaza ya había soportado dos encuentros nacionales.

Ahí aparece José Argoty, a quien Lecter reconoce como una pieza clave para que Galeras llegara a esta ruta. Para Pasto, el cupo es “un hito” por una razón concreta: la posibilidad real de que la Final Nacional reciba a “un hijo del Galeras” .

Esa frase sostiene mejor la escena que cualquier postal. El Galeras está en el nombre y en la identidad de la ciudad, pero lo que se juega en Pasto no es una plaza más. Es una escena que creció lejos del centro del circuito y que ha tenido que sostenerse con fechas propias, alianzas locales y una identidad menos moldeada por las competencias más visibles del país.

“Nuestra ciudad es un universo de estilos diferentes”, dice Lecter.

En Galeras Freestyle no hay un solo molde para ganar. Puede pesar la respuesta, el manejo del público, la constancia o una habilidad pulida hasta volverse inconfundible. Para Lecter, se valora al MC completo, pero también a quien logra hacer suya una herramienta.

La apuesta de Pasto está en no sonar clonado, no competir desde una fórmula prefabricada y llegar con un acento propio a una batalla que todavía tiene espacio para desacomodar al circuito.

6 minutos Puppy vs. J1

Dos sillas para cerrar la Nacional

La Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia 2026 será el 17 de octubre en Bogotá. Ese día, 16 MCs competirán por el título nacional y por la oportunidad de representar a Colombia en la próxima Final Internacional, que tendrá como destino Perú.

Con Cartago definido, el cuadro ya tiene 14 clasificados . Faltan Asimétrico y Galeras Freestyle. Falta la universidad y el volcán, la resistencia bogotana y el acento del sur.

La primera lista dijo quiénes estaban adentro. Cartago tachó una silla más. Las dos que quedan todavía pueden cambiarle el tono a toda la Nacional.

Clasificados a la Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia 2026

Axl Evans V’s

Coffy

Coloso

Horus

Jazz MC

Lit Ignis

Pandora

JM Serna

Urko

Visionario

J1

Marithea

Puppy

Fat N

Ganador Asimétrico, Bogotá

Ganador Galeras Freestyle, Pasto