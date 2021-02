En la cometa siento la naturaleza, adrenalina y libertad: Valentín

“En esa época yo hacía más windsurf, pero el kite tomó por completo el mercado y al ver más navegantes me dieron ganas de probarlo. Cuando lo ensayé me pareció increíble, quedé apasionado desde el primer momento y me encantó más que el windsurf o cualquier otro deporte”, recuerda Valentín Rodríguez sobre sus primeros pasos en la disciplina que hoy lo tiene como referente a nivel internacional.