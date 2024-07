El mismo día que Valles-T obtuvo su tricampeonato, la Selección Colombia se clasificó para la semifinal de la Copa América tras derrotar a Panamá 5-0. El MC de Cali logró un nuevo título con la camiseta de Colombia puesta. Ya es muy difícil no vincular su nombre, sus barras y su flow con el andar de un equipo de fútbol que tiene al país emocionado y de alguna forma unido, como hace mucho no pasaba, aunque eso sea algo momentáneo.

Antes de salir a batallar, vi a Camilo excesivamente concentrado y con unos audífonos puestos. Estaba escuchando la tiradera de Kendrick Lamar a Drake.

Valles t vs Coloso: Épica Batalla de Rap Red Bull en Bogotá © Kevin Molano / Red Bull Content Pool

Su tricampeonato está muy vinculado con el fútbol…

Eso me tiene muy sorprendido. Es muy chimba ver cómo la gente canalizó, por medio de las rimas, la camiseta y el fútbol, un montón de emociones represadas. Eso me tiene muy feliz.

Las barras en las que menciono a la Selección Colombia, a Lucho (Díaz), a Richard Ríos, han tocado muchas fibras. Lucho la compartió y Richard la comentó. Eso es impresionante.

Dos palabras que definan su momento actual en el freestyle

Serenidad y seriedad

¿Para qué le sirve la serenidad?

Para enfocarme. Siento que cada día aprendo más, que cada año aprendo más. Este año he aprendido a canalizar y a concentrar bien las energías previas a cada batalla. Enfocarme en la mentalidad con la que me voy a subir a los escenarios. Por ejemplo, haber logrado conservar la mentalidad con la que en febrero logré el segundo anillo de FMS, me alegra mucho. Me gusta. Quiero llegar a la Internacional de Madrid súper enfocado para cumplir el objetivo.

¿Qué hará mientras llega noviembre?

Hay muchos otros trabajos por hacer antes de la Internacional. Me voy a dedicar estos meses a crear contenido con mucho amor y cariño y, por ahí, uno o dos meses antes de la batalla, centrar las energías en la Internacional. Pero antes voy a seguir haciendo música, que me encanta. La idea es aprovechar la Internacional para mostrarle a la gente lo que estoy haciendo, no solo a nivel de improvisación, sino con la música y las colaboraciones. Todo eso me va retroalimentando el archivo de rimas, el repertorio, el léxico para llegar óptimo a Madrid.

Bnet took on Valles-T and won © Jacobo Medrano/Red Bull Content Pool

¿Esta fue su última Nacional de Red Bull Batalla?

Sí. Este fue el último baile. Mi primera nacional fue en 2012 y la gané por primera vez en 2016. Ya son muchos años en la Nacional. Estar en una nueva también es arriesgarse a que cualquier revelación te use de escalón y te pegue una pisoteada. Y no sería una derrota más, sino una derrota en tu propio país y con una promesa. Es más lo que se pierde que lo que se gana. Este año estuve porque cuando me enteré de que la Internacional iba a ser en Madrid, en WiZink Center, donde obtuve el subcampeonato en 2019, pues era una motivación extra. Sentí que era el momento de hacerlo otra vez. Además, que la Nacional hubiera sido en la Media Torta, donde gané mi primer Red Bull, fue el cierre de un ciclo. Incluso tenía el ojo aguado en los pasillos del camerino. Así que el otro año estarán Coloso, Marithea y Pandora, que quedó en el cuarto puesto y será una chimba verla de nuevo en la nacional haciendo la hazaña.

¿Este es un primer paso para pensar en el retiro definitivo?

En la Internacional vamos por ese cinturón con la ayuda de Dios y si me lo gano veremos cómo estarán los ánimos para el siguiente año, pero por mi parte quisiera coger ese cinturón y largarme pa’ la porra. Es que ya son muchos años intentándolo, mucho sacrificio. Ya es justo y necesario. Es como James (Rodríguez). Si gana esta Copa América, puede que la siguiente no se la gane, pero estará tranquilo por lograr el objetivo.

¿Qué reflexiones hace tras tantos años en el freestyle nacional?

Ha avanzado mucho. Se han dado pasos importantes. Antes de que el freestyle se profesionalizara en Colombia, yo ya me había profesionalizado. Ahora el panorama ha cambiado y eso es bonito. Ese factor ‘vida real’, de estar rapeando en la calle para lograrlo, te da un poder antes de rapear en la tarima y eso no se gana entrando a esta altura del circuito. También puedo reflexionar que al asumir el freestyle como atleta de alto rendimiento, me relaciono muy bien con las marcas. Me hice comercial en un nicho que no lo era.

Clasificados Final Nacional Red Bull Batalla Colombia 2024 © Kevin Molano

¿Cómo ha cambiado el circuito desde entonces?

Cuando empecé, el freestyle era el duelo del ego. De solamente el ego. Siento que ahora con mis intervenciones y las de unos pocos más que hacen lo mismo que yo, se han abierto puertas. Por ejemplo, un competidor como Urko se arriesga a ir a la Nacional. Luego, ver a una persona ciega en una Nacional, ver a dos mujeres compitiendo, eso me parece hermoso y siento que todo eso se hace realidad, dependiendo de qué tan abiertas o cerradas estén las puertas de los referentes de ese país. En Colombia me pasó a mí y eso me hace sentir orgulloso. Es la escena más inclusiva, la más diversa, es un país que ofrece demasiado. En otros lugares no ha sucedido así, quién sabe por qué. Participantes de ediciones anteriores, no voy a decir quiénes, me llegaron hasta a amenazar y corretear de Bogotá porque no aceptaban que alguien de otra ciudad llegara a hacer lo que estaba haciendo. Eso ha cambiado. Acá, ahora, hay una familiaridad dentro de la tarima y me parece hermoso. Espero que esa escuela perdure por muchos años.

A propósito de familia, en la Internacional de Madrid en 2019, su mamá lo vio batallar por primera vez. ¿Volverá a viajar con ella?

En Madrid fue la única vez que me acompañó porque a mí no me gusta mucho esas presiones de tener familia en el banquillo. Me presiono mucho. Ahora he logrado hacer una buena canalización de energía con mi novia. Trabajamos juntos y me ha ayudado mucho en ese sentido. He sabido entrar en una etapa más deportiva del freestyle, con ella ahí como coach. Sin embargo, mamá sigue firme apoyándome. Vio la Nacional desde la casa, con los niños de la vereda, y me mandaba videos de los niños felices gritando tricampeón. Eso me hizo llorar. No sé si realmente merezca tanto amor.

¿Su hija y sobrina también lo vieron tricampeonar?

Sí. Mi hija me llamó a decirme que me felicitaba. Me dijo que, si no hubiera ganado, igual me iba a felicitar. Emocionante.

Hay un tercer personaje. Ya conocemos a Camilo Ballesteros, también a Valles-T, pero en Cartago, Valle, donde vive su mamá y en donde es maestra, Valles-T es “el profe”. Allá juega fútbol con ellos, hace freestyle, les enseña lo que puede. Allá estará en un par de semanas festejando su título. “Mientras se hable con la verdad, no se titubea”.