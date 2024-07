Le digo a Camilo que la coincidencia es impresionante, pero es más impresionante que la misma camiseta le siga sirviendo. Aquella vez estuve entre el público del WiZink Center. Y de ese periodista loco por el freestyle poco queda. El tejido adiposo va en expansión. No le pasa así a Camilo. “Eso también es producto de la disciplina”, me dice.

