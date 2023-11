Wings for Life World Run La carrera global en beneficio de la investigación de las lesiones de la médula espinal vuelve con otra inspiradora edición.

Aquí te presentamos cinco razones para ser uno de los miles de participantes en Wings for Life World Run 2024.

¡La app de Wings for Life World Run te permite correr donde quieras! En la ciudad, en el campo, ¡incluso en la montaña o en la playa! Solo necesitas tus zapatillas y dirigirte hacia el horizonte. Y recuerda, mientras disfrutas, también estás ayudando a encontrar soluciones para las lesiones de médula espinal.

© Christian Pondella for Wings for Life World Run

Wings for Life World Run es un evento global

La carrera no tiene una meta fija, ¡tú decides cuánto corres! Usa el 'Goal Calculator' para saber a qué ritmo ir para alcanzar tu objetivo antes del Catcher Car, ¡una línea de meta móvil!

