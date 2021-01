čeká. Pojďme se podívat na to, které

Rok 2021 je tu a před námi jsou další vynikající tituly . Někteří vydavatelé již oznámili své plány dopředu, a tak víme, co nás v následujících týdnech a měsících čeká. Pojďme se podívat na to, které důležité hry vyjdou v letošním roce .

Nejočekávanější hry roku 2021:

1. Hitman 3 - 20. ledna

Nejdůležitější hrou v lednu bude rozhodně Hitman 3 . Návrat holohlavého zabijáka s kódovým označením 47 znamená úplný závěr trilogie World of Assassination . Dokážeš se postavit minulosti a napravit staré křivdy poražením organizace Providence ?

Tvůrci nás zavedou do lokací po celém světě. Těch bude celkově 6 - nejvyšší budova světa Burdž Chalífa v Dubaji , vnější Berlín , sídlo Thornbridge Manor v Anglii , čínské město Chongqing , hornaté kopce v Argentině a závěr bude patřit rumunským Karpatům . Hitman 3 vyjde všechny hlavní platformy. Na Nintendu Switch však bude hratelný jen skrze cloud .

2. Outriders - 1. dubna

Outriders je akční novinkou studia People Can Fly . Odehrává se v nedaleké budoucnosti, kdy je planeta Země již zcela vyčerpaná a neobyvatelná. Loď s 500 kolonisty cestuje vesmírem, aby našla vhodnou planetu k životu. Když ji najdou, pojmenují ji Enoch .

Enoch má veškeré podmínky pro to, aby zde mohli normálně žít. Boj o přežití nastane ve chvíli, kdy ke kolonistům ,zvaným Outriders , dorazí záhadný signál ze středu planety. Outriders vyjde s výjimkou Nintenda Switch na všechny hlavní platformy.

Mohlo by tě zajímat

3. Far Cry 6 - bude upřesněno (spekuluje se o 25. květnu)

Už šestý díl série Far Cry nás vezme na prosluněný ostrov Yara , který se inspiroval skutečnou Kubou . Hlavním městem je zde Esperanza z níž vládne současný diktátor Ánton Castillo se svým synem Diegem . A tomu musí učinit přítrž hlavní postava jménem Dani Royas .

Dani Royas může být mužem nebo ženou , a to dle tvého vlastního výběru. Bývalý guerillový bojovník se tak postaví režimu, aby nastolil pořádek ve své vlastní zemi. Far Cry 6 vyjde s výjimkou Nintenda Switch na všechny hlavní platformy.

4. Mass Effect Legendary Edition - bude upřesněno (spekuluje se o 12. březnu 2021)

Mass Effect Legendary Edition je tím, co fanoušci požadovali už roky. Jedná se o kompletní edici této kultovní sci-fi trilogie , která v jedné kolekci přinese hru samotnou a kromě toho také veškerá DLC , která k sérii vyšla.

Užij si tak Mass Effect , Mass Effect 2 a Mass Effect 3 v modernějším podání s veškerým doprovodným obsahem. Tvůrci potvrdili, že převádí veškeré textury do vyššího rozlišení . Kolekce je potvrzena pro PC, PlayStation 4 a Xbox One. V rámci zpětné kompatibility bude hratelná i na nových strojích.

5. Horizon Forbidden West - bude upřesněno

Horizon Zero Dawn byla jednou z nejúspěšnějších her na konzoli PlayStation 4 . Není tedy divu, že studio Guerilla Games připravuje pokračování s názvem Horizon Forbidden West . A opět budeme hrát za neohroženou Aloy .

6. God of War: Ragnarok - bude upřesněno