22. října 2025 sportovec Red Bullu Josef Šindel prochází domácím lezením v České republice a prokazuje neúnavné soustředění, sílu a dobrodružného ducha
© Adam Kappel / Red Bull Content Pool
Horolezení

10 tipů pro začínající lezce: Jak na stěnu a skály s Josefem Šindelem

Chceš začít lézt, ale nevíš, jak na to? Josef Šindel, hvězda české lezecké scény, pro tebe sestavil 10 základních pravidel, jak ovládnout stěnu s jistotou a stylem. Od správného gearu až po techniku.
Autor: Martina Fridrichová
4 min čteníPublished on

Součástí tohoto článku je

Josef Šindel

Vše začalo, když mu bylo deset let. To ve Španělsku zdolal svou první cestu s obtížností 7c. V tu chvíli věděl, že chce svůj život zasvětit lezení a neustále se v něm zdokonalovat.

Czech RepublicCzech Republic
Ukázat profil

Přehled

  1. 1
    Double-check to jistí
  2. 2
    Nepřeceňuj síly
  3. 3
    Používej magnézium
  4. 4
    Nech si poradit
  5. 5
    Nekupuj lezečky, které si nevyzkoušíš
  6. 6
    Dej pozor, kde lezeš
  7. 7
    Vezmi s sebou svoje lidi
  8. 8
    Síla není všechno
  9. 9
    Dej si denně 10 shybů
  10. 10
    Neboj se pádů
Pepa Šindel byl na stěně dřív, než se naučil pořádně chodit. To, co začalo jako rodinný koníček, se v jeho deseti letech zlomilo v čistou vášeň – tehdy ve Španělsku zdolal své první 7c a začínal si uvědomovat, že lezení chce zasvětit život. Dnes patří osmnáctiletý Pepa ke světové špičce a na kontě má legendární přelezy jako Chiroptera (9a+). Nezastavila ho ani vážná zranění prstů, po kterých musel začínat prakticky od nuly. Dnes je zpět, silnější než kdy dřív, a připravený ti ukázat cestu vzhůru. Tady je všechno, co by měl každý začátečník vědět, něž poprvé sáhne na chyt a odlepí se od země.
Pepa Šindel na skalách na Slovensku

Pepa Šindel na skalách na Slovensku

© Lukáš Wagneter

01

Double-check to jistí

Kontrola před každým nástupem je rituál, který ti zachrání kůži. Pepa v tom má jasno: „Vždy si zkontroluj uzel a svého jističe, pokud lezeš na laně.“ Než dojde k prvnímu kontaktu s chytem, musíš mít 100% jistotu, že jsi ty i tvůj parťák v bezpečí.
02

Nepřeceňuj síly

Šlachy a prsty potřebují čas, aby si na specifickou zátěž zvykly, proto nezačínej s těžkým tréninkem dřív, než si vybuduješ základ. Ego nech pod stěnou: „Nepřeceňuj své síly. Začni lehčí obtížnosti a postupně přitvrzuj.“
V roce 2025 Josef Šindel sebevědomě pózuje v oblečení Red Bull na pozadí podzimního Ticina ve Švýcarsku a zachycuje dobrodružného horského ducha značky.

Josef Šindel

© Jan Virt/Red Bull Content Pool

03

Používej magnézium

Mágo ti pomůže proti pocení, ale jeho nánosy na chytech kloužou jako mýdlo. Vyčištění po každém pokusu je projev respektu ke skále nebo ke stěně, ale i k ostatním lezcům. Pepa zdůrazňuje: „Používej magnézium a čisti po sobě chyty. Zlepší se ti tření a lépe se poleze tobě i ostatním.“
04

Nech si poradit

Nevíš, jak vyřešit těžší krok? Neboj se zeptat na radu. Lezecká komunita je jedna z nejpřátelštějších na světě a sdílení zkušeností k ní prostě patří: „Neboj se požádat ostatní o radu. Lezci jsou komunita, rádi ti poradí.“ Většina lezců se stejně víc soustředí na vlastní posouvání limitů než na soupeření s ostatními.
Český reprezentant Josef Šindel vystupuje během Red Bull Climbing Performance campu ve slovinském Vrbnje 7. dubna 2025.

Josef Šindel plánuje svůj další krok

© Nejc Ferjan/Red Bull Content Pool

05

Nekupuj lezečky, které si nevyzkoušíš

V tomto případě zapomeň na nákupy online, boty je potřeba je otestovat naživo. „Kup si lezečky, které si vyzkoušíš. Měly by být o trochu menší, ať pořádně cítíš i malé stupy,“ vysvětluje Pepa. Bota musí být těsná, ale nesmí ti vzít radost z pohybu. Nekupuj si taky hned na začátku ty nejdražší výkonnostní boty. Jako začátečník nepotřebuješ extrémně prohnuté lezečky pro profíky, ale botu, která ti sedne tvarem a stylem k tvé noze.
06

Dej pozor, kde lezeš

Skála i boulder mají svá pravidla bezpečného pohybu a respekt k dopadové zóně je naprostý základ. Vždy se dívej kolem sebe, aby se nekřížila cesta s někým dalším: „Dávej si pozor pod kým a nad kým lezeš. At někoho, nebo sebe nezraníš.“
07

Vezmi s sebou svoje lidi

Ja-in Kim leze bouldrovou cestu během Red Bull Bouldering Campu ve švýcarském Ticinu v listopadu 2025.

Čím víc lidí bude lézt, tím víc se toho naučíš.

© Jan Virt/Red Bull Content Pool

Lezení s kámoši není jen o hecování se k lepším výkonům, ale i o společném vymýšlení kroků. Čas mezi pokusy utíká v dobré společnosti mnohem příjemněji. „Vezmi s sebou partičku. Ve skupině je to vždy větší zábava,“ radí Pepa. Nezapomeň, že je dobré lézt s lidmi na podobné úrovni, ale pro tvou techniku je skvělé sledovat i zkušenější lezce. Můžeš od nich okoukat, jak pracují s těžištěm, ale i jak odpočívají.
08

Síla není všechno

Bicepsy tě vynesou jen kousek, tvoje nohy jsou mnohem silnější než ruce. Nauč se na nich správně stát a přenášet na ně váhu, místo aby se všechno tahalo jen rukama. „Pracuj na své lezecké technice. Sila není všechno.“ Kdo se hýbe chytře, ušetří energii na ty nejtěžší pasáže.
Josef Šindel pózuje pro portrét v Manínské Tiesňavě na Slovensku 23. října 2025.

Josef Šindel ve svém živlu

© Lukáš Wagneter/Red Bull Content Pool

09

Dej si denně 10 shybů

Když přijde na lámání chleba v těžkém převisu, musíš mít v prstech a rukou na co sáhnout. Pepa věří v jednoduchou a pravidelnou disciplínu: „Když nemáš sílu, tak ti ani štěstí nepomůže. Dej si denně aspoň 10 shybů.“
10

Neboj se pádů

Strach z neúspěchu tě brzdí víc než cokoliv jiného. Pády a neúspěchy k lezení patří stejně jako cesta na vrchol. Pokud nepadáš, pravděpodobně se dostatečně nezkoušíš své hranice. Jakmile se naučíš bezpečně padat, tvoje hlava se uvolní a ty se můžeš soustředit na výkon. Pepovo zlaté pravidlo zní: „Neboj se pádů. Kdo nepadá, leze pod svoje možnosti.“

A poslední malá rada na závěr? Hlavně si to užij!

I když na sobě budeš tvrdě makat, pamatuj, že pokroky nepřicházejí každý den a někdy se může dostavit i paní Frustrace. V takových chvílích udělej krok zpět a připomeň si, že lezení je hlavně o radosti z pohybu a zábavě s přáteli. Užívej si každý metr na stěně a uvidíš, že progres se dřív nebo později dostaví sám.

Součástí tohoto článku je

Czech RepublicCzech Republic
Ukázat profil
Horolezení
Bouldering