10 tipů pro začínající lezce: Jak na stěnu a skály s Josefem Šindelem

Pepa Šindel byl na stěně dřív, než se naučil pořádně chodit. To, co začalo jako rodinný koníček, se v jeho deseti letech zlomilo v čistou vášeň – tehdy ve Španělsku zdolal své první 7c a začínal si uvědomovat, že lezení chce zasvětit život. Dnes patří osmnáctiletý Pepa ke světové špičce a na kontě má legendární přelezy jako Chiroptera (9a+). Nezastavila ho ani vážná zranění prstů, po kterých musel začínat prakticky od nuly. Dnes je zpět, silnější než kdy dřív, a připravený ti ukázat cestu vzhůru. Tady je všechno, co by měl každý začátečník vědět, něž poprvé sáhne na chyt a odlepí se od země.
01
Double-check to jistí
Kontrola před každým nástupem je rituál, který ti zachrání kůži. Pepa v tom má jasno: „Vždy si zkontroluj uzel a svého jističe, pokud lezeš na laně.“ Než dojde k prvnímu kontaktu s chytem, musíš mít 100% jistotu, že jsi ty i tvůj parťák v bezpečí.
02
Nepřeceňuj síly
Šlachy a prsty potřebují čas, aby si na specifickou zátěž zvykly, proto nezačínej s těžkým tréninkem dřív, než si vybuduješ základ. Ego nech pod stěnou: „Nepřeceňuj své síly. Začni lehčí obtížnosti a postupně přitvrzuj.“
03
Používej magnézium
Mágo ti pomůže proti pocení, ale jeho nánosy na chytech kloužou jako mýdlo. Vyčištění po každém pokusu je projev respektu ke skále nebo ke stěně, ale i k ostatním lezcům. Pepa zdůrazňuje: „Používej magnézium a čisti po sobě chyty. Zlepší se ti tření a lépe se poleze tobě i ostatním.“
04
Nech si poradit
Nevíš, jak vyřešit těžší krok? Neboj se zeptat na radu. Lezecká komunita je jedna z nejpřátelštějších na světě a sdílení zkušeností k ní prostě patří: „Neboj se požádat ostatní o radu. Lezci jsou komunita, rádi ti poradí.“ Většina lezců se stejně víc soustředí na vlastní posouvání limitů než na soupeření s ostatními.
05
Nekupuj lezečky, které si nevyzkoušíš
V tomto případě zapomeň na nákupy online, boty je potřeba je otestovat naživo. „Kup si lezečky, které si vyzkoušíš. Měly by být o trochu menší, ať pořádně cítíš i malé stupy,“ vysvětluje Pepa. Bota musí být těsná, ale nesmí ti vzít radost z pohybu. Nekupuj si taky hned na začátku ty nejdražší výkonnostní boty. Jako začátečník nepotřebuješ extrémně prohnuté lezečky pro profíky, ale botu, která ti sedne tvarem a stylem k tvé noze.
06
Dej pozor, kde lezeš
Skála i boulder mají svá pravidla bezpečného pohybu a respekt k dopadové zóně je naprostý základ. Vždy se dívej kolem sebe, aby se nekřížila cesta s někým dalším: „Dávej si pozor pod kým a nad kým lezeš. At někoho, nebo sebe nezraníš.“
07
Vezmi s sebou svoje lidi
Lezení s kámoši není jen o hecování se k lepším výkonům, ale i o společném vymýšlení kroků. Čas mezi pokusy utíká v dobré společnosti mnohem příjemněji. „Vezmi s sebou partičku. Ve skupině je to vždy větší zábava,“ radí Pepa. Nezapomeň, že je dobré lézt s lidmi na podobné úrovni, ale pro tvou techniku je skvělé sledovat i zkušenější lezce. Můžeš od nich okoukat, jak pracují s těžištěm, ale i jak odpočívají.
08
Síla není všechno
Bicepsy tě vynesou jen kousek, tvoje nohy jsou mnohem silnější než ruce. Nauč se na nich správně stát a přenášet na ně váhu, místo aby se všechno tahalo jen rukama. „Pracuj na své lezecké technice. Sila není všechno.“ Kdo se hýbe chytře, ušetří energii na ty nejtěžší pasáže.
09
Dej si denně 10 shybů
Když přijde na lámání chleba v těžkém převisu, musíš mít v prstech a rukou na co sáhnout. Pepa věří v jednoduchou a pravidelnou disciplínu: „Když nemáš sílu, tak ti ani štěstí nepomůže. Dej si denně aspoň 10 shybů.“
10
Neboj se pádů
Strach z neúspěchu tě brzdí víc než cokoliv jiného. Pády a neúspěchy k lezení patří stejně jako cesta na vrchol. Pokud nepadáš, pravděpodobně se dostatečně nezkoušíš své hranice. Jakmile se naučíš bezpečně padat, tvoje hlava se uvolní a ty se můžeš soustředit na výkon. Pepovo zlaté pravidlo zní: „Neboj se pádů. Kdo nepadá, leze pod svoje možnosti.“
A poslední malá rada na závěr? Hlavně si to užij!
I když na sobě budeš tvrdě makat, pamatuj, že pokroky nepřicházejí každý den a někdy se může dostavit i paní Frustrace. V takových chvílích udělej krok zpět a připomeň si, že lezení je hlavně o radosti z pohybu a zábavě s přáteli. Užívej si každý metr na stěně a uvidíš, že progres se dřív nebo později dostaví sám.