I když se Česko nepyšní velehorami, máme solidní řádku skvělých sportovců , kteří pokořují výšky, sjíždějí neskutečné svahy, podnikají výstupy, sbírají rekordy na osmitisícovkách a podnikají ve vysokých horách všemožné vylomeniny. Jsou jména, která už vydobyla pozornost u široké veřejnosti, ale také jsou jména, která ještě tolik známá nejsou, i když jejich výkony by si to zasloužily. A tak ti přinášíme 8 jmen, které se podle nás vyplatí sledovat , protože o nich ještě hodně uslyšíme.

