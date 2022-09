Andrzej Bargiel: Ne, nedělám to za trest. (smích) Spíš je to neustálá touha a potřeba ty výzvy dokončovat. Co se Everestu týče, vidím to jako skvělou příležitost a zkoušku pro můj organismus - jestli se vůbec dokážu v takové výšce pohybovat bez kyslíku. Vždyť je to skoro 9 000 metrů! Navíc se tam hodně mění klima a já si uvědomuji, že pokud to neudělám brzy, můžeme mít dlouhodobě problém tam vůbec lyžovat. Tato místa jsou stále nebezpečnější. Ledovce se rozpadají a degradují. A vedle toho na to teď mám ten správný věk i kondici. Pokud ne teď, tak se mi to možná nepodaří nikdy.