V nejnovějším videu vidíme Annu, jak se pokouší o své vůbec první pouliční natáčení a pouští se i do backcountry . Tvoří si své vlastní lajny a staví své vlastní kickery. Je to takový malý záblesk toho, co může přijít v budoucnosti. Anna říká: „Mnoho lidí se mě ptá, proč ještě furt závodím, když už jsem si splnila všechny své cíle. Jen proto, že jsem vyhrála závod, to ale neznamená, že přestanu snowboardovat. Chci být známá jako všestranná snowboarďačka, která je dobrá ve více ohledech. Chci to všechno zkusit. Cítím, že furt je tu pro mě, co dělat. Ještě není konec.”