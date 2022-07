Cool fakt: Jordan vydává každý rok nový model. Od modelu 31 se tvůrci záměrně inspirují první generací a to ve stejném pořadí. Takže model 31 zachoval retro prvky z Jordan 1, model 32 z Jordan 2 a tak dále. V letošním modelu 36 najdeš prvky z Jordan 6, jako je jumpman na jazyku nebo gumové lemování kolem paty. Snaží se tak držet heslo: „keep it in family” a dát uznání počátkům značky.