7 běžeckých tajemství, která ti pomůžou dosáhnout tvých cílů

Wings for Life World Run 2023 v Česku Už 7. května bude celý svět díky závodu Wings for Life World Run sbírat finanční prostředky na léčbu poranění míchy. A Česko se zapojí také – už podesáté!

Sdílený smutek je poloviční smutek. Jestli už máš za sebou nějaký ten závod, určitě nám dáš za pravdu. Běžec vedle tebe tě dokáže pořádně nahecovat a koncentruje v tobě všechny síly, co ti zbývají. Když totiž s někým sdílíš fyzickou nebo mentální zátěž, lépe se snáší.

A co když je těch spoluběžců pět, deset, tisíc, nebo deset tisíc? To je jeden z důvodů,

A co když je těch spoluběžců pět, deset, tisíc, nebo deset tisíc? To je jeden z důvodů, proč lidé z celého světa rádi obouvají tenisky a vyráží ven za každého počasí , aby pokořili sami sebe. Sdílení je zkrátka radost!

Hned první výhodou běhání ve dvou nebo ve skupince je konverzace. S každou položenou otázkou a odpovědí ubíhají metry tak nějak rychleji. Proberte s kámoši, co je nového v osobním i pracovním životě a odkloňte oči od trati před vámi, která by se jinak mohla zdát nekonečná.

Hned první výhodou běhání ve dvou nebo ve skupince je konverzace. S každou položenou otázkou a odpovědí ubíhají metry tak nějak rychleji. Proberte s kámoši, co je nového v osobním i pracovním životě a odkloňte oči od trati před vámi, která by se jinak mohla zdát nekonečná.

Běhání ve starých hadrech je asi tak stejně vzrušující jako nedělní oběd u babičky. Řeč není jen o oblečení, ale i sneakers, které většinou slouží až do úplného vyčerpání. Pojď si udělat radost a nahodit se do zbrusu nového běžeckého setu, pořídit si kvalitní sportovní vybavení a nazout tenisky, ve kterých tě nikdo nepřehlédne. Obdaruj se motivací, která tě nakopne a donutí vyběhnout i v těch nejutahanějších dnech.

