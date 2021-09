Neskutečné ženské výkony a rekordy ve světě sportu. Dej si náš kvíz!

Part of this story

Hory a kopce se neskutečnými ženskými výkony jen hemží. Už od dávných let se rebelky vydávaly do hor, aby si užily svobody, výhledů a možná také aby naštvaly pár neduživých chlapů ve svém okolí. Vyrážet za dobrodružstvím nebylo vždy lehké. Dlouhá léta bylo překážkou oblečení či společenské postavení, později bránil holkám ve zdolávání výšek fakt, že ženy do expedic nebyly přijímány . To ale nemění nic na tom, že dnešní svět je plný hrdinek, které podávají výkony, nad kterými člověku spadne čelist.