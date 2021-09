„Byl to pro mě super zážitek a parádní zkušenost. Kdyby bylo lepší počasí, patrně by se mi běželo lépe, ale i tak jsem si to s klukama, se kterými jsem dával štafetu, užil,“ říká

„Byl to pro mě super zážitek a parádní zkušenost. Kdyby bylo lepší počasí, patrně by se mi běželo lépe, ale i tak jsem si to s klukama, se kterými jsem dával štafetu, užil,“ říká český šermíř Alexander Choupenitch , který si na nedávných hrách v Tokiu vybojoval bronzovou medaili.

„Byl to pro mě super zážitek a parádní zkušenost. Kdyby bylo lepší počasí, patrně by se mi běželo lépe, ale i tak jsem si to s klukama, se kterými jsem dával štafetu, užil,“ říká český šermíř Alexander Choupenitch , který si na nedávných hrách v Tokiu vybojoval bronzovou medaili.