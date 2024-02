Michal Maroši: Dřív se to jmenovalo Red Bull Snowmania. Bylo to tady ve Špindlu na Medvědíně, kdy se 100 lidí pustilo střemhlav dolů. Tam to byla taková slabá modrá sjezdovka, takže se to spíš od shora až dolů běželo. Tři roky potom se ty závody jely v Peci pod Sněžkou, tam to byl zas spíš biker cross, protože se jelo po šesti najednou. Pak bylo 10 let ticho a mně přišlo jako škoda to znovu nenakopnout, takže jsem tomu dal nějakej název a pravidla, postavil jsem to na 200 lidech a nakonec se to chytlo tak, že to momentálně jezdíme na nejlepší sjezdovce v republice.